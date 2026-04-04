Lerántotta a leplet a titokról: Orbán Viktor elárulta, mi kell a jó húsvéti sonkához (VIDEÓ)

Unokáival indult sonkavadászatra Orbán Viktor – így készül a húsvétra a miniszterelnök (VIDEÓ)
Legújabb videójában a miniszterelnök nem megszokott, formális szerepében tűnik fel.
A miniszterelnök számításai szerint hajnalra kész is lesz a húsvéti finomság, reggel mér ehetnek is belőle az unokái.
Orbán Viktor miniszterelnök a kampányhajrában sem feledkezik meg a húsvéti szokásokról, és mint minden évben, most is ő felel a sonkáért.
Miután nagypénteken unokáival beszerezte a hatalmas sonkát, szombaton fel is tette azt a tűzre. Munkatársával pedig azt is megosztotta, hogy mi a jó sonka titka:
a jó sonkához két dolog kell: a sonka meg én”.
Mi mind a ketten készen állunk”.
Hozzátette, hogyha a kampányfőnök odatelefonál neki, hogy valamit csinálnia kell, akkor csapot, papot, sonkát és üstházat is ott kell hagynia. De remélte, hogy erre nem kerül sor.
A videóból kiderült, hogy a sonka „kipihente” magát, és készen áll a próbatételre. A fokhagyma és a fűszerek is megvannak, hajnalra pedig kész is lesz, reggel pedig mire az unokák odaérnek, már az asztalon lesz a hamisítatlan húsvéti finomság.
Ezt is ajánljuk a témában
Legújabb videójában a miniszterelnök nem megszokott, formális szerepében tűnik fel.