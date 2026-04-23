Mindenki erre várt: reagált az MNB a vádakra, vizsgálatot indítanak

Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Bank az Egyenes Beszéd április 22-i adásában elhangzott állításokra. A jegybank hangsúlyozta: 2025. március 4-e óta új vezetés irányítja az intézményt, amely működését a jogszabályoknak megfelelően végzi.

A közlemény szerint az új vezetés átfogó felülvizsgálatot és racionalizálást hajt végre a szervezeten belül, ennek részeként több területen – így a pénzügyi felügyeletért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségen is – személyi változások történtek.