Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt országgyűlési választás 2026 pécel trompler katus norbert

Húszéves tapasztalat vagy csődös múlt? Erről is szól a péceli csata

2026. április 11. 15:05

Fejlődő térség, kiélezett harc. Péceli központú a 7. számú választókerület, amely még mindig billegőnek mondható az agglomerációban.

2026. április 11. 15:05
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Érdekes, azok morognak leginkább a kormány ellen Pécelen is, akik a legtöbbet kapták tőle. Ráadásul olyan dolgokért, amik nem is a kormány hatáskörébe tartoznak: a rossz utak vagy éppen a nyári rendszeres vízhiány miatt, ami viszont az általában és most is ellenzéki városvezetés felelőssége – nagyjából így írja le a Budapest dél-pesti agglomerációjának legnagyobb településén tapasztalható közhangulatot egy helyi forrásunk.

Húszéves tapasztalat vagy csődös múlt? Erről is szól a péceli csata, Fotó: MTI/Veres Nándor
Húszéves tapasztalat vagy csődös múlt? Erről is szól a péceli csata, Fotó: MTI/Veres Nándor

A szokásos őslakosok és beköltözők (vagy „alvajárók”, mivel utóbbiak gyakran csak aludni járnak újdonsült otthonukba haza) közötti ellentét ugyanis a húszezres kisváros életét is meghatározza – főként az elmúlt 10-15 év „csok-migrációjának” hatására, amire csak rátett egy lapáttal a covid, amikor újabb kiköltözési hullám érte az erre infrastruktúrájában teljesen felkészületlen várost. Ez az ellentét pedig a politikában is visszaköszön – 

Pécel ugyanis a központja annak a 7. számú választókerületnek, amely még mindig billegőnek mondható az agglomerációban. 

Az Alapjogokért Központ legfrissebb mandátumbecslése szerint ugyanis a szóban forgó választókerület csatatérkörzet. Mint rámutatnak: a friss adatok megerősítik azt a képet, miszerint a jobboldal erősségét a vidéki körzetek jelentik, „míg a Tisza Párt szavazói az urbánusabb körzetekben felülreprezentáltak, továbbá a budapesti agglomerációban, ahol jól azonosítható szerepe van a koronavírus-járvány hatására a fővárosból indult kiköltözési hullámnak”. 

Nem egyértelműek a politikai erőviszonyok a péceli körzetben

Ilyen szempontból a 16 települést, zömében kisvárosokat – Pécel mellett Maglódot, és Isaszeget – és községeket magába foglaló választókerület akár tipikusnak is mondható. Ezt támasztja alá, hogy a választókerület székhelyén, Pécelen a 2024-es önkormányzati választásokon egy helyi civil szervezet színeiben mindössze 65 szavazattal győzte le a kormánypártokat a dr. Kővári Alexandra, aki egy helyi civil szervezet (Mintakezek Egyesület) színeiben indult. Míg a szintén 2024-ben tartott EP választásokon viszont a Fidesz-KDNP listája jobban szerepelt (39,76 százalék), mint a Tisza párté (33,71 százalék), de a Mi Hazánkon kívüli „óellenzék” és a Tisza összességében több szavazatot kapott.  

„A legutóbbi választási eredmények azt mutatják, hogy az agglomerációs térségekben 

korántsem egyértelmű a politikai erőviszonyok alakulása”

 – mondta a Mandinernek Katus Norbert, a 2026-os országgyűlési választásokon a Fidesz-KDNP színeiben induló jelölt. A politikus úgy látja, hogy az olyan települések, mint Pécel, Maglód vagy Isaszeg, kulcsszerepet játszanak a teljes választókerület eredményében. Katus bizakodó, szerinte a kormánypártok az agglomerációs településeken is jó eredményt fognak elérni, ami kihatással lesz majd a teljes választókerület végleges eredményére is. 

Az elmúlt évek eredményei közül a politikus kiemelte, hogy nagyon sok közintézmény újult meg a kisebb településeken is, de említette a megvalósuló egészségügyi fejlesztéseket és az infrastruktúra javítását is. Több helyen épültek egészségházak és egészségközpontok, valamint jelentős útfejlesztések történtek. Megújult többek között a 31-es út, körforgalom épült Sülysápon, és több bekötőút korszerűsítése is folyamatban van. Emellett gazdasági fejlesztések is történtek, például ipari területeket alakítottak ki Bagon.

„Mindezek így összeadva jó infrastrukturális állapotot hoztak” – jelentette ki Katus Norbert. Hozzátette, a választókerületben több helyütt – példaként Maglódot említette – komoly bevételnek számít az iparűzési adó. A kisebb települések esetében a Magyar Falu Programot nevezte kulcsfontosságúnak, amelynek keretében járdák, utak és kisebb infrastrukturális beruházások valósultak meg.

„Otthonos településeket” szeretne

Katus Norbert fő célkitűzéseként a „békés fejlődés” megőrzését emelte ki. Szerinte ez az alapja minden továbbinak, mert 

ha nincs béke, nincs építkezés sem

 – mutatott rá. Úgy véli, a következő országgyűlés felelőssége, hogy Magyarországot nyugalmi helyzetben tartsa meg, ha ez megvan és a gazdasági lehetőségek is adnak rá mozgásteret, akkor megválasztása esetén az utak és járdák további fejlesztését, a tömegközlekedés javítását és az egészségügyi alapellátás erősítését tűzte ki célul. 

