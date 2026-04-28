vita hiba kampány Magyar Péter orbán viktor

Hogy mi volt a baj a kampánnyal? Hát, tetszettek volna vitatkozni!

2026. április 28. 15:27

Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc óta nem vett részt választási vitán, most azonban szükség lett volna rá.

2026. április 28. 15:27
Sarnyai Gábor
Köztér

„A legnagyobb hiba az volt, hogy nem Magyar Péter karakterére fókuszáltak. Többször elhangzott, hogy ez egy tudatos döntés –, de mint utóbb bebizonyosodott, súlyos hiba volt. Mindenki tudja, hogy Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc óta nem vett részt választási vitán, és ennek megvoltak az okai. Talán igaza volt. Most azonban taktikai szempontból mégis szükség lett volna rá.

Magyar Péter arra hivatkozva, hogy Orbán Viktor nem vitatkozik vele, gyakorlatilag letiltotta jelöltjeit a vitákról és a nyilatkozatokról, így nem derülhetett ki, mennyire alkalmasak a feladatra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Valószínűleg körülbelül annyira, mint Kulja András egészségügyi szakértésre. Ugye, le is cserélték a vita után! Emlékezzünk vissza arra a kínos eseményre, amely sem szakpolitikai, sem egészségügyi vitának nem volt nevezhető, amikor egy tiszás politikus az államtitkárral »cserélt eszmét«. Vagy gondoljunk Magyar Péter Kossuth rádiós vagy köztévés szerepléseire. Ha ezek szélesebb körben láthatók lettek volna, az legalább a részvételi arányt csökkenthette volna, mert sokan úgy döntöttek volna, hogy ebből nem kérnek.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ekeke1
2026. április 28. 17:40
No comment no cry "Még milyen alapon kellett volna ezzel vitatkozni? " Megmondom: a minden mindegy alapon. Sportból is közismert jelenség, mikor a vége előtt a vesztésre álló fél, minden mindegy alapon kijön egész pályás letámadásra, lehozza a kapust stb. Ha Orbánnak/ a Fidesznek tudomása volt a valódi-hanni- állásról, kötelessége lett volna ezt megtenni. Vesztenivaló nem lett volna, legalábbis nagyobb mint a mostani helyzet. De annyira ismételgették utolsó pillanatig a 69 egyéni körzet meglesz c. mantrát, hogy maguk is elhitték, nincs miért kockáztatni. Ezért kérdeztem az előbb: tényleg létezik az hogy néhány agyonfizetett -elvileg - kormánypárti kutatóintézet majdnem egy évig félrevezette adataival a miniszterelnököt? Mert ha igen, az súlyos kérdéseket vet fel , ugyanakkor sok mindent megmagyaráz az elkűrt kampányból is.
oregfa-0
2026. április 28. 17:32
Aki folyékonyan hazudik, azzal nem lehet vitatkozni! Láthattuk ezt az Orbán Gyurcsány vitából is.
ekeke1
2026. április 28. 17:29 Szerkesztve
Nocsak. Állítólag- Orbán mondta, még 2007-ben: “Megtanultam, hogy amikor esélyed van megölni riválisodat, akkor nem gondolkozol, hanem megteszed" . Nos, ez jutott eszembe mikor most megláttam az egyik utolsó interjúját, Rónai Egonnál. hirstart.hu/hk/20260410_orban_magyar_peter_konnyu_preda_lett_volna_waberernelbaj_lehet_a_toronyba Rónai Egon felvetette, hogy a Fidesz a kampány során igyekezett negatív szereplőként bemutatni Magyar Pétert. Orbán Viktor erre reagálva azt mondta: tudatosan kerülte a személyeskedést, mert szerinte Magyar Péter „túl könnyű préda lett volna”. Hozzátette azt is, hogy személyesen is jól ismeri őt – részben azért, mert volt felesége igazságügyi miniszterként dolgozott –, de ennek ellenére nem akarta személyes kritikával illetni." Nos, valamikor nem jól tanulta meg a leckét. Vagy elfelejtette. Találós kérdés: tényleg létezik az hogy néhány agyonfizetett -elvileg - kormánypárti kutatóintézet majdnem egy évig félrevezette adataival a miniszterelnököt?
Leskelődő
2026. április 28. 17:02
A "mindegy ki csak a orbán ne" tömeget ugyan miféle vita érinthette volna meg? Ugyan már!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!