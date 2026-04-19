04. 19.
vasárnap
vita nyugati nyugati civilizáció

Minden, önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza

2026. április 19. 15:33

A kereszténység bevezetett egy korábban nem létező különbséget, miszerint a hatalom nem egyenlő az igazsággal.

Gyurcsány Ferenc
„A mi világunkban, a nyugati civilizációban, minden, önmaga kizárólagos igazságát hirdető és arra igényt tartó hatalom előbb-utóbb önmaga vesztét is okozza. 

Miért? 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mert ez az igény szembemegy a nyugati világ alapvető kulturális és társadalmi kódjával – azzal a mintázattal, amely a vitára, az értelmezés nyitottságára, a hatalom korlátozására és a konfliktusok intézményes kezelésére épül.

Miért van ez így? És miért csak a nyugati civilizációra hivatkozom?

Azért, mert van valami, ami köt bennünket. Ez a valami a közös szellemi, erkölcsi, mentalitásbeli örökségünk. Sokszor mondjuk – egyébként nagyon helyesen -, hogy az európai, tágabb értelemben a nyugati kultúra, a hellén, zsidó, keresztény és a római örökségre épül. A hellén örökség legfontosabb eleme, hogy az igazság nem adott, nem végleges, az mindig vita tárgya. A zsidó gondolkodási hagyomány ehhez hozzáteszi, hogy az igazság soha nem megismerhető és teljesen soha nem birtokolható. A kereszténység bevezetett egy korábban nem létező különbséget, miszerint a hatalom nem egyenlő az igazsággal. Aztán tegyük hozzá, hogy a római jogi hagyomány pedig intézményt, szabályrendszert teremtett arra, hogy miként kezeljük a vitákat. 

A nyugati civilizáció pluralizmusigénye tehát nem liberális hóbort, még csak nem is önmagában vett erkölcsi norma, hanem történelmi, antropológiai örökség.

Ezért – mondhatjuk bátran -, aki veri a mellét, hogy neki, és csak neki van igaza, aki erre épít politikai mozgalmat, pártot, rendszert, az lehet, hogy első lépésben akár arra is képes, hogy kiirtsa riválisait, de végül önmagát is felszámolja.”

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mindenhova
2026. április 19. 16:35
Magára gondolt? Vagy megbölcsült? Egyik sem! Abból a mélységből ahova ő süllyedt már nincs kiút. Onnan nem lehet felemelkedni. Felemelhetik, de a mögötte hagyott bizonyítékok folyton árulkodni fognak. Jellemtelen, erkölcstelen, becstelen, tisztességtelen, globalista szardarab.
nyafika
2026. április 19. 16:30
Az már milyen, hogy a DK is a TiSzarra szavazott?
gullwing
2026. április 19. 16:29
Na balfasz elqró már csak te hiányoztál!
nyafika
2026. április 19. 16:29
Alkoholista fasz, ezért lettél kibaszva. Most meg a bolgár kurvád is elbukott.
