Mindenki erre várt: reagált az MNB a vádakra, vizsgálatot indítanak

Simor András korábbi jegybankelnök állításai nyomán.
Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Bank az Egyenes Beszéd április 22-i adásában elhangzott állításokra. A jegybank hangsúlyozta: 2025. március 4-e óta új vezetés irányítja az intézményt, amely működését a jogszabályoknak megfelelően végzi.
A közlemény szerint az új vezetés átfogó felülvizsgálatot és racionalizálást hajt végre a szervezeten belül, ennek részeként több területen – így a pénzügyi felügyeletért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségen is – személyi változások történtek.
A jegybank kiemelte: a nyilvánosságban megjelent új információkra tekintettel az intézmény elnöke a belső szabályoknak megfelelően azonnali vizsgálatot rendelt el az érintett időszakra vonatkozóan. További részletek közlését egyelőre nem tartják indokoltnak, az érintettek megkeresését javasolják.
A közlemény előzménye, hogy az ATV műsorában Simor András korábbi jegybankelnök súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek szerint 2024-ben nyomásgyakorlás miatt mondott le az Erste Group bécsi felügyelőbizottságából. Elmondása szerint a bank magyar vezetőjét egy zárt körülmények között zajló egyeztetésen arra figyelmeztették, hogy amíg ő betölti tisztségét, a jegybank felügyelete szigorúbb fellépést tanúsíthat a pénzintézettel szemben. Simor ezt zsarolásként értelmezte, és állítása szerint ezt követően valóban szokatlan vizsgálatok indultak a banknál. Emiatt végül lemondott pozíciójáról, hogy ne érje hátrány az intézményt. Azt is hozzátette, hogy az ügyben nem tett feljelentést, mert szerinte a történteket nehéz lenne bizonyítani.
