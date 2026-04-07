Nagy nap a mai: Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

Ez a megközelítés több szempontból is eltér a hagyományos nemzetközi pénzügyi együttműködésektől. Egyrészt nem intézményi – például IMF-típusú – konstrukcióról van szó, hanem kétoldalú, politikai alapú megállapodásról – számol be a lap. Másrészt a hangsúly a megelőzésen van: a kormány célja, hogy egy esetleges pénzügyi nyomás – például uniós források visszatartása vagy piaci sokk – esetén ne kelljen kapkodva tárgyalni, hanem legyen egy kész eszköz.

A miniszterelnök szerint az ilyen megállapodások az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt személyesek.

Ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem pusztán államok közötti, hanem vezetők közötti politikai bizalomra épül. Ebből következik az egyik legfontosabb kockázat: a pénzügyi védőpajzs addig működhet ebben a formában, amíg ugyanaz a politikai vezetés van hatalmon Washingtonban.

Az alelnök nálunk töltött két napjában tárgyal Orbán Viktorral, és több nyilvános eseményen is részt vesz. A hivatalos program egyik kiemelt eleme a Karmelita kolostorban tartott közös sajtótájékoztató, mely kedden 13:20-kor kezdődik, és várhatóan a gazdasági együttműködés, valamint a folyamatban lévő tárgyalások is napirendre kerülnek.

A program része egy nagyszabású rendezvény is az MTK Sportparkban, ahol az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök is beszédet mond. A magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezett esemény politikai üzenete egyértelmű: a két ország közötti kapcsolatot nemcsak kormányzati, hanem társadalmi szinten is erősíteni kívánják.