vance brüsszel alelnök magyarország választás külföldi beavatkozás orbán viktor

JD Vance budapesti felszólalását a brüsszeliek napokig ízlelgetni fogják: „Ami Magyarországon történt, az a legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak” (VIDEÓ)

2026. április 07. 20:20

Az amerikai alelnök a közelgő magyar választásokról, a külföldi beavatkozásról, valamint Magyarország szuverenitásának védelméről is beszélt a budapesti felszólalása során.

null

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán egy olyan videót tett közzé, amelyen JD Vance amerikai alelnök felszólalása látható.

Az amerikai alelnök többek között a közelgő magyar választásokról, a külföldi beavatkozásról, valamint Magyarország szuverenitásáról és érdekeinek védelméről is beszélt a budapesti felszólalása során.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

A videóban JD Vance a közelgő választásokról szólva így fogalmazott:

Ami ebben az országban történt, ami a választási kampány során történt, az az egyik legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak, amit valaha is láttam, vagy amiről valaha is olvastam.”

Hozzátette, hogy Brüsszel megpróbálta tönkretenni a magyar gazdaságot, csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét, növelni a magyar fogyasztók költségeit és mindezt azért tették, „mert utálják ezt a fickót” – utalva ezzel Orbán Viktorra. Kiemelte, hogy a magyar embereket arra biztatná: ne azt kérdezzék maguktól, ki Európa-párti vagy -ellenes, illetve ki az Amerika-párti vagy -ellenes, hanem azt, ki áll ki értük és képviseli az érdekeiket.

Vance úgy fogalmazott: 

Én egy olyan embert látok, aki hevesen kiáll Magyarország érdekeiért. Azért vagyok itt, hogy segítsek neki ebben a kampányciklusban.”

Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy megbeszélésükön öt olyan dolgot jelöltek meg, amire szükség van az amerikai-magyar partnerség előmozdítása érdekében. Vance hozzátette: Magyarországnak olyan vezetőre van szükség, aki egy olyan látogatás során is a hazája érdekében tárgyal. Az alelnök utalt a digitális cenzúrára is és feltette a kérdést, miért mondják meg a Brüsszelben a közösségimédia-vállalatoknak, milyen információkat adhatnak a magyar szavazóknak, utalva ezzel az Európai Unió felől érkező komoly cenzúrára.

Ezt is ajánljuk a témában

„Azt gondolom, hogy a magyar választók felnőttek, szuverének, ahogy a saját országuk is, és képesnek kell lenniük bármilyen információt megtekinteni, amit szeretnének a választásokkal kapcsolatban anélkül, hogy valaki egy távoli fővárosban úgy kezelné őket, mint a gyerekeket” – szögezte le. 

Hangsúlyozta, hogy a szuverenitás és a demokrácia az emberek választásáról szól és részben azért van itt, mert az Egyesült Államok szerint a brüsszeli bürokraták beavatkozása valóban szégyenletes.

„Nem fogom megmondani a magyaroknak, hogy hogyan szavazzanak, és pontosan erre ösztönzöm a brüsszeli bürokratákat is, hogy tegyék ugyanezt. Viktor, köszönöm szépen, hogy itt lehetek!” – zárta gondolatait az amerikai alelnök.

Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2026. április 08. 06:15
Egyszerűen lapítanak, mint szar a fűben.
Asperrimus
2026. április 08. 05:05 Szerkesztve
Én kétlem, hogy Brüsszel számára elegendőek lesznek napok J. D. Vance beszédének a feldolgozásához. Még most is a 2025 február 14-i beszédét próbálják emészteni. Ehhez a mostanihoz bizonyára már repülősóért kiáltottak, nehogy elaléljanak az elhangzottaktól. Nem vagyok biztos benne, hogy ez a beszéd nem fog-e áldozatául esni a brüsszeli cenzúrának a lehető legtöbb platformon, ameddig a kezük elér.
csulak
2026. április 07. 21:08
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
templar62
2026. április 07. 20:37
Még 120 óra , vasárnap estig .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!