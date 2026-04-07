Nagy nap a mai: Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

A rozsdaövezettől a Fehér Házig: ki is az a J. D. Vance, aki Budapestre látogat a kampányhajrában?
Minden, amit az Egyesült Államok 50. alelnökéről tudni érdemes.
JD Vance – akit sokan már Donald Trump utódjaként emlegetnek – hozza magával Amerika pénzügyi védőpajzsát.
Nemsokára Magyarországra érkezik JD Vance amerikai alelnök, akit már sokan Donald Trump utódjaként emlegetnek – írja a Világgazdaság. Vance látogatása során vélhetően megvitatja Orbán Viktorral a pénzügyi védőpajzs részleteit, amiről a miniszterelnök korábban elmondta, hogy nem egy azonnali támogatás a lényege, hanem egyfajta biztosíték, mely csak krízishelyzetben lépne életbe. Az alelnök Orbán Viktorral tárgyal, közös sajtótájékoztatót tartanak a Karmelitában, majd nyilvános rendezvényen is felszólalnak.
„Jó barátom, Orbán Viktor” – így indult útnak Budapestre JD Vance
A miniszterelnök a Hajdú Péternek adott interjúban beszélt arról, hogy Washingtonban személyesen kérte Donald Trump támogatását egy ilyen konstrukció kialakítására. A pénzügyi védőpajzs lényege nem az, hogy Magyarország azonnal forrásokat kapjon, hanem hogy
egy előre letárgyalt mechanizmus álljon rendelkezésre, melyet szükség esetén gyorsan lehívhat.
Ez a megközelítés több szempontból is eltér a hagyományos nemzetközi pénzügyi együttműködésektől. Egyrészt nem intézményi – például IMF-típusú – konstrukcióról van szó, hanem kétoldalú, politikai alapú megállapodásról – számol be a lap. Másrészt a hangsúly a megelőzésen van: a kormány célja, hogy egy esetleges pénzügyi nyomás – például uniós források visszatartása vagy piaci sokk – esetén ne kelljen kapkodva tárgyalni, hanem legyen egy kész eszköz.
A miniszterelnök szerint az ilyen megállapodások az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt személyesek.
Ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem pusztán államok közötti, hanem vezetők közötti politikai bizalomra épül. Ebből következik az egyik legfontosabb kockázat: a pénzügyi védőpajzs addig működhet ebben a formában, amíg ugyanaz a politikai vezetés van hatalmon Washingtonban.
Az alelnök nálunk töltött két napjában tárgyal Orbán Viktorral, és több nyilvános eseményen is részt vesz. A hivatalos program egyik kiemelt eleme a Karmelita kolostorban tartott közös sajtótájékoztató, mely kedden 13:20-kor kezdődik, és várhatóan a gazdasági együttműködés, valamint a folyamatban lévő tárgyalások is napirendre kerülnek.
A program része egy nagyszabású rendezvény is az MTK Sportparkban, ahol az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök is beszédet mond. A magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezett esemény politikai üzenete egyértelmű: a két ország közötti kapcsolatot nemcsak kormányzati, hanem társadalmi szinten is erősíteni kívánják.
A látogatás időzítése sem véletlen. A választások előtti időszakban egy ilyen magas szintű amerikai jelenlét politikai és gazdasági értelemben is erős jelzés. Egyrészt megerősíti a folyamatban lévő együttműködéseket, másrészt azt sugallja, hogy a magyar kormány számíthat Washington támogatására.
