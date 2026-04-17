Mi történik most Magyar Péter mentelmi jogával?

Magyar Péter bejelentette: lemond európai parlamenti mandátumáról
Összeférhetetlen a magyar országgyűlési képviselői mandátummal.
A választáson győztes Tisza Párt elnöke, EP-képviselője összeférhetetlenség miatt lemondott brüsszeli mandátumáról. Kérdés ugyanakkor, mi történik mentelmi jogával, amelyet az EP tavaly nem függesztett fel. Megkeresésünkre ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász válaszolt.
Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy – miután európai parlamenti és magyar országgyűlési képviselői mandátuma összeférhetetlen – megszünteti európai parlamenti megbízatását. Beszámolt arról is, hogy ez a procedúra már folyamatban van.
Ezt is ajánljuk a témában
Összeférhetetlen a magyar országgyűlési képviselői mandátummal.
Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy
EP-s mandátuma megszűntét követően mi történik Magyar Péter mentelmi jogával,
amelynek felfüggesztését az Európai Parlament korábban elutasította (ennek az Ötkert szórakozóhelyen történtek kapcsán, lopás vétségének gyanúja miatt van jelentősége).
A Mandiner ezzel kapcsolatos megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász megerősítette:
a vonatkozó törvény szerint európai parlamenti képviselő nem lehet az Európai Unió más tagállama kormányának, parlamentjének tagja;
a mandátum összeférhetetlenség miatti megszűnéséről az Európai Parlament határoz.
Az EP-s mandátumhoz kapcsolódó, illetve az országgyűlési képviselőséggel járó mentelmi jog keletkezése között – fejtette ki a jogász – jogi interregnum nincs. „Az időbeli átfedés azt eredményezi csupán, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén tett esküt követően a képviselő mentelmi jogára nem a Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról, hanem az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései lesznek az irányadóak”, vagyis
Magyar Péter mentelmi jogának (esetleges) felfüggesztéséről tehát – következtethető ki az alkotmányjogász által elmondottakból – attól fogva az Országgyűlés dönt, a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával.
Mint ismeretes, a Tisza Párt elnöke a 2024-es európai parlamenti választási kampányban még azt állította: megszünteti a mentelmi jog intézményét.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook