simor andrás jegybank intézmény magyar nemzeti bank

Mindenki erre várt: reagált az MNB a vádakra, vizsgálatot indítanak

2026. április 23. 15:24

Simor András korábbi jegybankelnök állításai nyomán.

null

Közleményben reagált a Magyar Nemzeti Bank az Egyenes Beszéd április 22-i adásában elhangzott állításokra. A jegybank hangsúlyozta: 2025. március 4-e óta új vezetés irányítja az intézményt, amely működését a jogszabályoknak megfelelően végzi.

A közlemény szerint az új vezetés átfogó felülvizsgálatot és racionalizálást hajt végre a szervezeten belül, ennek részeként több területen – így a pénzügyi felügyeletért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségen is – személyi változások történtek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A jegybank kiemelte: a nyilvánosságban megjelent új információkra tekintettel az intézmény elnöke a belső szabályoknak megfelelően azonnali vizsgálatot rendelt el az érintett időszakra vonatkozóan. További részletek közlését egyelőre nem tartják indokoltnak, az érintettek megkeresését javasolják.

A közlemény előzménye, hogy az ATV műsorában Simor András korábbi jegybankelnök súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek szerint  2024-ben nyomásgyakorlás miatt mondott le az Erste Group bécsi felügyelőbizottságából. Elmondása szerint a bank magyar vezetőjét egy zárt körülmények között zajló egyeztetésen arra figyelmeztették, hogy amíg ő betölti tisztségét, a jegybank felügyelete szigorúbb fellépést tanúsíthat a pénzintézettel szemben. Simor ezt zsarolásként értelmezte, és állítása szerint ezt követően valóban szokatlan vizsgálatok indultak a banknál. Emiatt végül lemondott pozíciójáról, hogy ne érje hátrány az intézményt. Azt is hozzátette, hogy az ügyben nem tett feljelentést, mert szerinte a történteket nehéz lenne bizonyítani.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. április 23. 16:39
És a vizsgálat negatív eredménye után megteszik a feljelentést. Helyes.
pesti051
2026. április 23. 16:31
A ciprusi offshore lovag...
Burdisgarage
2026. április 23. 16:28
Tiszás akna munka, a végére kell járni!
nyafika
2026. április 23. 16:12
Simorra bízni a pénzed, másnap reggel ne menj boltba vásárolni, az egyenleged nulla.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!