„Azt szeretném, hogy otthonosak legyenek a településeink, amikor valaki Budapestről ingázva hazaérkezik, akkor jó úton, kényelmesen, megbízható tömegközlekedéssel tudjon hazatérni és élhető, otthonos környezet fogadja”

 – mondta. Mindezek mellett fontosnak tartja a helyi közösségek támogatását is, különösen civil és egyházi szervezetek bevonásával. Mint rámutatott: sokat lobbizott az elmúlt években, hogy a helyi civil és egyházi szervezetek minél több támogatáshoz juthassanak hozzá. 

„Az ember mégiscsak közösségi lény, szüksége van arra, hogy ne csak aszfalt legyen a településen, hanem élő közösségek is”

 – emeli ki.

Fiatalodó agglomeráció

A térség demográfiai változásairól szólva elmondta: az elmúlt években jelentősen nőtt az oda költözők száma, nemcsak Budapestről, hanem az ország más részeiről is költöznek a déli agglomerációba, sokan jönnek Kelet-Magyarországról például. Számukra fő szempont a választókerület települései mellett, hogy vidéki körülmények között tudnak élni úgy, hogy Budapest könnyen megközelíthető. Ebből fakadóan az országos átlagnál magasabb az új építésű házak száma, és a fiatalabb családosok aránya is. Összességében a térség nem elöregedő, hanem dinamikusan fejlődő. A választókerület lakosainak kétharmada városi rangú településen él, mindössze egyharmaduk lakóhelye csupán valamelyik közösségi besorolású település.

Katus fő kihívója a tiszás Trompler Ildikó, aki 25 éve él Maglódon. A kormánypárti induló szerint jelentős különbség van Trompler és közte egyrészt a közéleti tapasztalat másrészt az alkalmasság tekintetében. Mint Katus fogalmazott, ő maga több mint húsz éve dolgozik a közéletben – húsz éve önkormányzati képviselőként, 12 éve pedig sülysápi alpolgármesterként –, míg a tiszás jelöltnek 

„semmiféle közéleti munkássága nincsen, sem civil szervezeti vezető nem volt soha, sem önkormányzati tisztséget nem töltött még be”

 – szögezte le.

Trompler alkalmassága kapcsán Katus azt mondta, hogy míg őt többedszerre megválasztották egy kilencezres település önkormányzati képviselőjének és alpolgármesterének, addig Tromplernek és férjének több olyan cég is van a nevén, amit sikerült vagy becsődöltetni, vagy felszámoltatni. Szerinte a tiszás jelölt zűrös háttérrel rendelkezik, ami tűpontosan mutatja vezetési képességeit.

Trompler dietetikusnak hirdeti magát, de Katus szerint a politikusnő dietetikusengedélyét több éve bevonták. 

„Sok a kérdőjel az ellenfelem körül”

 – összegezte Katus, hozzátéve, hogy amikor a sajtó kérdezi, Trompler jellemzően elmenekül a kérdések elől. 

A választókerületben indul még Hankó Klára, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje, valamint Orosz Patrik a Mi Hazánk színeiben, továbbá Nemes Gábor, a DK jelöltjeként.

Feszült kampányhangulat

Annak kapcsán, hogy Orbán Viktor péceli országjárásán elszabadultak az indulatok, és összecsaptak a kormánypárti és ellenzéki csoportok, Katus azt mondta, hogy jelentős különbség van a politikai oldalak rendezvényeinek lebonyolítása között. Mint rámutatott: a Tisza Párt eseményein – amelyek közül több is zajlott már a környéken, például Isaszegen, illetve további fórumokat is szerveztek a közelben – nem tapasztalható a kormánypárti szimpatizánsok részéről zavargás. Ezzel szemben állítása szerint a Fidesz–KDNP rendezvényeit rendszeresen próbálják megzavarni az ellen oldalon. 

„Ők békében tarthatják a fórumaikat, mi nem járunk oda provokálni őket, ők viszont folyamatosan küldenek embereket a mieinkre” 

– hangsúlyozta. Ráadásul Katus szerint a provokálók jó része nem is helyi, hanem zavarkeltésre felkért, utaztatott tiszás. 

Katus Norbert az ilyen jelenségek mögött a politikai légkör általános kiéleződését látja. Szerinte országos szinten is tapasztalható feszültség helyi szinten is megjelenik, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a politikai viták sokszor indulatossá válnak. „A mi oldalunknak ezért különösen fontos a mértéktartás és a türelem” – fogalmazott, hozzátéve: szerinte a kampány során törekedni kell arra, hogy a politikai verseny ne fajuljon el, és a közéleti viták keretek között maradjanak.

A jelölt végül a választóknak is üzent: szerinte bizonytalan időszakban a stabilitás a legfontosabb. „Ilyen válságos időkben a biztosat kell választani” – fogalmazott, hozzátéve: tapasztalatával és eddigi munkájával szeretne hozzájárulni a térség fejlődéséhez. Katus Norbert bizakodó a választás kimenetelét illetően, és bízik abban, hogy a választókerület végül a kormánypártok támogatását erősíti majd.

Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!