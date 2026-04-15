Megannyi kínzó kérdés Magyar Péterhez: hogyan lehet egyszerre Brüsszelnek és a magyar embereknek is megfelelni?

Balos elemző Magyar Péter felelőtlen ígérgetéseiről: Túl szép, hogy igaz legyen
Nagy Attila Tibor szerint az új kormány népszerűtlen gazdasági intézkedéseket fog hozni.
Mi lesz a beígért 480 forintos benzinárral? Mi lesz az olcsó orosz energiával? Mi lesz a migránskvótával? Mi lesz most?
Gajdics Ottó újságíró arról ír a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében, hogy Magyar Péter bábjátékba kezdett: „a hangsúly azon van, hogy minél hamarabb bizalmi jelzést küldjenek a nemzetközi szereplőknek, még akkor is, ha ez belpolitikai feszültségekkel járhat”.
„Magyar Péter, miután szembesült azzal, hogy a választópolgárok kétharmados felhatalmazást adtak neki ígéretei teljesítésére, amihez bizony pénzre van szüksége. A magyar ügyekkel foglalkozó baloldali Tineke Strik holland EP-képviselő a választások után viszont amellett érvelt, hogy
az új kormánynak se adják oda azonnal a jelenleg jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett pénzeket.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt nyilatkozta, amint lehetséges, megkezdik az együttműködést a kormánnyal, azonban óvatosságra intett, jelezve, hogy véleménye szerint sok munka van még hátra, amíg Magyarország visszatér az európai útra.
Össze is ütöttek hát egy új, 27 pontos követelményrendszert,
amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót hazánk megkapja” – emlékeztet az újságíró.
Hozzáteszi:
A listán szerepel többek közt a magyar migrációs politika feladása, a Magyarország érdekeivel ellentétes újabb szankciók elfogadása Oroszország ellen
és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön azonnali átengedése. A Financial Times arról számolt be a minap, hogy magas rangú uniós diplomaták szerint most kell tolni az ügyet: »Ha ők [Magyar Péter kormánya] teljesítenek, mi is teljesítünk.« Ugyanezen a véleményen van a zöldpárti magyargyűlölő, Daniel Freund is.”
Szerinte az óvatoskodás oka, hogy Brüsszelben még jól emlékeznek Donald Tusk győzelmére Lengyelországban, ami után rögtön felszabadítottak egy tekintélyes összeget a zároltból az új kormány számára, ám a beígért reformok végül elmaradtak a belpolitikai helyzet megváltozása miatt.
A tökéletes slim fit megjelenésért tehát nem nyílnak meg a pénzcsapok,
azért fel kell adni azt a sokat emlegetett kicsi szuverenitást. Ebből fakadóan viszont előbb-utóbb ellentmondásba kerül az Orbán Viktortól átvett nemzeti érdekeket védő retorika a valós kormányzati cselekvéssel.
Hogyan nézünk majd miniszterelnökünkre, miután feladja a magyar migrációs politikát, holott azt ígérte, nem bontja le a kerítést, nem hajt végre semmiféle migránspaktumot, és még a napi egymillió eurós büntetést is visszavonatja?”
Sorjáznak a kérdések. „És mi lesz akkor, ha hiába pacsizza le Zelenszkij haverjával a Barátság kőolajvezeték megnyitását a hadikölcsön átengedéséért cserébe, de az ostoba szankciós politikában való aktív részvételünk miatt
Putyin zárja azt el a másik végén, és még gázt sem ad
a továbbiakban? Mi lesz akkor a diverzifikációval és a mindig legolcsóbban beszerzett energiahordozókkal, hogy ne kelljen megszüntetni a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat?”
Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP