A közbiztonság fojtogató hiánya, a mind nagyobb munkanélküliség már németeket, hollandokat, franciákat és más nációkat költöztetett Magyarországra.

Orbán Viktor neve világszerte a jóval, a biztonsággal, a családbarátsággal, az emberséggel forr össze, amelyek az egykor irigyelt Nyugaton mára szinte hiánycikké váltak. Az Unió nemhogy megköszönte volna, hogy kerítést építettünk a kontinenst is védendő a migránsok ellen, hanem még a 200 millió eurós büntetést is megfejelte napi egymillióval, miközben más országokat támogat ezért, ha megerősíti a külső határokat és a biztonságot.

Azt írja egy volt kollégám – még az első Orbán-kormány egyik minisztériumában dolgoztunk együtt –, hogy „Jóska, rossz lóra tettél. A népharag diadalmaskodott. Volt már ilyen!”

Vajon miért haragudott a nép? Azért, mert az Orbán-kormány szolgálta a népet?

A 25 év alattiak nem fizettek jövedelemadót, amit a kétgyerekes anyák életük végéig nem fognak fizetni. A fiataloknak a legolcsóbban itt lehet önálló lakáshoz jutni a fix kamatozású hitellel Európában, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjat kapnak és a 14. is bevezetés alatt áll; illetve a legolcsóbb rezsit fizetjük Európában. A minimálbér 11 százalékkal nő, miközben a nemzeti jövedelem csak 1 százalékkal. Ezért haragudott a nép? Van olyan normális ember, aki ha az államtól segítséget kap, megharagszik érte?