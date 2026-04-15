európai unió Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Orbán Viktornak megint igaza lett, Magyar Péter beállt a sorba

2026. április 15. 06:13

Indul a brüsszeli forgatókönyv.

null
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Indul a brüsszeli forgatókönyv: Magyar Péter már be is jelentette, hogy támogatja az ukránok hadikölcsönét. Magyar Péter a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését.

A kilencvenmilliárd eurós uniós hadikölcsönről szóló döntés kapcsán ugyanakkor elismerte, hogy nem kíván Magyarország emiatt hitelt felvenni. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra hivatkozott, hogy a decemberi Európai Tanács ülésén Orbán Viktor már kiharcolt egy olyan lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal egyetemben – kimaradhat a kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételből. Véleménye szerint ez a mentesség továbbra is érvényben tartható, és ebben a konstrukcióban ő maga is támogatná a kijevi hadikölcsönt. Bár korábban ezt a vétót is élesen bírálta, nyilvánosan értetlenségét fejezte ki Orbán Viktor lépése miatt.

Nem kellett sokat várni, Magyar Péter beállt a brüsszeli sorba.”

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
khomeini
2026. április 15. 09:49
azért csépányinak most nem kéne úgy tennie, mintha mi sem történt volna még egy szög a koporsóba, ugye...
StresszTeszt
2026. április 15. 09:42
Még mindig hazudsz: Magyar Péter elfogadja Orbán decemberi döntését az Ukrajnának nyújtandó hitel jóváhagyásáról.
tovarisi-konyec
2026. április 15. 09:17
Ti még mindig nem fogjátok fel, hogy 3,2 millió ember szavazott ellenetek és az ellen a mocsok ellen, amit még mindig folytattok. De így tovább! Véletlenül se tanuljatok a hibáitokból, hátha 10% alá lökitek a Fideszt 2030-ra. Hajrá!
bekeev-2025
2026. április 15. 09:07
Jól van, Csépányi. Eddig is hülye voltál, most már szánalmas a vergődésed.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.