Megkezdte a levélszavazatok felbontását a Nemzeti Választási Iroda

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap 19 órakor, Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjainak jelenlétében megkezdte a levélszavazatok feldolgozását. A folyamat első lépéseként a beérkezett csaknem 232 ezer szavazat felbontása és szkennelése indult el, amely a kézi összeszámolást megelőzően a gyorsabb előzetes eredményközlést szolgálja.

A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok az országos listára szavazhattak levélben; az NVI összesen mintegy 497 ezer választót vett fel a névjegyzékbe. A hivatal hétfő óta bontotta a beérkező levélcsomagok külső borítékját és ellenőrizte azok érvényességét, ugyanakkor a szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékokat csak vasárnap 19 óra után nyithatták fel.