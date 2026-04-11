Látva a tegnapi »rendszerbontó« bulikátok legsötétebb pillanatait, az 1919-es, 133 napig tartó patkánylázadás fő alakjának szavai jutottak eszembe:

»A hatalom a mi kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. [...] A vértől nem kell félni. A vér acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, amely az igazi kommün világához elvezet minket.« (részlet Szamuely Tibor győri beszédéből, 1919. április 20.)

Ezt akarjátok, gazembere? Erre készültök?”

