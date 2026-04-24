Navracsics: soha nem voltam a NER része úgy, mint Magyar Péter

Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
A leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy korábban megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk.
Magyar Péter része volt a NER-nek, őt soha sem hagyták az út szélén. Ilyen értelemben szerintem én nem voltam része a NER-nek – mondta Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Fiala János Youtube-csatornáján, amit a 24.hu szemlézett.
Bármilyen pozíciót töltöttem be, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem olyan, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak: tehát azok igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, Diákhitel Központ-vezérigazgatói pozíciók – ezek NER-pozíciók”
– mondta Navracsics, aki úgy véli, ha a „Magyar Péter-jelenség” Angliában ütötte volna fel a fejét, akkor az érintett párt megpróbálta volna integrálni, nem pedig elzárkóztak volna tőle. „Akkor most ő egy platform vezetője lenne a Fideszen belül” – fogalmazott.
A leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy korábban több alkalommal, 2006 és 2014 között, valamint EU-s biztosi időszaka alatt is megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk, mondván, hogy szerintük „közelebb állt hozzájuk kulturálisan”, mint az akkori Fideszhez.
