JD Vance budapesti felszólalását a brüsszeliek napokig ízlelgetni fogják: „Ami Magyarországon történt, az a legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak” (VIDEÓ)

Hozzátette, hogy Brüsszel megpróbálta tönkretenni a magyar gazdaságot, csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét, növelni a magyar fogyasztók költségeit és mindezt azért tették, „mert utálják ezt a fickót” – utalva ezzel Orbán Viktorra. Kiemelte, hogy a magyar embereket arra biztatná: ne azt kérdezzék maguktól, ki Európa-párti vagy -ellenes, illetve ki az Amerika-párti vagy -ellenes, hanem azt, ki áll ki értük és képviseli az érdekeiket.

Vance úgy fogalmazott:

Én egy olyan embert látok, aki hevesen kiáll Magyarország érdekeiért. Azért vagyok itt, hogy segítsek neki ebben a kampányciklusban.”

Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy megbeszélésükön öt olyan dolgot jelöltek meg, amire szükség van az amerikai-magyar partnerség előmozdítása érdekében. Vance hozzátette: Magyarországnak olyan vezetőre van szükség, aki egy olyan látogatás során is a hazája érdekében tárgyal. Az alelnök utalt a digitális cenzúrára is és feltette a kérdést, miért mondják meg a Brüsszelben a közösségimédia-vállalatoknak, milyen információkat adhatnak a magyar szavazóknak, utalva ezzel az Európai Unió felől érkező komoly cenzúrára.