salgótarján kazincbarcika ajka celldömölk fidesz polgármester Magyar Péter

Jelleméhez hűen fenyegette meg a polgármestereket Magyar Péter: már a tiszások sem hisznek a képtelen kutatásoknak

2026. április 04. 15:45

A Tisza vezetőjének újabb kétségbeesett lépése, amellyel egyszerre akarja hergelni a saját táborát és nyomást gyakorolni a helyi vezetőkre.

„Bár a városokban nem állnak olyan rosszul, mint az ellenzék 2022-ben, a falvak világába egyszerűen nem látnak bele, csak a csendet érzékelik” – írja a Padlástér Politikai Elemző Műhely egy, a birtokukba került levél kapcsán, amiben Magyar Péter a polgármestereket fenyegeti.

Tudomásuk szerint az utóbbi másfél-két hétben a Tisza aktivistáit vidékre vezényelték, de ezúttal az 1-2 órás standolás helyett – a Fidesz módszerét átvéve – elkezdték végigkopogtatni a falvakat, hogy szondázzák, reálisak-e a számukra gyártott Medián- és 21 Kutatóközpont-adatok. 

Bár a központ felé pozitív számokat jelentettek, a tiszás fórumokon és körökben elterjedt a hír, hogy bizony nagyon rosszul állnak.

– számol be a Padlástér, majd hozzáteszi, hogy ezt az ország négy különböző pontjáról is megerősítették.  

Tudomásuk szerint volt olyan aktivista, aki már hetekkel korábban jelezte, hogy ugyanazokat a falvakat járta végig, mint a 2022-es kampányban, de egyetlen új szavazót sem tudott megnyerni, de még a korábbi jobbikosok sem voltak hajlandók aláírni nekik. Még az olyan korábbi baloldali fellegvárakban is, mint Kazincbarcika, Ajka, Celldömölk, Salgótarján vagy a Pécs 2-es körzet, inkább szavaznak a helyi DK-s jelöltre, mint a Tiszára.

Fenyegető levél

A műhely birtokába került egy levél, amin Magyar Péter burkoltan fenyegeti azokat a polgármestereket, akik nem hajlandóak alávetni magukat a Tiszának. 

Érzik a bajt és azt is, hogy vidéken nem sok jóra számíthatnak, így a tömeghatás erejével próbálják rábírni a polgármestereket, hogy ne segítsék a Fideszt. Azon a kijelentésen pedig, miszerint a Tisza már nyert, a településvezetők jó része valószínűleg hangosan felröhögött.”

– írják. A Padlástér Politikai Elemző Műhely szerint a levéllel két fő probléma van: egyrészt csalással gyanúsítja meg a faluvezetőket, másrészt nyíltan megfenyegeti őket, hogy nem fognak velük együttműködni. A gond az, hogy nem tisztázott, mit értenek csalás alatt (miközben a Tiszások élelmiszercsomagot, banánt és használt ruhát osztogatnak), és az se, hogy ki dönti el, hogy az adott polgármester „csalt”-e. „A helyi Tiszás sameszok? A sajtónak nyilatkozó névtelen források? Vagy ki más?” – teszik fel a kérdést. 

Az akció egyértelműen a Tisza vezetőjének kétségbeesett lépése, amellyel egyszerre akarja hergelni a saját táborát és nyomást gyakorolni a helyi vezetőkre.

Fotó: Szentgallay Bálint / AFP

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
obranpiktor
2026. április 05. 00:31
A Ripost szintjere sullyedtetek. Tenyleg ekkora a baj? Mit fogtok mondani a tisza elsopro gyozelme utan a szavazoitoknak? Hogy a fidesz altal totalisan leuralt orszagban a tisza elcsalta a valasztast? Vagy az ukranok? Es mekkora hulladek az a hely, ahol a feudalis abszolutizmussal kormanyzo part nem tud lebonyolitani egy valasztast? A fidesznek takarodnia kell, es nemsokara jon a teljes szeteses, amikor nem egy Szabo Bence-interju lesz, hanem naponta harom.
Rozsda
2026. április 04. 22:55
A pszichiáter szakmának kéne már levelet írnia és elmagyarázni a nyilvánosságnak, hogy milyen betegségben szenved Magyar Péter és tüntessék el a közéletből.
csulak
2026. április 04. 18:57
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
madre79
2026. április 04. 17:39
Egyrészt flúgos, másrészt aljas!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!