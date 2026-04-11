Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
Látva a tegnapi „rendszerbontó” bulikátok legsötétebb pillanatait, az 1919-es, 133 napig tartó patkánylázadás fő alakjának szavai jutottak eszembe. Ezt akarjátok, gazemberek?
„Te tetted ezt, Magyar Péter!
Te szabadítottad ki a szektás, izzó gyűlöletet a palackból. Te fordítottad szembe a magyart a magyarral. Te tetted mindennapossá az árulás, a folyamatos hazudozás, a verbális agresszió és lincselés, a határtalan hergelés, a közéleti bántalmazás fogalmát.
Most elégedetten, hátradőlve szemlélheted a művedet...
A magukat oly mértékadónak álmodó, balos írástudók, művészek és egyéb fizetett rettegők pedig veled együtt romantikázhatnak vérgőzös komcsi felmenőik gyilkos életművén, amelyet sikerült modernkori köntösbe bújtatva visszacsempésznetek a békés, normális Magyarország hétköznapjaiba. Mit mondjak, virtigli jakobinus, Lenin-fiú tempó. Gratulálok!
Látva a tegnapi »rendszerbontó« bulikátok legsötétebb pillanatait, az 1919-es, 133 napig tartó patkánylázadás fő alakjának szavai jutottak eszembe:
»A hatalom a mi kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. [...] A vértől nem kell félni. A vér acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommün világához elvezet minket.« (részlet Szamuely Tibor győri beszédéből, 1919. április 20.)
Ezt akarjátok, gazembere? Erre készültök?”
