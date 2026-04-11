Magyarország választ, a választási szervek felkészültek – ezt kell tudni a voksolás menetéről (VIDEÓ)

A választási szervek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) közleményében.

Mint írták, a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a 3 ezer főt a névjegyzéken szereplők száma. Ehhez mérten a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási iroda tag, valamint az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről (pl. boríték, toll) gondoskodik.