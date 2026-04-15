04. 15.
szerda
ursula von der leyen brüsszel Magyar Péter pénz európai bizottság oroszország

Megannyi kínzó kérdés Magyar Péterhez: hogyan lehet egyszerre Brüsszelnek és a magyar embereknek is megfelelni?

2026. április 15. 07:45

Mi lesz a beígért 480 forintos benzinárral? Mi lesz az olcsó orosz energiával? Mi lesz a migránskvótával? Mi lesz most?

2026. április 15. 07:45
Gajdics Ottó újságíró arról ír a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében, hogy Magyar Péter bábjátékba kezdett: „a hangsúly azon van, hogy minél hamarabb bizalmi jelzést küldjenek a nemzetközi szereplőknek, még akkor is, ha ez belpolitikai feszültségekkel járhat”.

„Magyar Péter, miután szembesült azzal, hogy a választópolgárok kétharmados felhatalmazást adtak neki ígéretei teljesítésére, amihez bizony pénzre van szüksége. A magyar ügyekkel foglalkozó baloldali Tineke Strik holland EP-képviselő a választások után viszont amellett érvelt, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

az új kormánynak se adják oda azonnal a jelenleg jogállamisági aggályok miatt felfüggesztett pénzeket. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt nyilatkozta, amint lehetséges, megkezdik az együttműködést a kormánnyal, azonban óvatosságra intett, jelezve, hogy véleménye szerint sok munka van még hátra, amíg Magyarország visszatér az európai útra. 

Össze is ütöttek hát egy új, 27 pontos követelményrendszert,

amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót hazánk megkapja” – emlékeztet az újságíró.

Hozzáteszi: 

A listán szerepel többek közt a magyar migrációs politika feladása, a Magyarország érdekeivel ellentétes újabb szankciók elfogadása Oroszország ellen

és az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön azonnali átengedése. A Financial Times arról számolt be a minap, hogy magas rangú uniós diplomaták szerint most kell tolni az ügyet: »Ha ők [Magyar Péter kormánya] teljesítenek, mi is teljesítünk.« Ugyanezen a véleményen van a zöldpárti magyargyűlölő, Daniel Freund is.”

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte az óvatoskodás oka, hogy Brüsszelben még jól emlékeznek Donald Tusk győzelmére Lengyelországban, ami után rögtön felszabadítottak egy tekintélyes összeget a zároltból az új kormány számára, ám a beígért reformok végül elmaradtak a belpolitikai helyzet megváltozása miatt. 

A tökéletes slim fit megjelenésért tehát nem nyílnak meg a pénzcsapok, 

azért fel kell adni azt a sokat emlegetett kicsi szuverenitást. Ebből fakadóan viszont előbb-utóbb ellentmondásba kerül az Orbán Viktortól átvett nemzeti érdekeket védő retorika a valós kormányzati cselekvéssel. 

Hogyan nézünk majd miniszterelnökünkre, miután feladja a magyar migrációs politikát, holott azt ígérte, nem bontja le a kerítést, nem hajt végre semmiféle migránspaktumot, és még a napi egymillió eurós büntetést is visszavonatja?”

Sorjáznak a kérdések. „És mi lesz akkor, ha hiába pacsizza le Zelenszkij haverjával a Barátság kőolajvezeték megnyitását a hadikölcsön átengedéséért cserébe, de az ostoba szankciós politikában való aktív részvételünk miatt 

Putyin zárja azt el a másik végén, és még gázt sem ad

 a továbbiakban? Mi lesz akkor a diverzifikáció­val és a mindig legolcsóbban beszerzett energiahordozókkal, hogy ne kelljen megszüntetni a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat?”

Nyitókép: Olivier HOSLET / POOL / AFP

Összesen 89 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. április 15. 09:56
2027 után amúgy se kapunk orosz olajat.EU tiltas , Ursula Hitler megszallta M.o-t. Jöjjenek a migransok, nedves a magyar pina/ segg.....
falcatus-2
2026. április 15. 09:54
Mantinka 2026. április 15. 09:43 A 16 év alatt tönkretett, szándékosan lezüllesztett, és csak a szép számokkal illusztrált országot, ..." csak a rutin kedvéért, valami konkrét kézzelfoghatót? Tudja ez itt még mindig nem zombik gyűlekező helye, amit ide szeretnének megálmodni. Sor kerülhet rá, de az még odébb van.
falcatus-2
2026. április 15. 09:52
Mantinka 2026. április 15. 09:43 Különben is: Szarból nem lehet várat csinálni!.." Hogy-hogy már nem is hisz a messiásának? Akkor nagy bajban lesznek, mert 3,3 milli zombit ezzel etettek be :)
falcatus-2
2026. április 15. 09:50
szim-patikus 2026. április 15. 08:57 • Szerkesztve Szóval az a vízválasztó, hogy Orbán börtönbe vonul-e vagy sem. Méghozzá mentelmi joga ellenére és min. fél év múlva. Ezzel összefüggésben kíváncsian várom, hogy mi lesz a jövő..." Tökéletesen tisztában van vele, hogy nem védi meg a mentelmi joga, hiszen 140 hiénát ültettek a parlamentbe, és azzal is tisztában van, hogy bár próbálkoznak majd a színjátékkal, de ez csak porhintés a hiénáik szemébe, mert, hogy mi megígértük, megpróbáltuk, de hát minden nyomot eltüntettek. Ezzel ad acta részükről is az ügy. Nem beszélve a nemzetközi viharról. A probléma az, hogy először neki kéne elszámolni a tőzsdei csalásáról. Szóval kenyeret és cirkuszt a reddit/tik-tok népének, de sajnos a kettő együtt nem fog menni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!