Ledobta a BYD a bombát: ez az elektromos autó tényleg olcsó lesz

Hozzátették, ez az autóiparban egyébként nem ismeretlen stratégia, a Toyota például a birtokában lévő Daihatsut tekinti a fapados márkájának. A magyarra talán az „intelligens ragyogás”-ként fordítható Linghui első modellje, az e7 már az árazásával jelzi, mennyire agresszív stratégiát próbál megvalósítani az árversenyt egyébként nem különösebben kedvelő, ám az alól kihúzni magát nem tudó BYD.

A megcélzott 95 800 és 115 800 jüan közötti árszint – ami forintban 4,35, illetve 5,26 milliót jelent – nem csak Kínában számít alacsonynak, hanem globálisan is.

Hazai piacán ezzel az árral a szedán kategóriában nem találni komoly ellenfelet az e7-nek,

a nemzetközi piacokon pedig olyan új standardot állít (majd) fel ezzel, ami a hagyományos gyártókat is terveik átértékelésére, a költséghatékonyság előtérbe helyezésére inspirálja.

A portál szerint a BYD az optimalizációt tűzte ez esetben a zászlajára, az új, saját fejlesztésű Blade akkumulátorral és a visszafogott, nagyjából 100 kilowattos teljesítménnyel jellemzett autót jobbára korábbi modelljeik elemeiből rakosgatták össze. Az e7 az Európában még nem forgalmazott BYD Sealion 06 EV platformjára épül.