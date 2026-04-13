Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Nehéz szívvel ültem asztalhoz ma reggel. Azt gondolom, eddig is meg tudtam különböztetni a jót a rossztól, s azért dolgoztam, hogy ez minél több embernek világos legyen. A bibliai Salamon király híres kérése Istentől nem gazdagság volt, hanem „odafigyelő szív", amellyel meg tudja különböztetni a jót a rossztól a kormányzás során. A keresztény tanítás szerint a megkülönböztetés képessége Isten ajándéka. A Zsidókhoz írt levél szerint ez a képesség „állandó gyakorlás" útján fejleszthető ki.
A fides latin szó, jelentése: hit, hűség, bizalom, tisztesség vagy szavatartás. A Fidesz a létezésétől fogva az embereket szolgálta. Míg a Tisza gyűlölködött, hergelt, dühöt, indulatot árasztott ki magából.
Ha a Fidesz jobban gyűlölködött volna, mint a Tisza, csak akkor szerezhetett volna bizalmat a választáson?
Logikusnak tűnhetne, de nem így van.
A nemzeti érzelmű magyar emberek nem gyűlölködők. Dolgoznak tisztességesen és örülnek annak, hogy 1990-2010 között, húsz elvesztegett év után, végre látszata van a munkájuknak. Pedig közben két évig sújtott bennünket a covid, négy éve tart a háború, illetve Brüsszel háborút támogató, bennünket, békepártiakat zsaroló politikája. Az Unió nem adja ide a pénzünket, ami jár nekünk, mert nem engedjük be a migránsokat. Elmegyünk a Lajtán túlra, és látjuk, mi lett a nyugat-európai országokkal, amelyek nem is oly régen még áhított Nyugatként lebegtek a szemünk előtt. Mostanra egy tönkretett, migránsok által megszállt országcsoport lett, amelyben az európai polgárok teljesen félre vannak vezetve.
A közbiztonság fojtogató hiánya, a mind nagyobb munkanélküliség már németeket, hollandokat, franciákat és más nációkat költöztetett Magyarországra.
Orbán Viktor neve világszerte a jóval, a biztonsággal, a családbarátsággal, az emberséggel forr össze, amelyek az egykor irigyelt Nyugaton mára szinte hiánycikké váltak. Az Unió nemhogy megköszönte volna, hogy kerítést építettünk a kontinenst is védendő a migránsok ellen, hanem még a 200 millió eurós büntetést is megfejelte napi egymillióval, miközben más országokat támogat ezért, ha megerősíti a külső határokat és a biztonságot.
Azt írja egy volt kollégám – még az első Orbán-kormány egyik minisztériumában dolgoztunk együtt –, hogy „Jóska, rossz lóra tettél. A népharag diadalmaskodott. Volt már ilyen!”
Vajon miért haragudott a nép? Azért, mert az Orbán-kormány szolgálta a népet?
A 25 év alattiak nem fizettek jövedelemadót, amit a kétgyerekes anyák életük végéig nem fognak fizetni. A fiataloknak a legolcsóbban itt lehet önálló lakáshoz jutni a fix kamatozású hitellel Európában, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjat kapnak és a 14. is bevezetés alatt áll; illetve a legolcsóbb rezsit fizetjük Európában. A minimálbér 11 százalékkal nő, miközben a nemzeti jövedelem csak 1 százalékkal. Ezért haragudott a nép? Van olyan normális ember, aki ha az államtól segítséget kap, megharagszik érte?
Érdekes, senki nem mondott le az előnyökről, ahogy Antall József idejében a kárpótlást is örömmel elfogadták.
Aztán az első adandó alkalommal a régi sebeket orvosló kormányt lecserélték a magyarokra 1956-ban rátámadó pufajkás Horn Gyulára.
Én azért szolgáltam és szolgálom a jövőben is Orbánt, mert ő a jó ügyet, az „Isten, haza, család” hármas jelszóval leírt hagyományos, konzervatív értékrendet képviseli. A jót a rosszal szemben.
A másik oldal csak dűhvel, gyűlölettel, hergeléssel operált.
Ez volna a jó ló, amit választanom kellett volna? Nem hinném
Tiszta a lekiismeretem. Minden soromért vállalom a felelősséget.
Tudjuk jól, ha Soros György vagy a fia örül valaminek, az nekünk sok jót nem jelent. „A Soros-szervezet átvette Magyarországot, miután Soros György fia a magyar választások eredményét ünnepelte” – írta Elon Musk az X-en. És sorra gratuláltak Magyarnak Orbán és Magyarország ellenségei: Macron, Weber, Von der Leyen, Tusk, Zelenszkij, Rutte, Kaja Kallas. A szörnyetegek névsora.
Akik már eddig is lejtőre akarták tenni Magyarországot. Ám ez a lejtő Orbán nélkül egyenesen a szakadék felé halad.
