Professzorok és tudósok álltak ki a kormány mellett, kemény kritikát fogalmaztak meg a közélet romló állapotáról

A Professzorok Batthyány Köre Pécsi Csoportja állásfoglalásban reagált a jelenlegi politikai folyamatokra, külön kitérve az ellenzék által képviselt irányra, amelynek megfogalmazásából egyértelműen kirajzolódik, hogy a Tisza Pártra utalnak. Bár hangsúlyozták, hogy nem kívánnak napi politikai viták részeseivé válni, a közélet állapota miatt szükségesnek tartották a megszólalást.

A dokumentum szerint a politikai küzdelem olyan szintre süllyedt, amelyre a rendszerváltás óta nem volt példa. Úgy fogalmaznak, az utcai tömegrendezvényeken egyre inkább elharapózó verbális és fizikai erőszak tapasztalható, amelyet szerintük a politikai szereplők hallgatólagosan elfogadnak. Ez a jelenség szerintük nem pusztán politikai kérdés, hanem a társadalom egészét érintő probléma. Hangsúlyozták, hogy megszólalásuk túlmutat egy szűk értelmiségi kör véleményén. Mint írják,