Megkezdte a levélszavazatok felbontását a Nemzeti Választási Iroda

Dunaföldváron egy nő bezárta édesanyját és elvette a igazolványait, hogy az ne tudjon szavazni
A Tisza Párt hónapok óta arra buzdította szavazóit, hogy ne engedjék idős hozzátartozóikat szavazni.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap 19 órakor, Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte a levélszavazatok feldolgozását. A folyamat első lépéseként a beérkezett csaknem 232 ezer szavazat felbontása és szkennelése indult el, amely a kézi összeszámolást megelőzően a gyorsabb előzetes eredményközlést szolgálja.
A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok az országos listára szavazhattak levélben; az NVI összesen mintegy 497 ezer választót vett fel a névjegyzékbe. A hivatal hétfő óta bontotta a beérkező levélcsomagok külső borítékját és ellenőrizte azok érvényességét, ugyanakkor a szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékokat csak vasárnap 19 óra után nyithatták fel.
A feldolgozás során először a kis borítékok bontása, majd a szavazólapok szétválogatása történik, ezt követi a szkennelés, végül pedig a voksok kétszeri kézi ellenőrzése és összeszámolása. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazat érkezett be, ebből 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztráltak.
A levélszavazatok feldolgozásának megkezdését Sasvári Róbert, az NVB elnöke engedélyezte a testület jelenlétében. A helyszínen Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki személyesen is megtekintette a folyamat elindítását.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd