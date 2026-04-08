Szavazási levélcsomagokat mutogatott a Magyar Hang lapigazgatója, lépett a Nemzeti Választási Bizottság

Megkezdődött: több mint 150 ezer szavazatot ellenőriz a Nemzeti Választási Iroda – mindenkit figyelmeztettek
Elárulták, mikor számít érvénytelennek a levélszavazat.
A Nemzeti Választási Bizottság Lukács Csabát a további jogsértéstől eltiltotta, és arra kötelezte, hogy a birtokában lévő szavazási levélcsomagokat juttassa el a Nemzeti Választási Irodába.
A Nemzeti Választási Bizottság április 7-én, kedden 11 igen és 0 nem szavazattal határozatot hozott a Zsigmond Barna Pál fideszes jelölt által benyújtott kifogás tárgyában. Mint írták, a kifogásnak részben helyet adtak, és megállapították, hogy Lukács Csaba megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet azáltal, hogy nem gondoskodott az ismeretlen időpontban birtokába került szavazási levélcsomagoknak a Nemzeti Választási Irodához történő, haladéktalan eljuttatásáról.
A Nemzeti Választási Bizottság Lukács Csabát a további jogsértéstől eltiltotta, és arra kötelezte, hogy a birtokában lévő szavazási levélcsomagokat juttassa el a Nemzeti Választási Irodába.
Továbbá leszögezték, hogy a kifogást egyebekben elutasítják.
Mint a határozatból kiderült, Zsigmond Barna Pál április 7-én kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz azt állítva, hogy Lukács Csaba, a Magyar Hang újságírója négy választópolgár szavazási levélcsomagját eltulajdonította, birtokában tartotta és azt a Partizán Youtube-csatorna 2026. április 6-i műsorában bemutatta. A kifogás szerint mindez a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjába ütközik.
Zsigmond szerint
más szavazási iratainak eltulajdonítása és birtokban tartása súlyosan sérti a választás fenti alapelveit,
mivel ezzel szavazásra jogosult választópolgárokat foszt meg attól, hogy választójogukkal éljenek. Cselekményét pedig nagy nyilvánosság előtt úgy mutatta be, hogy ezzel közvetve másokat is ösztönzött hasonló jogsértő cselekményre. A jogsértés folyamatosan fennáll, amíg Lukács Csaba a címzetteknek vissza nem juttatja a szavazási levélcsomagokat – húzták alá az indoklásban.
Arra is kitértek, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje kifogásához három képernyőképet és az említett Youtube-videó internetes elérhetőségét csatolta, és arra kérte a Bizottságot, hogy állapítsa meg „az esetleges jogsértést, tiltsa el a jogsértő hasonló cselekményektől, és szabjon ki bírságot”. Beadványozóként leszögezte, hogy rendőrségi feljelentés tételét is megfontolja.
Mint ismertették, a Bizottság megtekintette a képernyőképeket és az videóinterjút. A bizonyítékok alapján pedig rögzíthető, hogy a kifogásban foglalt azon állítás, miszerint Lukács Csaba a szavazólapokat eltulajdonította volna, teljes mértékben alaptalan. Ugyanakkor a videó kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Partizán Youtube-csatorna adásában
az Érintett négy szavazási levélcsomag birtoklásáról számolt be, és ezek közül egy levélcsomag egyes részeit át is adta a Youtube-csatorna műsorvezetőjének.
Arra is kitértek, hogy a kifogásban megjelölt internetes elérhetőségen látható videó szerint az újságíró napokkal korábban jutott a műsorban bemutatott szavazási levélcsomagokhoz, így azok vonatkozásában a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti alapelvnek megfelelő magatartás tanúsítását egyértelműen elmulasztotta. Erre tekintettel a Bizottság a fenti alapelv sérelmét a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította.
A Bizottság végül azt is rögzítette, hogy a kifogás elbírálásakor a Nemzeti Választási Iroda rendelkezésére álló információk szerint Lukács Csaba még nem gondoskodott a nála található szavazási levélcsomagok beszolgáltatásáról, erre tekintettel a további jogsértéstől való eltiltás jegyében a szavazási levélcsomagok haladéktalan átadására vonatkozó felhívás megtétele szükségszerű és indokolt – húzták alá.
Elárulták, mikor számít érvénytelennek a levélszavazat.