Magyarország választ, a választási szervek felkészültek – ezt kell tudni a voksolás menetéről (VIDEÓ)

A választás napján is lehet igényelni mozgóurnát
A mozgóurnás szavazás lehetőséget nyújt annak, aki betegsége, fogyatékossága vagy fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe.
A szavazás napján a számlálóbizottság két tagja eljuttatja az urnát a megadott címre, amely lehet a kérelmező lakcíme, vagy akár más cím is, például börtön vagy kórház.
Amennyiben a megadott hely más településre szól, akkor ez egyben átjelentkezési kérelemmé is válik, így aki korábban leadta a kérvényt, annak biztosítják az urnát is. Ha a mozgóurna kérése nem jár átjelentkezéssel, a szavazás napján déli 12 óráig le lehet adni a kérelmet a szolgáltatás iránt elektronikusan és hozzátartozó vagy meghatalmazott által.
Aki mozgóurnás szavazást kért, de mégis a szavazóhelyiségben szeretne szavazni, csak akkor teheti meg, ha a mozgóurna a szavazóhelyiségben van.