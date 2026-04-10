„Nem nagyon izgat, hogy mit modoroskodik össze rólam kamaszkori fényképe alatt Stumpf András. Amúgy azt, hogy Schiffer még én most jól lelepleződtünk, hogy álellenzéki társutasok vagyunk, mert amíg Gyurcsányt meg a DK-t kellett elutasítani, addig nem látszottunk annak, de »aztán megjelent Magyar Péter és alulról megszervezett egy pártot, kizárva belőle az óellenzék szereplőit«, mi meg selyemmajmozunk, és ezzel dekonspirálódtunk.

Egyszer valami műsorban azt mondtam Stumpfnak, hogy nem lehet mindenki olyan egyszerű mint ő, erre még napok múlva is itt érzékenykedett nekem privátban. Gondolom, azon az alapon, hogyha már esze nincs, legalább önérzete legyen. Lássuk be, ez az »egyszerű« minősítés bájos kis eufemizmus arra az alakra, aki szerint a Messiás Úr »alulról megszervezett egy pártot«. Ez tényleg a képregényből világot értelmező dedó szintje. Az újellenzék meg ugyebár a NER-ből alkalmatlanság miatt kiszórt gyülevészet. Éppen ezt akartam igazából mondani, és nem Stumpf Andrást. Ma megérkezett a tejszínhabra a cseresznye.