Ez azonban súlyos tévedés. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon is fenntarthatók, csak kormányzati akarat kell hozzá.

Népiesen szólva majd elválik a sz*r a májtól. Eddig ugyanis az elmúlt 16 évben azt a 15 ezer milliárd forintot, amelyet a bankoktól, energiacégektől és multinacionális vállalatoktól különadó formájában Orbán beszedett, a magyar családoknak, nyugdíjasoknak és fiataloknak adta oda. Ez a pénz tehát a jó ügyet szolgálta.

Raskó azonban inkább az emberek érdekeivel szemben, rossz helyre irányítaná. Tehát a nagytőkéhez, a támogatókhoz.

Hogy végül hova megy, egyszerű döntés kérdése. De ha a jelenlegi formában jobban boldogultak az emberek, akkor továbbra is nekik kellene adni ezt a pénzt. Ám Raskó egy nappal a választás után máris sorolta, hogy az élelmiszerekre vonatkozó árstopot és a védett üzemanyagárat „zökkenőmentesen el kellene kezdeni kivezetni.” „Zökkenőmentesen”, azaz gyorsan, hogy minél előbb visszakapják a pénzüket a vagyonos támogatók.

Raskó György vagyona – akit „zöldbáróként” is emlegetnek – az üzleti életben betöltött súlya és nyilatkozatai alapján egyértelműen a több milliárd forintos kategóriába sorolható. Az ország egyik legnagyobb földbirtokosa. Legjelentősebb érdekeltsége a Lajoskomáromi Győzelem Kft., amely egy modern, növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozó mezőgazdasági nagyüzem. Korábban nemzetközi intézményeknek, például a Világbanknak dolgozott és külföldi befektetőcsoportok magyarországi akvizícióit, azaz vállalatfelvásárlásait is segítette, ami jelentős tőkét biztosított számára. Volt az Antall-kormány agrárállamtitkára, közreműködött az állami vagyon lenyúlásában is. Saját bevallása szerint vagyona lehetővé teszi számára, hogy anyagilag is támogassa az általa preferált Tisza Pártot.