Legyünk résen: ha olyan dolog készül, ami irreverzibilis és jóvátehetetlen, azt meg kell akadályozni – bármibe kerül is

Nekünk kicsit ismerős a helyzet 1994-ből és 2002-ből (a 2006-os kicsit más volt, akkor már benne voltunk a szarban, nem volt olyan sokkoló beleesni). A középső fiam néhány hete kérdezte, milyen volt 2002, próbáltam elmagyarázni, leginkább az ír meccsel párhuzamba állítva; egyfajta gyászfolyamat. Azt értette, mert ott volt a stadionban. Most már ezt is érti. Pedig mennyire más. Igazából nem a Fidesz szenvedett vereséget. Ez nem olyan, mint egy focimeccs, ahol kikapott a csapatod és szomorú vagy.

Itt egy eszme- és értékrendszer, egy jövőkép és a remények szenvedtek vereséget.

Néhány ismerősömtől gyűjtöttem, de nagyjából két és félmillió ember érezte így magát vasárnap este: „A feleségem egész éjszaka sírt”, „A nagyfiam hányt, a férjem azóta nem szólt senkihez” „Ülök magamba zuhantan, és átértékelem az életemet”. Ők nem a Fideszt siratják, nem az elbukott BL-döntőt, hanem a lehetőségeket. Na és persze az igazságtalanság, mert az fáj mindig a legjobban.

Az életem első húsz évét egy megszállt, diktatórikus, nemzetellenes, gazdaságilag-pénzügyileg ócska rendszerben éltem, és nem volt rá reményem és kilátásom, hogy másként lesz. Esetleg lesz felnőttként egy Trabantom; ezek volt a távlatok.

1989-ben, teljesen váratlanul, mindez megváltozott. Utána következett egy sajátságos páternoszter: felfelé és lefelé, szerencsére – ellentmondva a gravitációnak – inkább felül volt a liftkabin, mint alant;