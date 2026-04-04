Jelleméhez hűen fenyegette meg a polgármestereket Magyar Péter: már a tiszások sem hisznek a képtelen kutatásoknak

Tudomásuk szerint volt olyan aktivista, aki már hetekkel korábban jelezte, hogy ugyanazokat a falvakat járta végig, mint a 2022-es kampányban, de egyetlen új szavazót sem tudott megnyerni, de még a korábbi jobbikosok sem voltak hajlandók aláírni nekik. Még az olyan korábbi baloldali fellegvárakban is, mint Kazincbarcika, Ajka, Celldömölk, Salgótarján vagy a Pécs 2-es körzet, inkább szavaznak a helyi DK-s jelöltre, mint a Tiszára.

Fenyegető levél

A műhely birtokába került egy levél, amin Magyar Péter burkoltan fenyegeti azokat a polgármestereket, akik nem hajlandóak alávetni magukat a Tiszának.

Érzik a bajt és azt is, hogy vidéken nem sok jóra számíthatnak, így a tömeghatás erejével próbálják rábírni a polgármestereket, hogy ne segítsék a Fideszt. Azon a kijelentésen pedig, miszerint a Tisza már nyert, a településvezetők jó része valószínűleg hangosan felröhögött.”

– írják. A Padlástér Politikai Elemző Műhely szerint a levéllel két fő probléma van: egyrészt csalással gyanúsítja meg a faluvezetőket, másrészt nyíltan megfenyegeti őket, hogy nem fognak velük együttműködni. A gond az, hogy nem tisztázott, mit értenek csalás alatt (miközben a Tiszások élelmiszercsomagot, banánt és használt ruhát osztogatnak), és az se, hogy ki dönti el, hogy az adott polgármester „csalt”-e. „A helyi Tiszás sameszok? A sajtónak nyilatkozó névtelen források? Vagy ki más?” – teszik fel a kérdést.