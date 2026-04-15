04. 15.
szerda
04. 15.
szerda
fidesz győzelem helyzet

Nagyon kevés jó dolog van a mostani helyzetben, de egy feltétlenül

2026. április 15. 14:02

És most bizony keresztül-kasul mindent át kell gondolni, hogy felálljunk a földről. Nekem is, persze.

2026. április 15. 14:02
null
Trombitás Kristóf
Trombitás Kristóf
„nagyon kevés jó dolog van a mostani helyzetben, de egy feltétlenül. ugye számos kommentelő visszatérő vádja volt, hogy csak a hatalomnak akarunk megfelelni, ha más jön, majd másokhoz húzunk, ez csak munkahely, etc. én már ‘90-ben ott álltam a szavazófülkében – jó, valószínűleg anyám vagy apám tartott a kezében – és néztem, ahogy a szüleim a Fideszre szavaznak. nekem ez az egész sokkalta jobban fáj és sokkal dühösebb vagyok a többségnél, mert nekem tényleg közösség és érték, nem csak egy politikai párt.

és most bizony keresztül-kasul mindent át kell gondolni, hogy felálljunk a földről. nekem is, persze.

na de, amit elkezdtem. minekutána ugyanúgy folytatom, mostantól mi lesz a nagy konformista megfejtés? mert én itt leszek, semmi sem fog változni.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
és neked, aki hasonlóan cudarul érzi most magát, azt mondom: nem vagy egyedül. elbuktunk, igen. hónapok óta fixa ideám, hogy politikai értelemben felnőtt egy olyan generáció a nemzeti oldalon, aki csak győzelmeket látott. nemhogy vereséget nem, de szoros győzelmet is alig. nekik sokkoló ez igazán. de én emlékszem ‘94-re, mikor bejutni alig sikerült, 2002-re és 2006-ra is. a világ sajnos a veszteségekről is szól. no mindegy, nyalogassuk sebeinket, elkél az. nem is kevés ideig. de akkor is itt leszek és azután is. szeretlek benneteket és szeretem a közösségemet.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. április 15. 16:32
amiért pedig nem kedvelem trombit, az a Habsburg-seggnyalása (undorító!!!) és a meglehetősen ostoba elemzései
yalaelnok
2026. április 15. 16:29
az 1990-es Fidesz az Szdsz ifjúsági tagozata volt még ne feledjük, hogy Orbán Viktor nem szavazta meg a koronás címert és az 1990-es parlamenti Trianon emlékezésről tüntetőleg kivonult a Fidesz de jó útra tértek
Simono
2026. április 15. 16:02
Azt írod, hogy "‘90-ben ott álltam a szavazófülkében – jó, valószínűleg anyám vagy apám tartott a kezében – és néztem, ahogy a szüleim a Fideszre szavaznak." Hát most lehet, hogy nem tennék. Az 1990-es FIDESZ összes tagja gyanítom leköpné a 2026-os FIDESZ összes tagját. Szerintem...
Vesus8244
2026. április 15. 15:57
Szóra sem érdemesek ezek a szeretetország emberkéi az itt kommentelő áruló volt FIDESZESEK! Egy kommunista, egy liberális, egy zöld ide se jönne örömködni, csak a sok áruló FIDESZESEK! Hát Én hülye lettem volna regisztrálni a 444-re a telex-re, HVG-re! Én olvasom azokat is de nem regisztrálnék! De hát az Árulók a legkegyetlenebbek! Egy kommunista AVH-s nem tudott volna annyira kéjesen ütni, mint egy volt nyilasból lett AVH-s
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!