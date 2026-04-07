Teljes valóságtagadás – melyik mozit nézi Magyar Péter?

2026. április 07. 19:27

Azt a következtetést vonta le, hogy „az USA is elengedte Orbán Viktor kezét”.

Kulifai Máté
„Miután meghallgatta Orbán Viktor és JD Vance sajtótájékoztatóját, Magyar Péter azt a következtetést vonta le, hogy »az USA is elengedte Orbán Viktor kezét«. 

Mindezt a Tisza elnöke abból szűrte le, hogy az amerikai alelnök egy újságírói kérdésre úgy fogalmazott, hogy bárki is lesz Magyarország új miniszterelnöke, az USA együtt fog vele működni... De hisz UGYANEZ A MONDAT aztán így folytatódott: »de Orbán Viktor fogja megnyerni a következő választást, ebben biztos vagyok.«

A mai napon J.D. Vance olyan sokszor méltatta, dicsérte, olyan magasságokba emelte a magyar miniszterelnököt a szónoklataiban, hogy már-már zavarbaejtő volt, hogy a világ legnagyobb hatalmának alelnöke ilyen szinten kampányol Orbán Viktor mellett.

»Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában.«

»Ahogy tudok, igyekszek segíteni Orbán Viktornak az előtte álló parlamenti választáson.«

»Nem kellene mást tenniük (bizonyos vezetőknek), mint Orbán Viktor politikáját folytatni.«

»Viktor egy államférfi.«

»Két vezető, aki a legtöbbet tett a(z ukrajnai) konfliktus elsimításáért, az Donald Trump és Orbán Viktor.«

»Az önök vezetője sokkal konstruktívabb volt a béke tekintetében, mint sokan mások a világ különböző részein.«

(Trump telefonon: »Orbán Viktor nagyszerű ember, útját állta nnak, hogy elfoglalják az országát, nagyszerű munkát végzett.«)

»Arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszuk«

»Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá«

»Orbánt utálják, mert kiáll a magyar népért«

»Orbán átérzi a magyarok büszkeségét, miközben jobb jövőt épít a magyaroknak.«

»Egy választás áll önök előtt: térdet hajtanak-e a zsarnokság előtt, vagy egy Szent Istvánhoz méltó vezetőt választanak maguk közül?« (A lista messze nem teljes). Ha így néz ki az elengedés, akkor mégis milyen az, ha nem engedik el a kezét?”

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falusi-8
2026. április 07. 20:27
Peti ma megint hazudott. Mi ebben az újdonság? Bár ahogy elnézem a rajongói simán elhiszik. Ha elengedték volna idejönne az alelnök? Megüzenték volna Washingtonból!. Gondolkodjatok Tiszás proletárok!
DFK
2026. április 07. 20:25
Azt hiszem Márkcicának fájni fog...
nyugalom
2026. április 07. 20:20
A gyogyos egyre többet szív!
ördöngös pepecselés
2026. április 07. 20:12
"Nem kellene mást tenniük (bizonyos vezetőknek), mint Orbán Viktor politikáját folytatni" apróPöti jobban teszi ha már most komolyan veszi ezt a diplomatikus fenyegetést és hazaszeretetből félreáll ahelyett, hogy beáll a brüsszeli bűnbandába ítélethirdetés előtt
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!