„Nagyon rossz napja van Magyar Péternek. Nem elég neki, hogy már ő maga is átállt a vereség-kommunikációra, és már előre magyarázgatja, hogy ha nyer a Fidesz, akkor az ezért, meg azért, meg amazért történik, de most még az amerikai alelnök is bevitt neki egy-két gyomrost.

Az amerikaiak ugyanis Orbán Viktor győzelmét várják, az ő politikáját támogatják közölte J. D. Vance alelnök. Azt is hozzátette, hogy Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában, és nagyszerű dolgokat tesz az energiabiztonság terén, példát vehetnének róla a többiek. Majd azzal is felrúgta az egész Tisza kampányt az alelnök, hogy nyíltan beszélt a magyar választásokba történő ukrán beavatkozásról.