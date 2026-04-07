Narancssárga lesz az ország: a szakértő szerint Orbán Viktor újraválasztása reális és esélyes
„Várakozásaink szerint a részvétel magas, 75 százalék körüli lehet, ami történelmi csúcs lenne” – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.
„Húsvétkor Magyar Péter megkapta a legfrissebb adatokat. Nem csoda, hogy kikészült, nem erre számított. Abszolút többséget szerezhetnek a kormánypártok az április 12-i országgyűlési választáson – derült ki a Nézőpont Intézet még péntek reggel publikált mandátumbecsléséből. Az intézet igazgatója, Boros Bánk Levente szerint ezekben az eredményekben nagy szerepe van a Fidesz–KDNP mozgósításának, amelyben Orbán Viktor is oroszlánrészt vállalt az országjárásával.
A mandátumbecslés eredményével ellentétben viszont a baloldali közvélemény-kutató intézetek jellemzően kiugróan magas Tisza-előnyt publikálnak. A szakértő szerint ezek az intézetek nem csinálnak mást, csak előveszik a régi receptet: reményt próbálnak adni a baloldali szavazóknak.
De otthon, egyedül a Tisza Párt elnöke is pontosan tudja, mi a valós helyzet. Kifelé mutatja, hogy mekkora nagy az előnyük, mert hitet kell adni a szavazóinak.
A Nézőpont adatai kijózanítóak voltak, ezért volt nagyon rossz húsvétja Magyar Péternek.
Vasárnap eljön az igazság pillanata.”
