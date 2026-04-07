Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
„Nagyon rossz napja van Magyar Péternek. Nem elég neki, hogy már ő maga is átállt a vereség-kommunikációra, és már előre magyarázgatja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor az ezért, meg azért, meg amazért történik, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost.
Az amerikaiak ugyanis Orbán Viktor győzelmét várják, az ő politikáját támogatják közölte J. D. Vance alelnök. Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában, és nagyszerű dolgokat tesz az energiabiztonság terén, példát vehetnének róla a többiek. Majd azzal is felrúgta az egész Tisza kampányt az alelnök, hogy nyíltan beszélt a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról.
Erre fel jön Peti, (reméljük nem egy drogbuliból), és hisztérikusan közli, hogy ő is együtt akar működni az amerikaiakkal. Persze, persze, de az ő nevét először meg kellene tanulniuk a világ vezetőinek, sőt Trump-ék olyan fajták, akik biztosan megkérdeznék tőle, ha ismernék, hogy miért hallgatta le a családját, miért szövetkezik az ukránokkal, és miért árulják el az emberei külföldön a hazájukat.
Szóval addig jó Petinek, amíg nem tudják a nevét. Csak Orbán Viktor tudja garantálni a magyarok békéjét, biztonságát, az alacsony energiaárakat, a legkiterjedtebb családtámogatásokat, és azt, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország! Még 5 nap.”
Nyitókép: MTI/Purger Tamás