Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Nagyon rossz napja van Magyar Péternek, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost

2026. április 07. 16:52

Jön Peti, (reméljük nem egy drogbuliból), és hisztérikusan közli, hogy ő is együtt akar működni az amerikaiakkal.

Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Nagyon rossz napja van Magyar Péternek. Nem elég neki, hogy már ő maga is átállt a vereség-kommunikációra, és már előre magyarázgatja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor az ezért, meg azért, meg amazért történik, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost. 

Az amerikaiak ugyanis Orbán Viktor győzelmét várják, az ő politikáját támogatják közölte J. D. Vance alelnök.  Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában, és nagyszerű dolgokat tesz az energiabiztonság terén, példát vehetnének róla a többiek. Majd azzal is felrúgta az egész Tisza kampányt az alelnök, hogy nyíltan beszélt a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról. 

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Erre fel jön Peti, (reméljük nem egy drogbuliból), és hisztérikusan közli, hogy ő is együtt akar működni az amerikaiakkal.  Persze, persze, de az ő nevét először meg kellene tanulniuk a világ vezetőinek, sőt Trump-ék olyan fajták, akik biztosan megkérdeznék tőle, ha ismernék, hogy miért hallgatta le a családját, miért szövetkezik az ukránokkal, és miért árulják el az emberei külföldön a hazájukat.

Szóval addig jó Petinek, amíg nem tudják a nevét. Csak Orbán Viktor tudja garantálni a magyarok békéjét, biztonságát, az alacsony energiaárakat, a legkiterjedtebb családtámogatásokat, és azt, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország! Még 5 nap.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
•••
2026. április 07. 20:29 Szerkesztve
Ez egyre többször szív! A spicli strici!
Titi
2026. április 07. 19:48
A szerencsétlen pocegér most döbben rá,hogy egy seggel nem lehet két lovat megülni.Ez a nyomorult,amióta színre lépett,egy nagy katyvasz.A brüsszeli bordélyban a gazdáinak kell megfelelni,itthon a becsapott híveinek kell a szemébe hazudni,de közben az alaptermészetén sem tud uralkodni.Maga köré gyűjtötte a leszerepelt,gyűlölt ballibsi "szakértőket",akik kifecsegnek mindent,amit el akar titkolni,a jelöltjei agyhalottak,akik egy értelmes mondatot nem tudnak elmondani,sokszor azt sem tudják,hol vannak.Közben a fene megeszi,mert Orbán tudomást sem vesz róla. Nem csoda,hogy megbolondult szegény,a gyűlölet vezette eddigi útját,közben szeretne abba a körbe bekerülni, amelyikhez Orbán tartozik.Csakhogy a tisztességes politikusok akik Orbán mellett állnak,tudomást sem vesznek egy hazaáruló pártelnököcskéről,aki ráadásul úgy akar közéjük kerülni,hogy követelőzik,és berúgja az ajtót.Persze,hogy nem bírja idegekkel,hogy egy elit társaságból kimarad.Müszike,13-án idegösszeomlás jön!
londonbaby
2026. április 07. 19:26
Persze persze petike akarj csak együtt működni a pöcsöddel kisfiú hátha az még működik . Majd pont egy ilyen szopornyicás kis buzi véleményére kíváncsiak az Amerikaiak. . Úgy néz ki hogy te valóban egy idióta nárcisztikus nagy magyar tarka barom vagy.. a pofádba szarik mindenki kivéve az agyhalott kólásdobozaidat !!! de már egyéniben is telefossák a tiszanevet.. egy kurva x-et sem érdemeltek ki !!! de nem lennék a helyedbe főleg ha nemsoká elhagyod Magyarországot.. !!! pfúúúúú...
londonbaby
•••
2026. április 07. 19:11 Szerkesztve
ÁRAD A TISZA ÁRAD A TISZA !!!,,, JAAA HÁT MÉG SE... ASZALÓDÁS AZ AZ ÁRADÁS POLOSKA !!!! . MENEKÜLÉSI TERV MEG VAN MÁR ?? DE NEM A CSALI DUBAJI KIS HÜLYE.... Kell pedig hidd el, nem vagy te annyira tökös te mosogatórongy hogy a választást itt várd meg !!!! . Elszaladhatsz Elmenekülhetsz, De elbújni nem fogsz tudni te HAZAÁRULÓ ROHADT KIS GECI ?? MONDTAM MÁR HIÁBA A SOK MMA TESTŐR KÖRÜLÖTTED, illetve TESTŐRÖK A FASZT .. CSAK TUDNAK VEREKEDNI.. EGY BIZONYOS SZINTIG !!!!! 1. PÉNZ BESZÉL 2. te meg ugatni se fogsz tudni !!!! 3. a NÉP NEM FELEJT !!! 4. MEGKAPOD A MAGADÉT !!!!! 5. EZ ELLEN SEMMIT NEM TUDSZ TENNI TE ROHADT PATKÁNY !!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!