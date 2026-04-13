Szlovákiából jött az üzenet Magyar Péternek: azonnali nagytakarítás kell

Magyar nemzeti felkelésnek tartja Igor Matovic az április 12-i választásokat. A Slovensko párt vezetője, korábbi szlovák kormányfő szerint a Fidesz a saját csapdájába sétált bele, mivel túlságosan szorosra fűzte a kapcsolatait az oroszokkal – írja a Parameter.sk.
A lap idézi az ellenzéki politikust, aki azt javasolta a választáson győztes Tisza Párt vezetőjének, Magyar Péternek, hogy „a helyében gyorsan kihasználnám az alkotmányos többség nyújtotta lehetőségeket” – nyilatkozta, arra utalva, hogy
aztán nehogy a Fidesz megvásároljon pár tiszás képviselőt. Ezért azt tanácsolja, gyorsan neki kell látni a takarításnak.
A szlovák ellenzéki politikus attól is tart, hogy Robert Fico ismét előveszi az úgynevezett magyar kártyát, akár valamelyik emberén keresztül, mint például a smeres Lubos Blaha. Matovic abban is bízik, hogy a Tisza barátságosan közeledik majd Szlovákiához és a két ország közti kapcsolatok nem romlanak meg.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila