Tisza Párt novák katalin Magyar Péter Fidesz-KDNP Orbán Viktor választás

Legyünk résen: ha olyan dolog készül, ami irreverzibilis és jóvátehetetlen, azt meg kell akadályozni – bármibe kerül is

2026. április 15. 05:39

Kohán Matyi szépet írt, de ő még fiatal, van ideje 10-15-20 évet várni a jobbra fordulásra. Nekem viszont nincs.

2026. április 15. 05:39
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt

Látszólag a kegyelmi ügyből nőtt ki ez az egész fura képződmény. De nem Novák Katalin aláírása volt a fő probléma, hanem az, ahogyan a történet értelmezését a Fidesz átengedte az ellenzéknek. Azt gondolták, valamiféle erkölcstelenség ég rá a kormányra, és ennek akartak elébe menni. De kiderült, hogy a választókat egyáltalán nem érdekli az erkölcs, a hitelesség, a tettek, a személyiség torzulásai. (Miközben Novák Katalin legfeljebb kegyelmet adott egy ilyen embernek, Magyar Péter népszerűségén mit sem csorbított, hogy ő maga ilyen.) 

Ha egy feleségét lehallgató, összevissza kujonkodó, családját-barátait-eszmetársait eláruló nárcisztikus telefontolvaj miniszterelnök lehet, akkor egy könyvtárostól, burkolótól, buszvezetőtől, biológiatanártól milyen jogon várunk el bármiféle erkölcsöt, munkamorált vagy hűséget?

(Szegény Mérő Vera például elvette a saját kenyerét; mit fog írni ezek után kis feminista füzetébe, ha teljes mellszélességgel odaállt egy assszonyverő, nőket abuzáló, feleséget megalázó-terrorizáló férfi mellé?)

Hiába a megannyi balhé, vállalhatatalan tetteinek és torz személyiségének megannyi bizonyítéka, a kurvás jachtozást überelő liezonjai, semmibe sem bukott bele, sőt: megerősödött tőle. És ez már nem az ő felelőssége, hanem a magyar társadalomé. Különösen a fiataloké. Ha akad elszámolnivalója a Fidesznek, akkor elsősorban emiatt:

miért és hogyan engedhette, hogy influenszerek, pedagógusok, rapperek és lehasznált színészek megfertőzzék, magukkal húzzák a trágár nihilista önmegsemmisülésbe a fiatalokat, mint a hamelni patkányfogó sípjával a gyerekeket? 

Nekünk kicsit ismerős a helyzet 1994-ből és 2002-ből (a 2006-os kicsit más volt, akkor már benne voltunk a szarban, nem volt olyan sokkoló beleesni). A középső fiam néhány hete kérdezte, milyen volt 2002, próbáltam elmagyarázni, leginkább az ír meccsel párhuzamba állítva; egyfajta gyászfolyamat. Azt értette, mert ott volt a stadionban. Most már ezt is érti. Pedig mennyire más. Igazából nem a Fidesz szenvedett vereséget. Ez nem olyan, mint egy focimeccs, ahol kikapott a csapatod és szomorú vagy.

Itt egy eszme- és értékrendszer, egy jövőkép és a remények szenvedtek vereséget.

Néhány ismerősömtől gyűjtöttem, de nagyjából két és félmillió ember érezte így magát vasárnap este: „A feleségem egész éjszaka sírt”, „A nagyfiam hányt, a férjem azóta nem szólt senkihez” „Ülök magamba zuhantan, és átértékelem az életemet”. Ők nem a Fideszt siratják, nem az elbukott BL-döntőt, hanem a lehetőségeket. Na és persze az igazságtalanság, mert az fáj mindig a legjobban.

Az életem első húsz évét egy megszállt, diktatórikus, nemzetellenes, gazdaságilag-pénzügyileg ócska rendszerben éltem, és nem volt rá reményem és kilátásom, hogy másként lesz. Esetleg lesz felnőttként egy Trabantom; ezek volt a távlatok.

1989-ben, teljesen váratlanul, mindez megváltozott. Utána következett egy sajátságos páternoszter: felfelé és lefelé, szerencsére – ellentmondva a gravitációnak – inkább felül volt a liftkabin, mint alant;

benne két borzalmas korszakkal, de valahogy túléltük.

Kohán Matyi szépet írt, de ő még fiatal, van ideje 10-15-20 évet várni a jobbra fordulásra.

Én is bekkeltem ki először huszonegy, majd négy és nyolc évet, de most már nincs erre időm, ezért én nehezen találom meg ebben az optimizmust. A magyar társadalom – főleg a fiatalok – ilyenek lettek, mi neveltük azzá őket. Az elmúlt 16 évben nőtt fel ez a nihilista, trágár, egybites generáció. (2018-ban Írországban volt egy népszavazás, ami drasztikusan enyhítette az abortusz lehetőségét. Elsősorban a fiatalok szavazták meg, azok, akik a világra sem jöttek volna, ha szüleik idejében ezt ilyen liberálisan szabályozták volna. Ha 2010-ben nem váltjuk le a balliberális globalistákat, ez a macskás fadíszes társaság nem röpködött volna az elmúlt években Barcelonába meg Bariba, Szicíliába és Dubajba; fesztiválról fesztiválra, piából kábszerbe, ilyen divatos cuccból olyanba, háromszázezres mobiltelefonból papa autójába, majd onnan átülve a sajátjába. A Pest vármegyei gimi mellett, ahol dolgozom, csak májusban lehet reggel parkolóhelyet találni, mert akkor a tizenkettedikeseknek már érettségi szünet van. Esküszöm, volt olyan gyerek, aki rendszeresen Porschével érkezett. Milyen tervek és célok maradtak ezeknek?) 

A Fidesz-kormányzat alatt felnőtt nemzedék, amelyik mindent megkapott (természetesen vannak kivételek, de nem ők jelentik a tiszások derékhadát), többre tartja egy herelóbáló primitív pojáca szavát, mint az Egyesült Államok elnökéét.

Kiderült, hogy a szülők nem Határtalanul programra, hanem inkább Pride-ra szeretnék küldeni a csemetéiket. Lesz benne részük.

Most jönnek majd az okos dumák, hogy rossz volt a kommunikáció, ártott a kegyelmi ügy, a luxizás, megélhetési válság, infláció, Szőlő utca stb. Valójában ezek csak ürügyek, semmit nem befolyásolnak. Ami számít, az a közhangulat, a suttogó propaganda, az érzelmekkel manipulálás. 

Úgy jártunk, mint a fociban. Az elemzők a mérkőzés előtt dicsérik az esélyes csapatot, felsorolják egyéni és kollektív erényeit, és amikor vereséget szenved – mert a labdarúgás legalább olyan esetleges, mint a politika –, elkezdik megmagyarázni öltözői hangulattal, rossz cserékkel, védelem tolódásával, a balszélső gyenge fizikumával, amiről a meccs előtt még szó sem volt.

Igazából az általános választójog egy abszurdum. (Ezt jobboldali győzelmekkor is így gondoltam.) Aránytalan a beleszólási jog, a következmény a tudáshoz képest.

Én pl. egész jól tudok összeadni-kivonni, de a logaritmust már alig értem, a parciális differenciálegyenletekről pedig fogalmam sincs. Viszont nem is akarok matematikai konferencián részt venni, vagy matektankönyvet lektorálni.

Arra pedig, hogy elsősorban azoknak lesz a legrosszabb, akik a leghangosabban követelték a változást, kiváló párhuzam a péniszével zongorázó vagány Zelenszkijre szavazó fiatalok esete, akik most nagy számban mennek a frontra és hullanak el. És talán éppen annyira nem értik az összefüggést korábbi voksaik és későbbi sorsuk között, ahogy a magyar társadalom egy jelentős része sem kapcsolja össze a jót és a bajt azzal, ahogyan döntött.

Ha már az ukránok; minden örvendezés dacára biztosan nem ők jártak jól azzal a kilencvenmilliárd euróval (ez nekünk magyaroknak fejenként 75000 Ft, nem gond leperkálni), amit Magyar majd megszavaz,

mert ez folytatódó háborút, újabb ukrán halottakat, szétlőtt városokat, romló kilátásokat jelent.

Ami pedig a későbbieket illeti; a túlzott demokratikus udvariasság helyett, ha a haza sorsa a tét, mindenképpen legyünk résen;

ha olyan dolog készül, ami irreverzibilis és jóvátehetetlen, azt meg kell akadályozni, bármibe kerül is.

A magam részéről – bár már kezdek kicsit megnyugodni – e pillanatban azt gondolom, hogy a tapasztalatok szerint az elvtelen jóindulatra, megértésre, korlátlan elfogadásra alapozott hozzáállásnak semmilyen eredménye nincsen. A harsányság, a gyűlölet, a leegyszerűsített toposzok kisöpörnek minden mást a fiatalok agyából. Így, vén fejjel most Babits jutott eszembe, akit már néhány hónappal túl is éltem:

„Csakhogy a gonosz fittyet hány a jóra.
Lám, megcsufoltak, Egek Alkotója!
Szolgádat pellengérre állitották,
mert gyönge fegyver szózat és igazság.
Nincs is itt haszna szépszónak s imának,
csak harcnak és a hatalom nyilának.
Én Jónás, ki csak a Békét szerettem,
harc és pusztulás prófétája lettem.
Harcolj velük hát, Uram, sujtsd le őket!
Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket,
mert nem lesz addig igazság, se béke,
míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre.”

***

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

dejavu
2026. április 15. 09:53
morbushungaricus 2026. április 15. 09:37 sokáig dolgoztam a médiájukban. Sosem fog sikerülni nekik, pedig csak a javunkra válna egy jó versengés. A választ még a legokosabbak sem tudják, csak észrevételeim vannak. Elsődlegesen kb. 100 évvel később kezdték mint a nem jobboldaliak. Így a vezetők is kezdők. Azt hiszem hogy a kultúrája hiányzik annak hogy a vezető mennyire engedi szabadon az alkotót hogy ideológiailag még beleférjen de kibontakozhasson a tehettsége. Ez a közéleti, hírterületen katasztrófa volt. Minden médiumukban pitbull pszichopaták őrizték a kormány üzenetének célbajutását. Nekem Élő Gáborhoz volt szerencsém. Többen kezelésre szorultak. Könnyű kultúra terén pedig elképzelhetetlen ez a görcsösség. Röviden: kurvára nem jófejek, ezért eladhatatlan a termékük. Túl sok ideológia, közhely, semmi poén.
joremenysegfoga
2026. április 15. 09:50
morbushungaricus 2026. április 15. 09:37 Addig is imádkozzatok és beszélgessetek a gyerekeitekkel." Ja az imádkozás az nagyon segít.Én is ma megyek a helyi kolostorba, az imakönyv nélkül egy tapottat sem megyek🤦‍♂️😁
nzoltan-818
•••
2026. április 15. 09:43 Szerkesztve
Nagyon jó írás, de sajnos akinek ebből tanulni kéne, azok vagy nem olvassák, vagy ami még rosszabb, képtelenek rá vagy nem is akarják megérteni az lényeget. Pedig ott van felsorolva, hogy kik okozták, milyen módon és milyen eszközökkel ezt a nemzeti katasztrófát. Mert ez az, túlzás nélkül, mert nem pusztán a választásról van szó. Az csak a vég -kifejlett. Egy olyan generáció fertőzéséről, elvesztéséről van szó, amelynek jelentős része nem tudja hogy beteg, nem is akar és nem is fog tudni kigyógyulni a betegségéből. Ebből a betegségből a társadalom csak a természetes szelekció által menekülhet. Azok akik képtelenek kigyógyulni, vagy az új fertőzöttek nem, vagy kevésbé szaporodó képesek. így gyerektelenül, gender ideológiával, abortusszal, vagy egykékkel 1 - 2 generáció alatt a természetes szelekció hatására talán kirostálódnak. Az a rész, aki már eleve immunis volt és az a kevés aki kigyógyul a fertőzésből, tovább viszik a társadalmat.
morbushungaricus
2026. április 15. 09:37
A cikk eleje jó, a vége hosszú, ki kellett volna húzni. Hogy én is elmondjam mindenkinek a tutit, onnan kéne továbbgondolkodni, hogy miként vesztettűk el a ,,fiatalokat'', hogyan szűnt meg a ,,jobboldalinak lenni is lehet menő'' életérzés (ami 2010 után fokozatosan szétporladt). Hogy elmondjam a megoldást is (Orbán Viktor figyelem, a bölcsek kövét mutatom!) a kultúrában kell teret foglalni. Példa: Az utóbbi időben azok a popzenekarok is macskás fadíszezni kezdtek, akik a létüket egyértelműen a NER-nek köszönhetik, akiket a köztévé és a petőfi rádió futtatott fel és tett valakivé. Miért tették ezt? Nem az ő ,,hibájuk'', ők egyszerűen nem tehettek mást. Ma értékelhető kulturális rovat, kritika, rendezvény ajánló, stb. csak a balos médiában van. Aki jelen akar lenni, annak oda kell bekerülni. Ezen kéne változtatni, megteremteni a Magyar Narancs kulturális rovatának a párját. (Na nem baj, talán majd egyszer, ha 2/3-unk lesz.) Addig is imádkozzatok és beszélgessetek a gyerekeitekkel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!