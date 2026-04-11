Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
nemzeti választási iroda országgyűlési választás 2026 mozgóurna magyarország szavazás

Magyarország választ, a választási szervek felkészültek – ezt kell tudni a voksolás menetéről (VIDEÓ)

2026. április 11. 08:02

Az idei évtől több ponton is egyszerűsödött a szavazás menete. Itt vannak a részletek!

2026. április 11. 08:02
null

A választási szervek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közleményében.

Mint írták, a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3 ezer főt a névjegyzéken szereplők száma. Ehhez mérten a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási iroda tag, valamint az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről (pl. boríték, toll) gondoskodik.

Így szavazhatunk külföldről

A feol.hu összeállításában részletesen ismertette a külföldi szavazás menetét. Ebből kiderült, hogy amennyiben a választópolgár külföldön tartózkodik a választás napján, a magyar külképviseletek egyikén is szavazhat, ha az erre szolgáló kérvényt április elejéig leadta. 

Általában külföldön is a helyi idő szerint április 12-én 6 és 19 óra között lehet szavazni.

De akadnak kivételek:

  • az amerikai kontinensen a helyi idő szerint április 11-én 6 és 19 óra között;
  • Algériában, Angolában, Nagy-Britanniában, Írországban, Nigériában, Portugáliában és Tunéziában 2026. április 12-én 6 és 18 között;
  • Ghánában, Marokkóban és Szenegálban 2026. április 12-én 6 és 17 között lehet szavazni.

Ugyanakkor ha a választópolgár nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, akkor levélben szavazhat, amennyiben ezt korábban jelezte. Ebben az esetben a szavazás menete is változik, 

a szavazók csak pártlistára szavazhatnak, egyéni jelöltre és nemzetiségi listára nem. 

Fontos továbbá tudni, hogyha szavazópolgár a korábbi választások idején regisztrált levélszavazóként, akkor a regisztráció 10 évig érvényes marad, nem kell újra igényelni.

Így zajlik a szavazás idehaza

A Választási Iroda közleményében kitértek arra is, hogy a választási eljárási szabályok 2022-es módosítása alapján, ahol meghaladja az 1500 főt a választópolgárok száma, ott lehetséges, míg ahol a 2000 főt is meghaladja, ott a gördülékeny lebonyolítás céljából kötelező maximum 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.

Ezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt. 

Az NVI épp ezért kéri a szavazókat, hogy lehetőség szerint ne az esti utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását.

Az általános országgyűlési választáson Magyarországon 19 órakor zárnak a szavazókörök. Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a várakozó sorba, még leadhatják szavazatukat – jegyezték meg.

A Nemzeti Választási Iroda arra is emlékeztette a választópolgárokat, hogy lakcímkártya már nem szükséges a szavazóköri azonosításához. Elegendő, ha érvényes személyigazolványát, útlevelét vagy vezetői engedélyét magával hozza a választó. Borítékot a szavazatszámláló bizottság pedig kizárólag kérésre ad a választónak.

Abban pedig külön oldal nyújt segítséget, hogy a lakcímünk alapján megtaláljuk a szavazókörünket.

A választás napján is lehet igényelni mozgóurnát

A mozgóurnás szavazás lehetőséget nyújt annak, aki betegsége, fogyatékossága vagy fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe.

A szavazás napján a számlálóbizottság két tagja eljuttatja az urnát a megadott címre, amely lehet a kérelmező lakcíme, vagy akár más cím is, például börtön vagy kórház.

Amennyiben a megadott hely más településre szól, akkor ez egyben átjelentkezési kérelemmé is válik, így aki korábban leadta a kérvényt, annak biztosítják az urnát is. Ha a mozgóurna kérése nem jár átjelentkezéssel, a szavazás napján déli 12 óráig le lehet adni a kérelmet a szolgáltatás iránt elektronikusan és hozzátartozó vagy meghatalmazott által. 

Aki mozgóurnás szavazást kért, de mégis a szavazóhelyiségben szeretne szavazni, csak akkor teheti meg, ha a mozgóurna a szavazóhelyiségben van.

A Mandiner is készített egy tájékoztató kisfilmet, melyet alább tekinthet meg:


Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. április 11. 09:09
Figyelni a tiszaros, drogos csürhét, mert csalásra készülnek, mert már tudják, hogy megint bukni fognak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!