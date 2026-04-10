országgyűlési választás 2026 Schmidt Mária Orbán Viktor

Kimondta az igazságot a Tiszáról Schmidt Mária: Nem tudni róluk semmit!

2026. április 10. 08:46

A történész szerint a vasárnapi választás nem csak Magyarországról szól.

2026. április 10. 08:46
null

Leplezetlen külföldi befolyásolási kísérletek mellett zajlik a választási kampány – közölte Schmidt Mária történész a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtökön közzétett epizódjában, amelyben Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével beszélgetett. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a műsorban azt mondta: leplezetlen külföldi kísérletek mellett folyik a most zajló választási kampány, titkosszolgálatok is igyekeznek befolyásolni az eseményeket.

Szerinte Brüsszel, Berlin, Párizs, Varsó és Kijev aktívan folynak bele a kampányba, ami szerinte problematikus, és jelentős kérdéseket vet fel az EU jövőjével kapcsolatban is. A „birodalmasodás” támogatói láthatóan minden eszközt megengednek maguknak – vélekedett. Szerinte korábban Romániában, Moldovában és Georgiában is külső erők avatkoztak bele a választásokba.

A történész szerint az Orbán Viktor miniszterelnök vezette nemzeti oldal mindezek ellenére magabiztos győzelemre készül, s ha a kormánypártok valóban megszerzik ismét a többséget az Országgyűlésben, azt mindenkinek, így Brüsszelnek is el kell fogadnia. Szólt ugyanakkor arról is, hogy a győzelemhez még munkára van szükség a kormánypártok részéről, hiszen a kormányt támogató embereknek el is kell menniük szavazni, „a meccsnek csak akkor van vége, amikor lefújják”.

Magyarország tengerentúli kapcsolatait illetően úgy vélekedett: az Egyesült Államok és a NATO kapcsolata bizonyosan megváltozik. Donald Trump amerikai elnök különböző kétoldalú védelmi szövetségeket köthet ugyanis szerinte bizonyos államokkal, s ezek sorában Magyarország az elsők között lehet, ha a kormánypártok nyernek a választáson.

Európa energiaellátásának jövőjéről azt mondta: a Hormuzi-szoros lezárásával felértékelődtek az orosz energiahordozók a piacon, így nem kérdés, kivel kell majd megállapodniuk az EU országainak – utalt az orosz elnökre, akivel ezeket a megállapodásokat Orbán Viktor is megkötötte már jóval ezelőtt. Vezető uniós országok irányítói azért nem léptek időben szerinte, mert gyengék és szűk látókörűek, és nem látnak előre úgy, ahogyan Orbán Viktor.

A magyar kormányfő és az amerikai elnök közötti hasonlóságok kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a két vezető megmutatta: az állam igenis fel tud lépni cselekvő szereplőként, emellett mindketten a normalitást képviselik. Mint mondta, képesek egymással a párbeszédre.

Mindeközben az EU-t irányító európai vezetők szerinte jelenleg nincsenek beszélőviszonyban Donald Trumppal, s éppen ezért Európa szempontjából is kulcskérdés, hogy továbbra is lesz-e olyan vezető az öreg kontinensen, aki képes szót érteni az amerikai elnökkel – mondta.

Az ellenzéki Tisza Párt elnöke, Magyar Péter kapcsán kijelentette: „veszélyes kihívó” (…) ebben a modern, közösségi médiák által meghatározott„ világban. Ilyen közegben ugyanis korábban egy olyan színészt is meg tudtak választani Ukrajna elnökének, akiről nem tudtak semmit az emberek, s akit csak felhájpolt a média – fűzte hozzá. Magyar Péterről ugyanígy nem lehet tudni szerinte semmit, például hogy mit gondol a világról, Magyarországról, milyen jövőképe van, ráadásul a politikus a világpolitikában nem ismer senkit a nagypályások közül – tette hozzá, kitérve arra, hogy a Tisza Párt képviselőjelöltjeiről sem lehet tudni semmit.

Kitért arra: hiába járja az országot Magyar Péter, a beszédeiben, interjúiban ugyanazokat a paneleket ismételgeti. Ezzel szemben egy ország vezetőjének – így Orbán Viktornak – egy folyamatosan változó világban kell pillanatok alatt döntéseket hoznia.

Kijelentette: a háborúk, terrorakciók, folyamatosan változó gazdasági kihívások, migrációs krízisek miatt percről percre változik a helyzet Magyarország környezetében, ilyenkor pedig egy tapasztalt, gyors és összetett, határozott döntésekre képes vezetőre van szükség. Orbán Viktor pedig szerinte pontosan ennek megfelelően irányította az országot az elmúlt években és hónapokban. Az elmúlt 16 év felvirágoztatta az országot, ennek megfelelően április 12-én a magyar emberek többsége várhatóan a kormány eddigi munkáját elismerve Orbán Viktor támogatásával ”a normalitásra, a biztos választásra és a biztonságra„ fog szavazni – mondta Schmidt Mária.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI / Bruzák Noémi

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. április 10. 10:34
„a meccsnek csak akkor van vége, amikor lefújják”. ..és, ha nem tetszik az eredmény az ultrák folytatják a lefújás után.
Picnic Niki
•••
2026. április 10. 10:14 Szerkesztve
SzP azt mondta, h nincs semmi titok abban, amiről Lavrovval beszélgettek. Akkor meg mi a baj? Választási kampányban direkt jól jött, mekkora konnektivítás van bennük, és büszkék is lehetnek magukra, h a béke érdekében mi mindent megpróbáltak tenni OV-al egyetemben;-)
zakar zoltán béla
2026. április 10. 09:28
Más: Közben nézem a Fórum Extrát. Levettem a hangot,s látom,hogy Somosnak még mindig ősz a pajesza.....
zakar zoltán béla
2026. április 10. 09:26
MIMM
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!