Ledobta a BYD a bombát: ez az elektromos autó tényleg olcsó lesz

Új almárkát hívott életre a szegedi óriásgyárát idén átadó BYD a flottavásárlók számára, melynek első elektromos modelljét, egy középkategóriás szedánt már be is mutatta a kínai nagyközönségnek – írta a Világgazdaság. A portál közölte,
a Linghui bevetésével a BYD elsősorban a nagyvárosi közlekedés szegmensében szeretné erősíteni amúgy sem gyenge pozícióit, például a kifejezetten taxizásra kifejlesztett olcsó elektromos szedánja, az e7 révén.
Bár a BYD egyes modelljeit már most is előszeretettel használják a fuvarmegosztó szolgáltatók, a vállalatnál fontosnak tartották, hogy a névadó márkát ne mossák össze a tömegtermékekkel, ne ragadjon rá az olcsóság címkéje, mert azzal a márka imázsát rombolják. Egy autógyártó számára ugyanis nem mindegy, hogy modelljei prémiumtermékként vagy tömegesen használt taxiként élnek a köztudatban.
Mint írták, a Linghui márka létrehozása ezt a feszültséget oldja fel: a flottás felhasználásra szánt modellek külön brand alá kerülnek, miközben a BYD fő márkája megtarthatja pozicióját a szélesebb – és egyre inkább felfelé nyitó – piacon.
Hozzátették, ez az autóiparban egyébként nem ismeretlen stratégia, a Toyota például a birtokában lévő Daihatsut tekinti a fapados márkájának. A magyarra talán az „intelligens ragyogás”-ként fordítható Linghui első modellje, az e7 már az árazásával jelzi, mennyire agresszív stratégiát próbál megvalósítani az árversenyt egyébként nem különösebben kedvelő, ám az alól kihúzni magát nem tudó BYD.
A megcélzott 95 800 és 115 800 jüan közötti árszint – ami forintban 4,35, illetve 5,26 milliót jelent – nem csak Kínában számít alacsonynak, hanem globálisan is.
Hazai piacán ezzel az árral a szedán kategóriában nem találni komoly ellenfelet az e7-nek,
a nemzetközi piacokon pedig olyan új standardot állít (majd) fel ezzel, ami a hagyományos gyártókat is terveik átértékelésére, a költséghatékonyság előtérbe helyezésére inspirálja.
A portál szerint a BYD az optimalizációt tűzte ez esetben a zászlajára, az új, saját fejlesztésű Blade akkumulátorral és a visszafogott, nagyjából 100 kilowattos teljesítménnyel jellemzett autót jobbára korábbi modelljeik elemeiből rakosgatták össze. Az e7 az Európában még nem forgalmazott BYD Sealion 06 EV platformjára épül.
Klimatizálását viszont kimaxolták, rendkívül energiatakarékos megoldással éltek, amivel egyrészt a hatótáv csökkenését akadályozták meg, másrészt a zord vidéki időjárási körülmények között is garantálták a barátságos belső hőmérsékletet. Ez a beépített teljesítmény és 450-550 kilométeres hatótáv a városi nyüstöléshez ideális. A Linghuinál egyértelműen nem a vezetési élmény maximalizálása a cél, hanem
Jelezték, a Linghui esetében egyébként a valódi újdonságot inkább a gyorstöltési technológiában kell keresnünk.
A BYD az úgynevezett flash charging megoldással igyekszik minimalizálni az állásidőt, ami a taxis és fuvarmegosztó piac egyik legkritikusabb tényezője.
Egy ilyen jármű esetében minden töltéssel elvesztegetett perc bevételkiesést jelent, így a gyors újratöltés közvetlen gazdasági előnnyé válik. A Blade technológiával akár kilenc perc alatt közel fullosra lehet tölteni a villanyautót. És lesz is hol, hiszen a BYD a nagyvárosokban március elején már 4239 ilyen gyorstöltőállomással rendelkezett, s az erőltetett hálózatfejlesztési programjának köszönhetően ez a szám az év végére 20 ezerre nőhet.
Hengsúlyozták, a cél tehát egyértelmű: az elektromos autók használhatóságát a belső égésű motoros járművekhez közelíteni, legalábbis az üzemeltetési ciklus szempontjából. A BYD nagy baklövést követne el, ha a 4,78 méter hosszú, ötféle kivitelben kínált szedánt csak a flottavásárlók számára tenné elérhetővé, még akkor is, ha ezzel olcsóbb modelljeitől vonná el a figyelmet.
A cikkből az is kiderül,
a Linghui e7 szabadon vásárolható modell lesz, sőt magánszemélyek egyéves ingyentöltést is kapnak a kocsi mellé, a flottás vásárlókat pedig kedvezményes töltési csomagokkal (is) csábítják.
Finanszírozási oldalról a nulla jüanos önerő és az ötéves alacsony kamatozású hitel is hatalmas vonzerő, de kínálnak még más konstrukciókat is. A kínai autópiacon ez már ultrahosszúságú futamidőnek számít.
A magyar piacon egyelőre nem tudni, milyen kondíciókkal tarolna a Linghui, de a BYD egyelőre a kínai piac kiszolgálását tekinti prioritásnak. A Linghui e7 egy sorozat első elemét képezi, a BYD már az e5, az e9 és az M9 kódnéven futó modellek engedélyeztetési eljárását is elindította.
Nyitókép: Linghui