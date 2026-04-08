Szavazási levélcsomagokat mutogatott a Magyar Hang lapigazgatója, lépett a Nemzeti Választási Bizottság

Mint ismertették, a Bizottság megtekintette a képernyőképeket és az videóinterjút. A bizonyítékok alapján pedig rögzíthető, hogy a kifogásban foglalt azon állítás, miszerint Lukács Csaba a szavazólapokat eltulajdonította volna, teljes mértékben alaptalan. Ugyanakkor a videó kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Partizán Youtube-csatorna adásában

az Érintett négy szavazási levélcsomag birtoklásáról számolt be, és ezek közül egy levélcsomag egyes részeit át is adta a Youtube-csatorna műsorvezetőjének.

Arra is kitértek, hogy a kifogásban megjelölt internetes elérhetőségen látható videó szerint az újságíró napokkal korábban jutott a műsorban bemutatott szavazási levélcsomagokhoz, így azok vonatkozásában a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvnek megfelelő magatartás tanúsítását egyértelműen elmulasztotta. Erre tekintettel a Bizottság a fenti alapelv sérelmét a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.

A Bizottság végül azt is rögzítette, hogy a kifogás elbírálásakor a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésére álló információk szerint Lukács Csaba még nem gondoskodott a nála található szavazási levélcsomagok beszolgáltatásáról, erre tekintettel a további jogsértéstől való eltiltás jegyében a szavazási levélcsomagok haladéktalan átadására vonatkozó felhívás megtétele szükségszerű és indokolt – húzták alá.

