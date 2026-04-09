közélet magyar politika Tisza Párt Professzorok Batthyány Köre

Professzorok és tudósok álltak ki a kormány mellett, kemény kritikát fogalmaztak meg a közélet romló állapotáról

2026. április 09. 19:15

A Professzorok Batthyány Köre Pécsi Csoportja szerint a hazai közélet olyan fordulóponthoz érkezett, amelyben már nem maradhatnak csendben. A Tisza Párt politikai működését élesen bírálják, és úgy látják, a hatalomért folytatott küzdelem súlyos erkölcsi és társadalmi problémákat vet fel.

A Professzorok Batthyány Köre Pécsi Csoportja állásfoglalásban reagált a jelenlegi politikai folyamatokra, külön kitérve az ellenzék által képviselt irányra, amelynek megfogalmazásából egyértelműen kirajzolódik, hogy a Tisza Pártra utalnak. Bár hangsúlyozták, hogy nem kívánnak napi politikai viták részeseivé válni, a közélet állapota miatt szükségesnek tartották a megszólalást.

A dokumentum szerint a politikai küzdelem olyan szintre süllyedt, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Úgy fogalmaznak, az utcai tömegrendezvényeken egyre inkább elharapózó verbális és fizikai erőszak tapasztalható, amelyet szerintük a politikai szereplők hallgatólagosan elfogadnak. Ez a jelenség szerintük nem pusztán politikai kérdés, hanem a társadalom egészét érintő probléma. Hangsúlyozták, hogy megszólalásuk túlmutat egy szűk értelmiségi kör véleményén. Mint írják, 

nem rólunk, professzorok kisebb csoportjáról van szó, és nem is csupán az elkövetkező négy évről, hanem hazánkról és a jövő nemzedékekről.

A közlemény tehát a hosszabb távú nemzeti érdekek szempontjából értékeli a jelenlegi politikai folyamatokat.

A Tisza Párt politikája sérti a közösségi értékeket

Az állásfoglalás élesen bírálja a Tisza Párt által képviselt politikai szemléletet, amelyet a dokumentum a globalista törekvésekkel hoz összefüggésbe. Meglátásuk szerint ez az irány az egyéni szabadság eszméjére hivatkozva működik, ugyanakkor visszaél vele, és rövid távú politikai érdekek miatt alapvető értékek feladásához vezet.

A professzorok szerint ez a megközelítés szembemegy azokkal a történelmi hagyományokkal, amelyek korábban fejlődési pályára állították az országot.

Felidézik, hogy a múlt meghatározó politikai szereplői a hazához való kötődésük révén tudtak hosszú távon is érvényes eredményeket elérni. Ezzel szemben a jelenlegi politikai gyakorlat szerintük inkább külső erőkhöz való igazodást mutat. A közlemény szerint egyes politikai szereplők külföldi kapcsolataik során nem az ország érdekeit tartják szem előtt, hanem olyan körökben keresnek támogatást, amelyek nem Magyarország megbecsülésében, hanem annak kihasználásában érdekeltek.

A közlemény külön hangsúlyt fektet arra, hogy a közösségi értékek meggyengülése súlyos következményekkel járhat. 

A professzorok szerint az emberi boldogság szempontjából alapvető jelentőségű közösségek – legyenek azok kulturális, nyelvi vagy hitbeli alapúak – nélkülözhetetlenek a társadalom működéséhez, mivel ezek hiányában az egyének nem képesek teljes értékű, kiegyensúlyozott életet élni. A dokumentum arra is figyelmeztet, hogy ha a globális hatalmi érdekek kerülnek túlsúlyba, az emberek kiszolgáltatottá válhatnak. Ebben az esetben 

az emberek elszigeteltségükben végképp alattvalókká és falanszterlakókká válnak.

A professzorok szerint a demokratikus működés alapfeltétele a különböző nézetek békés versenye, amely azonban csak akkor lehet értelmes, ha azt szellemi és erkölcsi egyensúly jellemzi. Ezzel kapcsolatban kiemelik, hogy minden politikai szereplőnek kötelessége lenne reális jövőképet felmutatni, amely mögött valódi teljesítmény és felelősségvállalás áll. A jelenlegi helyzetet azonban ettől távolinak látják. A közlemény szerint a politikai szereplők gyakran egymásnak ellentmondó kijelentéseket tesznek, és alaptalan vádakkal élnek. Mint írják, 

a kormányra törekvők jövőbeli szándékaikról egymásnak napi szinten ellentmondó, egymást cáfoló kijelentései és az alaptalan vádaskodások alapvetően rengetik meg a szavazópolgárok lehetőségét a szabad döntéshozatalban.

A dokumentum éles hangvételben bírálja azokat a politikai magatartásformákat is, amelyeket a közéletben tapasztalnak. Ezek között említik

a mindig balhézók vezéregyéniségeit, a múltjukat feledőket, a hazugságokat visítókat és a mindenkit fennhangon kioktatókat,

akik szerintük nem képesek hiteles politikai alternatívát nyújtani. Az állásfoglalás végén a professzorok egyértelműen kifejezik elutasításukat a jelenlegi folyamatokkal szemben. Tiltakozásukat fejezik ki a súlyosan torz politikai jelenségekkel szemben, és úgy látják, az ilyen működés nem alkalmas arra, hogy hosszú távon stabil és építhető jövőt biztosítson.Mint zárásként fogalmaznak:

Mert percemberkékkel nem lehet jövőt építeni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

nagytamas
2026. április 09. 20:45
El kell menni szavazni, vinni akit csak tudunk! Nem szabad elbízni magunkat! Ha esik, ha fúj... csak mi verhetjük meg magunkat... csak a FIDESZ
bagoly-29
2026. április 09. 20:43
Hááát...nagy hatásotok nincs a pécsiekre, megrögzött ballibsik voltak s maradtak!
akitiosz
2026. április 09. 19:42
Mindenki arra szavaz, akire akar. Viszont semmiféle joga nincsen mások szavazatát előírni. MAGÁNÜGYÜK A PROFESSZOROKNAK is, hogy kire szavaznak. Az ő szavazatuk sem ér többet, mint másoké. Ha aktívan politizálni akarnak, akkor lépjenek be egy politikai pártba és körözzenek professzorként! Feleslegesen léteznek, ha erre van a körük.
nagymacska44
2026. április 09. 19:28
Na eljött-e már az az idő amikor elkezdhetünk inni? ( By Kaja Kallas)
