Kimondta az igazságot a Tiszáról Schmidt Mária: Nem tudni róluk semmit!

Európa energiaellátásának jövőjéről azt mondta: a Hormuzi-szoros lezárásával felértékelődtek az orosz energiahordozók a piacon, így nem kérdés, kivel kell majd megállapodniuk az EU országainak – utalt az orosz elnökre, akivel ezeket a megállapodásokat Orbán Viktor is megkötötte már jóval ezelőtt. Vezető uniós országok irányítói azért nem léptek időben szerinte, mert gyengék és szűk látókörűek, és nem látnak előre úgy, ahogyan Orbán Viktor.

A magyar kormányfő és az amerikai elnök közötti hasonlóságok kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a két vezető megmutatta: az állam igenis fel tud lépni cselekvő szereplőként, emellett mindketten a normalitást képviselik. Mint mondta, képesek egymással a párbeszédre.

Mindeközben az EU-t irányító európai vezetők szerinte jelenleg nincsenek beszélőviszonyban Donald Trumppal, s éppen ezért Európa szempontjából is kulcskérdés, hogy továbbra is lesz-e olyan vezető az öreg kontinensen, aki képes szót érteni az amerikai elnökkel – mondta.

Az ellenzéki Tisza Párt elnöke, Magyar Péter kapcsán kijelentette: „veszélyes kihívó” (…) ebben a modern, közösségi médiák által meghatározott„ világban. Ilyen közegben ugyanis korábban egy olyan színészt is meg tudtak választani Ukrajna elnökének, akiről nem tudtak semmit az emberek, s akit csak felhájpolt a média – fűzte hozzá. Magyar Péterről ugyanígy nem lehet tudni szerinte semmit, például hogy mit gondol a világról, Magyarországról, milyen jövőképe van, ráadásul a politikus a világpolitikában nem ismer senkit a nagypályások közül – tette hozzá, kitérve arra, hogy a Tisza Párt képviselőjelöltjeiről sem lehet tudni semmit.