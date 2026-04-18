04. 18.
szombat
Simor, Raskó, szóval most ezek jönnek vissza, és náluk van minden hatalom – de minden

2026. április 18. 19:58

A mögöttünk hagyott 16 év bebizonyította, hogy a lakosságközpontú intézkedések nagyon is fenntarthatók. Csak kormányzati akarat kell hozzá.

Horváth K. József
Mandiner
Mandiner

Mai beszélgetésünk még mindig magán viselte a katasztrofális választási eredmény komor hangulatát, így aztán Feri is háromszor hallgatta meg Wellor új slágerét, hogy erőt merítsen belőle a napi teendőkhöz. Így indul: 

„Állj fel, csodacsatár. Ne koptasd a kispadot. Vár a régi csapatod. Úgy jó, ha velünk csapatod.”

Ferivel is nagyon reménykedünk ebben. Márpedig a visszavágóra vágyó két és félmillió Fidesz-szavazónak nagyon kell még a kormányfő személye. De leszünk többen is, ha Brüsszel keményen bevasalja azokat a követelményeket, amelyeket Magyar Péter számára már korábban előírt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszere lényegében az Orbán-kormány politikájának felszámolását jelenti. 

Raskó György agrárközgazdász, aki anyagilag is támogatta a Tiszát, az RTL-nek arról beszélt, hogy az új kormánynak minél előbb gesztusokat kellene tennie a nemzetközi pénzpiacok és Brüsszel felé. Raskó konkrét elképzeléseket is megfogalmazott az interjúban, és lényegében az elmúlt 16 év jóléti intézkedéseinek visszavonását követelte. Azzal az indokkal, hogy azok hosszú távon nem fenntarthatóak. 

Ez azonban súlyos tévedés. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon is fenntarthatók, csak kormányzati akarat kell hozzá.

Népiesen szólva majd elválik a sz*r a májtól. Eddig ugyanis az elmúlt 16 évben azt a 15 ezer milliárd forintot, amelyet a bankoktól, energiacégektől és multinacionális vállalatoktól különadó formájában Orbán beszedett, a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és fiataloknak adta oda. Ez a pénz tehát a jó ügyet szolgálta.

Raskó azonban inkább az emberek érdekeivel szemben, rossz helyre irányítaná. Tehát a nagytőkéhez, a támogatókhoz.

Hogy végül hova megy, egyszerű döntés kérdése. De ha a jelenlegi formában jobban boldogultak az emberek, akkor továbbra is nekik kellene adni ezt a pénzt. Ám Raskó egy nappal a választás után máris sorolta, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árstopot és a védett üzemanyagárat „zökkenőmentesen el kellene kezdeni kivezetni.”  „Zökkenőmentesen”, azaz gyorsan, hogy minél előbb visszakapják a pénzüket a vagyonos támogatók. 

Raskó György vagyona – akit „zöldbáróként” is emlegetnek – az üzleti életben betöltött súlya és nyilatkozatai alapján egyértelműen a több milliárd forintos kategóriába sorolható. Az ország egyik legnagyobb földbirtokosa. Legjelentősebb érdekeltsége a Lajoskomáromi Győzelem Kft., amely egy modern, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozó mezőgazdasági nagyüzem. Korábban nemzetközi intézményeknek, például a Világbanknak dolgozott és külföldi befektetőcsoportok magyarországi akvizícióit, azaz vállalatfelvásárlásait is segítette, ami jelentős tőkét biztosított számára. Volt az Antall-kormány agrárállamtitkára, közreműködött az állami vagyon lenyúlásában is. Saját bevallása szerint vagyona lehetővé teszi számára, hogy anyagilag is támogassa az általa preferált Tisza Pártot. 

Egy másik Tisza-támogató, Simor András volt jegybank elnök meggazdagodása Raskó Györgyéhez hasonlóan a rendszerváltás körüli időszakra és a nemzetközi pénzügyi szférában befutott karrierjére vezethető vissza. 

Míg Raskó az agráriumban, Simor a befektetési, banki és tanácsadói szektorban építette fel vagyonát. Meggazdagodása egy klasszikus technokrata-menedzseri életút eredménye, ahol a tőkét a globális pénzügyi szolgáltató szektorban betöltött csúcsvezetői fizetésekből és bónuszokból halmozta fel.

Simor András azt vágta az olvasó képébe a HVG-ben:

„Le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság.” Az eddigi támogatásokat „kormányzati adománynak" nevezte, és szerinte szó sem lehet arról, hogy ez így menjen tovább.

A képmutatás magasiskolája, amikor arról beszél, hogy ezek a piactorzító intézkedések inkább rontottak, mint javítottak a gazdaság helyzetén, viszont az embereken segítő kormány illúzióját keltették. Orbán bebizonyította, hogy a kormány segítése egyáltalán nem illúzió. Kiderült, hogy 

Simor egy gonosz lelkű liberális, Orbán szerint nem más, mint diplomás kommunista. 

Szóval most ezek jönnek vissza, náluk van minden hatalom. De minden. A törzsszavazók egyetlen reménysége Orbán Viktor lehet, aki nélkül nem lehetséges a Fidesz egyben maradása, a visszavágáshoz szükséges testtartás visszanyerése. Nemcsak Gulyás Gergely szerint, hanem mindenki így gondolja, akinek van egy kis szeme a politikához. Csak vele képzelhető el egy kemény ellenzéki politika. Wellor így énekel: 

„Az ellenfél favágó, de lesz még visszavágó.”

Feri barátommal is ebben reménykedünk.

Fotó: Raskó György Facebook-oldala

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. április 18. 21:59
belbuda 2026. április 18. 20:45 Látod,Józsi bácsi,a fidesz 16 évének eredménye…. Köszönd meg a gazdáidnak…😉 elcapo-3belbuda 2026. április 18. 21:57 Raskó.....a gusztustalanul privatizáló zöldbáró. Simor...az MNB elnökeként Cipruson tartotta a 900 milláját. Cigány.....előmásztak a patkányok újra, tapsikolj nekik!
elcapo-3
2026. április 18. 21:58
sötétben. Ki mivel mérgezze magát. Csak a Nemzethy dohánnyal és a Nemzethy alkohollal butíthatták magukat az emberek, mert az állami basszájba azt mondta. PONT. TAKARODJATOK A JÓ KURVA ANYÁTOKBA ÉS ELŐ NE MÁSSZATOK TÖBBÉ ! Válasz erre 0 5 2 válasz megtekintése belbuda 2026. április 18. 20:45 Látod,Józsi bácsi,a fidesz 16 évének eredménye…. Köszönd meg a gazdáidnak…😉 elcapo-3belbuda 2026. április 18. 21:57 Raskó.....a gusztustalanul privatizáló zöldbáró. Simor...az MNB elnökeként Cipruson tartotta a 900 milláját. Cigány.....előmásztak a patkányok újra, tapsikolj nekik!
nyugalom
2026. április 18. 21:52
Ime, az ifjú-vén, bukott verk9mcsi milliardosok!
pollip
2026. április 18. 21:49
MP azt mondta, a régi pártok kiszolgálói nem kapnak lehetőséget a tiszában! Tiszások, lehet, hogy MP hazudott? Vagy a globalisták lenyomták a torkán a régi öregeket?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!