Húszéves tapasztalat vagy csődös múlt? Erről is szól a péceli csata

– mondta a Mandinernek Katus Norbert, a 2026-os országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP színeiben induló jelölt. A politikus úgy látja, hogy az olyan települések, mint Pécel, Maglód vagy Isaszeg, kulcsszerepet játszanak a teljes választókerület eredményében. Katus bizakodó, szerinte a kormánypártok az agglomerációs településeken is jó eredményt fognak elérni, ami kihatással lesz majd a teljes választókerület végleges eredményére is.

Az elmúlt évek eredményei közül a politikus kiemelte, hogy nagyon sok közintézmény újult meg a kisebb településeken is, de említette a megvalósuló egészségügyi fejlesztéseket és az infrastruktúra javítását is. Több helyen épültek egészségházak és egészségközpontok, valamint jelentős útfejlesztések történtek. Megújult többek között a 31-es út, körforgalom épült Sülysápon, és több bekötőút korszerűsítése is folyamatban van. Emellett gazdasági fejlesztések is történtek, például ipari területeket alakítottak ki Bagon.

„Mindezek így összeadva jó infrastrukturális állapotot hoztak” – jelentette ki Katus Norbert. Hozzátette, a választókerületben több helyütt – példaként Maglódot említette – komoly bevételnek számít az iparűzési adó. A kisebb települések esetében a Magyar Falu Programot nevezte kulcsfontosságúnak, amelynek keretében járdák, utak és kisebb infrastrukturális beruházások valósultak meg.

„Otthonos településeket” szeretne

Katus Norbert fő célkitűzéseként a „békés fejlődés” megőrzését emelte ki. Szerinte ez az alapja minden továbbinak, mert