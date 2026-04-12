nemzeti választási iroda országgyűlési választás 2026 levélszavazat

Megkezdte a levélszavazatok felbontását a Nemzeti Választási Iroda

2026. április 12. 19:24

A folyamat első lépéseként a beérkezett csaknem 232 ezer szavazat felbontása és szkennelése indult el.

null

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap 19 órakor, Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte a levélszavazatok feldolgozását. A folyamat első lépéseként a beérkezett csaknem 232 ezer szavazat felbontása és szkennelése indult el, amely a kézi összeszámolást megelőzően a gyorsabb előzetes eredményközlést szolgálja.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok az országos listára szavazhattak levélben; az NVI összesen mintegy 497 ezer választót vett fel a névjegyzékbe. A hivatal hétfő óta bontotta a beérkező levélcsomagok külső borítékját és ellenőrizte azok érvényességét, ugyanakkor a szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékokat csak vasárnap 19 óra után nyithatták fel.

A feldolgozás során először a kis borítékok bontása, majd a szavazólapok szétválogatása történik, ezt követi a szkennelés, végül pedig a voksok kétszeri kézi ellenőrzése és összeszámolása. Vasárnap reggelig 293 ezer levélszavazat érkezett be, ebből 232 ezer érvényes szavazási iratot regisztráltak.

A levélszavazatok feldolgozásának megkezdését Sasvári Róbert, az NVB elnöke engedélyezte a testület jelenlétében. A helyszínen Nagy Attila, az NVI elnöke köszöntötte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, aki személyesen is megtekintette a folyamat elindítását.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. április 12. 19:56
Csinálják, ez a dolguk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!