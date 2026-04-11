Óriási tiszás csalás lepleződött le: kirúgással fenyegette munkavállalóit a Magyar Pétert támogató ügyvezető

„Köszönjük,hogy megmutattátok az országnak, hogy miért kell ezt a csőcseléket távol tartani!”
Dömötör Csaba jelezte, a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.
Bejelentés érkezett a pénteken elindított Demokrácia Központhoz – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba.
A Fidesz EP-képviselője kiemelte, a bejelentés összefüggésbe hozható Magyar Péter korábbi kijelentésével, amelyben a Tisza-vezér olyan munkahelyekről beszélt, ahol a vezetők befolyásolni próbálják a dolgozók szavazatát.
A bejelentés egy Fejér vármegyei, Szabadegyháza településen működő vállalatra vonatkozik. Az ismertetett információk szerint a cég vezetése kötelező részvételű gyűlést tartott, ahol az ügyvezető arról beszélt, hogy a vállalat a Tisza Párt támogatása mellett áll.
Azok a munkavállalók, akik továbbra is a cégnél kívánnak dolgozni, kötelesek a Tisza Pártra szavazni”
– ismertette az ügyvezető szavait Dömötör Csaba.
A politikus közölte: az ügyben a Fidesz feljelentést tesz, és kifogást nyújt be a választási bizottságnál.
Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy aki bármilyen választási szabálytalanságot tapasztal, jelezze azt a Demokrácia Központ felé a megadott elérhetőségeken: [email protected], 20/444-0445.
„Lépjünk fel közösen a tiszás visszaélések ellen!” – szólított fel mindenkit Dömötör Csaba.
Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP
***