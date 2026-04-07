Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
jd vance washington donald trump orbán viktor

Nagy nap a mai: Magyarországra érkezik az amerikai alelnök

2026. április 07. 07:53

JD Vance – akit sokan már Donald Trump utódjaként emlegetnek – hozza magával Amerika pénzügyi védőpajzsát.

Nemsokára Magyarországra érkezik JD Vance amerikai alelnök, akit már sokan Donald Trump utódjaként emlegetnek – írja a Világgazdaság. Vance látogatása során vélhetően megvitatja Orbán Viktorral a pénzügyi védőpajzs részleteit, amiről a miniszterelnök korábban elmondta, hogy nem egy azonnali támogatás a lényege, hanem egyfajta biztosíték, mely csak krízishelyzetben lépne életbe. Az alelnök Orbán Viktorral tárgyal, közös sajtótájékoztatót tartanak a Karmelitában, majd nyilvános rendezvényen is felszólalnak.

„Jó barátom, Orbán Viktor” – így indult útnak Budapestre JD Vance

Azt is megmutatjuk, hol követhetik, merre jár az amerikai alelnök!

A miniszterelnök a Hajdú Péternek adott interjúban beszélt arról, hogy Washingtonban személyesen kérte Donald Trump támogatását egy ilyen konstrukció kialakítására. A pénzügyi védőpajzs lényege nem az, hogy Magyarország azonnal forrásokat kapjon, hanem hogy 

egy előre letárgyalt mechanizmus álljon rendelkezésre, melyet szükség esetén gyorsan lehívhat. 

Ez a megközelítés több szempontból is eltér a hagyományos nemzetközi pénzügyi együttműködésektől. Egyrészt nem intézményi – például IMF-típusú – konstrukcióról van szó, hanem kétoldalú, politikai alapú megállapodásról – számol be a lap. Másrészt a hangsúly a megelőzésen van: a kormány célja, hogy egy esetleges pénzügyi nyomás – például uniós források visszatartása vagy piaci sokk – esetén ne kelljen kapkodva tárgyalni, hanem legyen egy kész eszköz.

A miniszterelnök szerint az ilyen megállapodások az amerikai elnöki rendszer sajátosságai miatt személyesek.

 Ez azt jelenti, hogy a konstrukció nem pusztán államok közötti, hanem vezetők közötti politikai bizalomra épül. Ebből következik az egyik legfontosabb kockázat: a pénzügyi védőpajzs addig működhet ebben a formában, amíg ugyanaz a politikai vezetés van hatalmon Washingtonban. 

Az alelnök nálunk töltött két napjában tárgyal Orbán Viktorral, és több nyilvános eseményen is részt vesz. A hivatalos program egyik kiemelt eleme a Karmelita kolostorban tartott közös sajtótájékoztató, mely kedden 13:20-kor kezdődik, és várhatóan a gazdasági együttműködés, valamint a folyamatban lévő tárgyalások is napirendre kerülnek.

A program része egy nagyszabású rendezvény is az MTK Sportparkban, ahol az amerikai alelnök és a magyar miniszterelnök is beszédet mond. A magyar–amerikai barátság napja alkalmából szervezett esemény politikai üzenete egyértelmű: a két ország közötti kapcsolatot nemcsak kormányzati, hanem társadalmi szinten is erősíteni kívánják.

A látogatás időzítése sem véletlen. A választások előtti időszakban egy ilyen magas szintű amerikai jelenlét politikai és gazdasági értelemben is erős jelzés. Egyrészt megerősíti a folyamatban lévő együttműködéseket, másrészt azt sugallja, hogy a magyar kormány számíthat Washington támogatására.

Az alelnökről írt portrénkat ide kattintva olvashatja.

Nyitókép: Jonathan Ernst / POOL / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. április 07. 10:15
>>belbuda 2026. április 07. 08:19 Erre tényleg büszkék lehetünk…<< Te egyáltalán nem lehetsz büszke semmire. Sőt! Jövő héten hétfőn még nyomorultul is fogod érezni magad. Feltankoltál már zsebkendőből?
5m007h 0p3ra70r
2026. április 07. 10:13
>>tovarisi-konyec 2026. április 07. 08:43 Akkora a háborús veszélyhelyzet és a terrorveszély, hogy az amcsi alelnök simán idelátogat. << Mi az összefüggés? Franklin D. Roosevelt: 1943-ban Casablancába látogatott, miközben a szövetségesek Tripolit ostromolták. Lyndon B. Johnson: A vietnámi háború alatt, 1966-ban és 1967-ben is ellátogatott a dél-vietnámi Cam Ranh Bay-be. Richard Nixon: 1969 júliusában látogatást tett Saigonban, Dél-Vietnámban. George H. W. Bush: Az Öbölháború előkészületei alatt, 1990 hálaadásakor Szaúd-Arábiában látogatta meg a sivatagi pajzs hadműveletben részt vevő katonákat. Bill Clinton: 1996-ban és 1997-ben is meglátogatta a Boszniában állomásozó amerikai és NATO-csapatokat. George W. Bush: Hivatali ideje alatt négy alkalommal járt Irakban és két alkalommal Afganisztánban. Joe Biden: 2023 februárjában Kijevben látogatott. Majd 2023 októberében Izraelbe. Tehát, ismét megkérdem, mi az összefüggés?
Nasi12
2026. április 07. 10:04
Drukkolok neki. De ha Kuba beesik akkor Rubio komoly kihívást jelent majd Vance-nak.
tovarisi-konyec
2026. április 07. 08:43
Akkora a háborús veszélyhelyzet és a terrorveszély, hogy az amcsi alelnök simán idelátogat. Óriási
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.