Mi maradunk. Fent vagy lent, de mindig maradunk
A lap minden munkatársa nevében szeretném szívből megköszönni az elmúlt hónapok felfokozott közpolitikai időszakában azt az aktív figyelmet, amelyet olvasóinktól kaptunk. Szalai Zoltán írása.
Nehéz kampányon vagyunk túl.
„A szabad választás a demokrácia ünnepe! Történelmi részvétel mellett a tegnap született eredmény egyértelmű. Gratulálok a győztesnek!
Ma viszont megy tovább az élet, már kinyitottak az iskolák, a hivatalok, az egészségügyben pedig egy pillanatra sem állt meg a munka, hiszen a gyógyítóknak mint mindig, ma is a magyar emberek egészsége az első.
Nehéz kampányon vagyunk túl. Mindannyiunk érdeke, hogy törekedjünk a megnyugvásra, társas kapcsolataink rendezésére, hiszen a saját életünk és a közös jövőnk nagyon fontos. Ma és holnap is itt élünk, egymással. Mindig rajtunk múlik, hogyan tesszük azt!
Orvosként és egészségügyi menedzserként én továbbra is a betegekért dolgozom: az egészségértés javításáért és a pácienstájékoztatás fejlesztéséért.
Vegyünk most egy nagy levegőt: legyünk a szabadban, beszélgessünk egymással és teremtsünk békét, először a saját környezetünkben!”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP