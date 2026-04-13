Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
tisza orbán kormány soros györgy fidesz magyarország magyar isten

„Jóska, rossz lóra tettél. A népharag diadalmaskodott. Volt már ilyen!”

2026. április 13. 15:08

Vajon miért haragudott a nép? Azért, mert az Orbán-kormány szolgálta a népet?

2026. április 13. 15:08
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nehéz szívvel ültem asztalhoz ma reggel. Azt gondolom, eddig is meg tudtam különböztetni a jót a rossztól, s azért dolgoztam, hogy ez minél több embernek világos legyen. A bibliai Salamon király híres kérése Istentől nem gazdagság volt, hanem „odafigyelő szív", amellyel meg tudja különböztetni a jót a rossztól a kormányzás során. A keresztény tanítás szerint a megkülönböztetés képessége Isten ajándéka. A Zsidókhoz írt levél szerint ez a képesség „állandó gyakorlás" útján fejleszthető ki. 

A fides latin szó, jelentése: hit, hűség, bizalom, tisztesség vagy szavatartás. A Fidesz a létezésétől fogva az embereket szolgálta. Míg a Tisza gyűlölködött, hergelt, dühöt, indulatot árasztott ki magából. 

Ha a Fidesz jobban gyűlölködött volna, mint a Tisza, csak akkor szerezhetett volna bizalmat a választáson? 

Logikusnak tűnhetne, de nem így van.

A nemzeti érzelmű magyar emberek nem gyűlölködők. Dolgoznak tisztességesen és örülnek annak, hogy 1990-2010 között, húsz elvesztegett év után, végre látszata van a munkájuknak. Pedig közben két évig sújtott bennünket a covid, négy éve tart a háború, illetve Brüsszel háborút támogató, bennünket, békepártiakat zsaroló politikája. Az Unió nem adja ide a pénzünket, ami jár nekünk, mert nem engedjük be a migránsokat. Elmegyünk a Lajtán túlra, és látjuk, mi lett a nyugat-európai országokkal, amelyek nem is oly régen még áhított Nyugatként lebegtek a szemünk előtt. Mostanra egy tönkretett, migránsok által megszállt országcsoport lett, amelyben az európai polgárok teljesen félre vannak vezetve. 

A közbiztonság fojtogató hiánya, a mind nagyobb munkanélküliség már németeket, hollandokat, franciákat és más nációkat költöztetett Magyarországra. 

Orbán Viktor neve világszerte a jóval, a biztonsággal, a családbarátsággal, az emberséggel forr össze, amelyek az egykor irigyelt Nyugaton mára szinte hiánycikké váltak. Az Unió nemhogy megköszönte volna, hogy kerítést építettünk a kontinenst is védendő a migránsok ellen, hanem még a 200 millió eurós büntetést is megfejelte napi egymillióval, miközben más országokat támogat ezért, ha megerősíti a külső határokat és a biztonságot.

Azt írja egy volt kollégám – még az első Orbán-kormány egyik minisztériumában dolgoztunk együtt –, hogy „Jóska, rossz lóra tettél. A népharag diadalmaskodott. Volt már ilyen!” 

Vajon miért haragudott a nép? Azért, mert az Orbán-kormány szolgálta a népet? 

A 25 év alattiak nem fizettek jövedelemadót, amit a kétgyerekes anyák életük végéig nem fognak fizetni. A fiataloknak a legolcsóbban itt lehet önálló lakáshoz jutni a fix kamatozású hitellel Európában, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjat kapnak és a 14. is bevezetés alatt áll; illetve a legolcsóbb rezsit fizetjük Európában. A minimálbér 11 százalékkal nő, miközben a nemzeti jövedelem csak 1 százalékkal. Ezért haragudott a nép? Van olyan normális ember, aki ha az államtól segítséget kap, megharagszik érte? 

Érdekes, senki nem mondott le az előnyökről, ahogy Antall József idejében a kárpótlást is örömmel elfogadták.

Aztán az első adandó alkalommal a régi sebeket orvosló kormányt lecserélték a magyarokra 1956-ban rátámadó pufajkás Horn Gyulára. 

Én azért szolgáltam és szolgálom a jövőben is Orbánt, mert ő a jó ügyet, az „Isten, haza, család” hármas jelszóval leírt hagyományos, konzervatív értékrendet képviseli. A jót a rosszal szemben.

A másik oldal csak dűhvel, gyűlölettel, hergeléssel operált.

Ez volna a jó ló, amit választanom kellett volna? Nem hinném

Tiszta a lekiismeretem. Minden soromért vállalom a felelősséget.

Tudjuk jól, ha Soros György vagy a fia örül valaminek, az nekünk sok jót nem jelent. „A Soros-szervezet átvette Magyarországot, miután Soros György fia a magyar választások eredményét ünnepelte” – írta Elon Musk az X-en. És sorra gratuláltak Magyarnak Orbán és Magyarország ellenségei: Macron, Weber, Von der Leyen, Tusk, Zelenszkij, Rutte, Kaja Kallas. A szörnyetegek névsora. 

Akik már eddig is lejtőre akarták tenni Magyarországot. Ám ez a lejtő Orbán nélkül egyenesen a szakadék felé halad.

(Fotó: Illyés Tibor, MTI/MTVA)  

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
belbuda
2026. április 13. 16:44
Hazaáruló tolvajok. Ennyi! 🤔
august
2026. április 13. 16:38
"elképzelni nem tudják, hogy mi járt, jár ennek a több millió embernek a fejében" ----------------- :) Ezt a kérdést majd pár hónap múlva Tiszás szavazóknak kell föltenni, hogy a "NEMORBÁN" mellett mi is töltötte ki 'aztat a több millió fejet. Azt már tujuk, hogy legyen Orbánnak és a Fideszeseknek 13.-án egy szar napjuk, de aztán?....
ekeke1
•••
2026. április 13. 16:32 Szerkesztve
Tegye fel a kezét az aki nem látta a jeleket. Aki nem látta horn gyula,medgyessy,gyurcsány, demszki-hagyó, karácsony megszavazásait. Az aki nem látta tavaly a buziparádét a "betiltott" prájdon. Aki nem látta az ország évek óta tartó weimarizálódását, ahol bárki masírozhatott, hidat foglalhatott, ahol ömlött az árulás minden szinten. Magyarország miniszterelnökének és külügyminiszterének beszélgetéseit látni panyiszabolcs átiratokban, folytatásokban? Ez már tragédia. Tegyék fel magukban a kérdést: mi marad meg a 16 év és a négy kétharmad után? Hányszor kértek -és kaptak- példátlan felhatalmazást a polgároktól? Számtalanszor. Mentek engedelmesen a népek szavazni, népszavazni, békemenetelni, nemzeti konzultálni. Ezt a görényt és bandáját ki hozta az ország nyakára? Hányszor szóltunk hogy a kötcsei piknik olyan hogy Coppola maffia esküvője mellette egy Tesz-vesz város? Hányszor mondtam hogy nem lesz ez így jó,cöcöcö, jött rá a nagyképűség mint válasz, meg "obsitosok" hogy á, csak a dédur
iimre
2026. április 13. 16:23
"Elmegyünk a Lajtán túlra, és látjuk, mi lett a nyugat-európai országokkal, amelyek nem is oly régen még áhított Nyugatként lebegtek a szemünk előtt. Mostanra egy tönkretett, migránsok által megszállt országcsoport lett, amelyben az európai polgárok teljesen félre vannak vezetve. A közbiztonság fojtogató hiánya, a mind nagyobb munkanélküliség már németeket, hollandokat, franciákat és más nációkat költöztetett Magyarországra." Kiváncsi leszek, miután itt is megjelennek az illegálisok, hazaköltöznek-e a pl. németek és a hollandok…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!