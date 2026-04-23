Mérő Vera Puzsérról: Nem arról van szó, hogy nőgyűlölő vagy félne a nőktől – egyszerűen csak „néha le tud menni oltári suttyóba”

Mérő Vera szerint „meg lehet-e kritizálni valakinek a prosztó humorát? Meg lehet. Nem biztos, hogy mindig érdemes, de lehet, főleg edukatív jelleggel. A szóban forgó – Puzsér instáján megjelent -, tényleg nem egy jó poén, mert tényleg lábszagúan szexista és szerintem a rejtett üzenete káros is.”

Mint megjegyezte, „de emiatt Puzsér Róbertet kikiáltani nőgyűlölőnek, az mégiscsak túlzás.” [...] „Az érintett jó barátom, tehát nyilván elfogult vagyok, de lehetne ő bárki. Őt viszont elég jól ismerem ahhoz, hogy tudjam: sok mindennek lehet nevezni, de nőgyűlölőnek nem.” Mérő szerint ugyanis „ha valakit péklapáttal próbálnak jobb belátásra téríteni, nem mosolyogva fog válaszolni. Cserébe sarokba szorítva érezheti magát, és csak annál jobban köti az ebet a karóhoz, de legalábbis nem lesz nyitott a dolgok átgondolására. Igen, ezt a magam kárán tanultam meg, elég sokszor. És igen: volt már pályafutásom során elég túlkapásom ahhoz, hogy tudjam, van hova visszalépni, van mit belátni. Szóval párbeszéd, gyerekek. Párbeszéd. Puzsér nem nőgyűlölő. Egy csomó dologban már meg tudtam győzni érdemi beszélgetések során. Szerintem nőügyekben lehet belőle szövetségest csinálni, a maga módján ugyanis elég nagy feminista.

Az, hogy ő félne a nőktől vagy gyűlölné őket, egészen biztosan nem a jó értelmezési irány. Hogy néha le tud menni oltári suttyóba, az meg tény.”

Megérkezett azóta Péterfy-Novák Éva is

A posztra egyébként Péterfy-Novák Éva reagált is egy kommentben: „Nekem későn jutott tudomásomra az egész ügy, ki is maradtam belőle. És tudod mi van? Hogy amikor pár nap csúszással megnéztem a viccesnek szánt rajzot, keserű ízű lett a szám és a gyomromban megjelent a jól ismert szorongásgombóc, ami azt jelezte, hogy itt valami nagyon nincs rendben. Hogy ez nem vicces. Hogy unom, hogy mindig a nők kárára viccelünk, röhögünk és jópofizunk. Hogy unom, hogy amelyik nő ezt szóvá teszi, az azonnal hisztis és túlérzékeny. Sőt rosszfej és gúny tárgya lesz, ha megemlíti, hogy ez kurv@ra nem vicces. Nekem például fáj ez. Igen, fáj. És akkor is fáj, ha neked Puzsér Róbert a barátod és amúgy jófej és vicces és jól gondolkodik. Itt, ebben az ügyben tisztán látszik, hogy nem érti. Hogy nem érti mi ezzel a baj és tetézi. Megpróbál még egyet belemarni azokba, akik szóvátették, hogy nem annyira jópofa az a bizonyos poszt. Na persze, értem én. Nagyon nehéz és fárasztó lenne azt mondani, hogy értem, és bocs, igazatok van. De amúgy nem ez lenne az elvárható? Neked nem ezt kellene kérni tőle? Ha már párbeszédről és toleranciáról beszélünk. Vagy ez is legyen egyoldalú, legyenek a nők toleránsabbak, törekedjenek a párbeszédre, oszt jónapot?”