Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
európai parlament országgyűlés Magyar Péter Ifj. Lomnici Zoltán

Mi történik most Magyar Péter mentelmi jogával?

2026. április 17. 17:04

A választáson győztes Tisza Párt elnöke, EP-képviselője összeférhetetlenség miatt lemondott brüsszeli mandátumáról. Kérdés ugyanakkor, mi történik mentelmi jogával, amelyet az EP tavaly nem függesztett fel. Megkeresésünkre ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász válaszolt.

Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy – miután európai parlamenti és magyar országgyűlési képviselői mandátuma összeférhetetlen – megszünteti európai parlamenti megbízatását. Beszámolt arról is, hogy ez a procedúra már folyamatban van. 

Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy 

EP-s mandátuma megszűntét követően mi történik Magyar Péter mentelmi jogával, 

amelynek felfüggesztését az Európai Parlament korábban elutasította (ennek az Ötkert szórakozóhelyen történtek kapcsán, lopás vétségének gyanúja miatt van jelentősége). 

A Mandiner ezzel kapcsolatos megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász megerősítette: 

a vonatkozó törvény szerint európai parlamenti képviselő nem lehet az Európai Unió más tagállama kormányának, parlamentjének tagja; 

a mandátum összeférhetetlenség miatti megszűnéséről az Európai Parlament határoz. 

Az EP-s mandátumhoz kapcsolódó, illetve az országgyűlési képviselőséggel járó mentelmi jog keletkezése között – fejtette ki a jogász – jogi interregnum nincs. „Az időbeli átfedés azt eredményezi csupán, hogy az Országgyűlés alakuló ülésén tett esküt követően a képviselő mentelmi jogára nem a Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról, hanem az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései lesznek az irányadóak”, vagyis 

Magyar Péter mentelmi jogának (esetleges) felfüggesztéséről tehát – következtethető ki az alkotmányjogász által elmondottakból – attól fogva az Országgyűlés dönt, a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával.

Mint ismeretes, a Tisza Párt elnöke a 2024-es európai parlamenti választási kampányban még azt állította: megszünteti a mentelmi jog intézményét.

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
gullwing
2026. április 17. 19:17
A mentelmi jog megszűnése után az eljárás tovább folyik ellene.
Válasz erre
2
0
gyurbanferi
2026. április 17. 18:51
Tolna 03 átfordult, végül ott is a Tisza nyert(100% feldolgozottság) :DDDD Bohóc Fidesz
Válasz erre
0
5
westend
2026. április 17. 18:37
freely 2026. április 17. 18:04 "Hiába erőlködtök, nem fog működni" - hogy meglóg a kispoloskád a felelősségvállalás elöl? Miközben ő maga ígérte meg hogy felszámolja a mentelmi jog intézményét.
Válasz erre
5
0
templar62
2026. április 17. 18:23
Banánköztársaság . Szappanopera . A latínóknak tetszik .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!