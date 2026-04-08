Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
választási bizottság lukács csaba zsigmond barna pál országgyűlési választás 2026 Választás 2026 magyar hang újságíró partizán levél

Szavazási levélcsomagokat mutogatott a Magyar Hang lapigazgatója, lépett a Nemzeti Választási Bizottság

2026. április 08. 13:27

A Nemzeti Választási Bizottság Lukács Csabát a további jogsértéstől eltiltotta, és arra kötelezte, hogy a birtokában lévő szavazási levélcsomagokat juttassa el a Nemzeti Választási Irodába.

A Nemzeti Választási Bizottság április 7-én, kedden 11 igen és 0 nem szavazattal határozatot hozott a Zsigmond Barna Pál fideszes jelölt által benyújtott kifogás tárgyában. Mint írták, a kifogásnak részben helyet adtak, és megállapították, hogy Lukács Csaba megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet azáltal, hogy nem gondoskodott az ismeretlen időpontban birtokába került szavazási levélcsomagoknak a Nemzeti Választási Irodához történő, haladéktalan eljuttatásáról. 

Továbbá leszögezték, hogy a kifogást egyebekben elutasítják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint a határozatból kiderült, Zsigmond Barna Pál április 7-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz azt állítva, hogy Lukács Csaba, a Magyar Hang újságírója négy választópolgár szavazási levélcsomagját eltulajdonította, birtokában tartotta és azt a Partizán Youtube-csatorna 2026. április 6-i műsorában bemutatta. A kifogás szerint mindez a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjába ütközik.

Zsigmond szerint 

más szavazási iratainak eltulajdonítása és birtokban tartása súlyosan sérti a választás fenti alapelveit, 

mivel ezzel szavazásra jogosult választópolgárokat foszt meg attól, hogy választójogukkal éljenek. Cselekményét pedig nagy nyilvánosság előtt úgy mutatta be, hogy ezzel közvetve másokat is ösztönzött hasonló jogsértő cselekményre. A jogsértés folyamatosan fennáll, amíg Lukács Csaba a címzetteknek vissza nem juttatja a szavazási levélcsomagokat – húzták alá az indoklásban.

Arra is kitértek, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje kifogásához három képernyőképet és az említett Youtube-videó internetes elérhetőségét csatolta, és arra kérte a Bizottságot, hogy állapítsa meg „az esetleges jogsértést, tiltsa el a jogsértő hasonló cselekményektől, és szabjon ki bírságot”. Beadványozóként leszögezte, hogy rendőrségi feljelentés tételét is megfontolja.

Felszólították a Magyar Hang újságíróját

Mint ismertették, a Bizottság megtekintette a képernyőképeket és az videóinterjút. A bizonyítékok alapján pedig rögzíthető, hogy a kifogásban foglalt azon állítás, miszerint Lukács Csaba a szavazólapokat eltulajdonította volna, teljes mértékben alaptalan. Ugyanakkor a videó kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Partizán Youtube-csatorna adásában 

az Érintett négy szavazási levélcsomag birtoklásáról számolt be, és ezek közül egy levélcsomag egyes részeit át is adta a Youtube-csatorna műsorvezetőjének.

Arra is kitértek, hogy a kifogásban megjelölt internetes elérhetőségen látható videó szerint az újságíró napokkal korábban jutott a műsorban bemutatott szavazási levélcsomagokhoz, így azok vonatkozásában a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvnek megfelelő magatartás tanúsítását egyértelműen elmulasztotta. Erre tekintettel a Bizottság a fenti alapelv sérelmét a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.

A Bizottság végül azt is rögzítette, hogy a kifogás elbírálásakor a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésére álló információk szerint Lukács Csaba még nem gondoskodott a nála található szavazási levélcsomagok beszolgáltatásáról, erre tekintettel a további jogsértéstől való eltiltás jegyében a szavazási levélcsomagok haladéktalan átadására vonatkozó felhívás megtétele szükségszerű és indokolt – húzták alá.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2026. április 08. 17:07
És egyáltalán milyen céllal mutogatta ezeket a dokumentumokat ez a tolvaj gazember?!
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. április 08. 16:27
Mit mondott a jómunkásember, honnan szerezte a csomagokat? Jó, egy a Borókáé. A másik három?
Válasz erre
0
0
Mich99
•••
2026. április 08. 16:20 Szerkesztve
Kettős bűntény: elloptak néhány szavazó-cédulát és ezzel még nyilvánosan dicsekszenek is..
Válasz erre
0
0
Mich99
2026. április 08. 16:16
Próbálkoznak a patkányok... Patkányfogó kell!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!