Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
navracsics tibor fiala jános fidesz Magyar Péter

Navracsics: soha nem voltam a NER része úgy, mint Magyar Péter

2026. április 24. 14:41

A leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy korábban megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk.

Magyar Péter része volt a NER-nek, őt soha sem hagyták az út szélén. Ilyen értelemben szerintem én nem voltam része a NER-nek – mondta Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken Fiala János Youtube-csatornáján, amit a 24.hu szemlézett.

Bármilyen pozíciót töltöttem be, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem olyan, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak: tehát azok igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, Diákhitel Központ-vezérigazgatói pozíciók – ezek NER-pozíciók” 

– mondta Navracsics, aki úgy véli, ha a „Magyar Péter-jelenség” Angliában ütötte volna fel a fejét, akkor az érintett párt megpróbálta volna integrálni, nem pedig elzárkóztak volna tőle. „Akkor most ő egy platform vezetője lenne a Fideszen belül” – fogalmazott.

A leköszönő miniszter arról is beszélt, hogy korábban több alkalommal, 2006 és 2014 között, valamint EU-s biztosi időszaka alatt is megkörnyékezték más pártok, hogy lépjen be hozzájuk, mondván, hogy szerintük „közelebb állt hozzájuk kulturálisan”, mint az akkori Fideszhez.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 24. 16:31
Navracsics egy elég nyálkádzó figura, kicsit sunyi mentalitású volt mindig, szakmailag pedig a középszerű frázispufogtatók közé tartozik. Élvezte a hatalmát.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. április 24. 16:21
"Navracsics: soha nem voltam a NER része úgy, mint Magyar Péter" hanem máshogyan.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2026. április 24. 15:56
szimpibetti Maga eszetlen gyűlölködő... Annyi agysejtje nincs, hogy egy egyszerű szöveget képes lenne értelmezni. De azért firkál féregként - hogy a maga primitív minősítését idézzem - hülyeségeket, ordenáré stílusban.
Válasz erre
2
0
google-2
2026. április 24. 15:54
Jó, hogy nem a Fideszben politizál a félkegyelmű, még ha ennek ekkora ára is van. Meddig lehetett volna még őrizni a hatalmat? Eddig volt, innen más jön: feltápászkodás, megújulás.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!