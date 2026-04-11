Húszéves tapasztalat vagy csődös múlt? Erről is szól a péceli csata

A választókerületben indul még Hankó Klára, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, valamint Orosz Patrik a Mi Hazánk színeiben, továbbá Nemes Gábor, a DK jelöltjeként.
Feszült kampányhangulat
Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor péceli országjárásán elszabadultak az indulatok, és összecsaptak a kormánypárti és ellenzéki csoportok, Katus azt mondta, hogy jelentős különbség van a politikai oldalak rendezvényeinek lebonyolítása között. Mint rámutatott: a Tisza Párt eseményein – amelyek közül több is zajlott már a környéken, például Isaszegen, illetve további fórumokat is szerveztek a közelben – nem tapasztalható a kormánypárti szimpatizánsok részéről zavargás. Ezzel szemben állítása szerint a Fidesz–KDNP rendezvényeit rendszeresen próbálják megzavarni az ellen oldalon.
„Ők békében tarthatják a fórumaikat, mi nem járunk oda provokálni őket, ők viszont folyamatosan küldenek embereket a mieinkre”
– hangsúlyozta. Ráadásul Katus szerint a provokálók jó része nem is helyi, hanem zavarkeltésre felkért, utaztatott tiszás.
Katus Norbert az ilyen jelenségek mögött a politikai légkör általános kiéleződését látja. Szerinte országos szinten is tapasztalható feszültség helyi szinten is megjelenik, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a politikai viták sokszor indulatossá válnak. „A mi oldalunknak ezért különösen fontos a mértéktartás és a türelem” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte a kampány során törekedni kell arra, hogy a politikai verseny ne fajuljon el, és a közéleti viták keretek között maradjanak.
A jelölt végül a választóknak is üzent: szerinte bizonytalan időszakban a stabilitás a legfontosabb. „Ilyen válságos időkben a biztosat kell választani” – fogalmazott, hozzátéve: tapasztalatával és eddigi munkájával szeretne hozzájárulni a térség fejlődéséhez. Katus Norbert bizakodó a választás kimenetelét illetően, és bízik abban, hogy a választókerület végül a kormánypártok támogatását erősíti majd.
Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt