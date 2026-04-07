JD Vance budapesti felszólalását a brüsszeliek napokig ízlelgetni fogják: „Ami Magyarországon történt, az a legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak” (VIDEÓ)

Donald Trump ezt üzente Budapestre: „Imádom Viktort. Nem engedte, hogy megtámadják az országát”! (VIDEÓ)
JD Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor magyar kormányfő közös nagygyűlést tartott az MTK Sportparkban.
Az amerikai alelnök a közelgő magyar választásokról, a külföldi beavatkozásról, valamint Magyarország szuverenitásának védelméről is beszélt a budapesti felszólalása során.
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán egy olyan videót tett közzé, amelyen JD Vance amerikai alelnök felszólalása látható.
Az amerikai alelnök a közelgő magyar választásokról, a külföldi beavatkozásról, valamint Magyarország szuverenitásának védelméről is beszélt a budapesti felszólalása során.
A videóban JD Vance a közelgő választásokról szólva így fogalmazott:
Ami ebben az országban történt, ami a választási kampány során történt, az az egyik legrosszabb példája a külföldi beavatkozásnak, amit valaha is láttam, vagy amiről valaha is olvastam.”
Hozzátette, hogy Brüsszel megpróbálta tönkretenni a magyar gazdaságot, csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét, növelni a magyar fogyasztók költségeit és mindezt azért tették, „mert utálják ezt a fickót” – utalva ezzel Orbán Viktorra. Kiemelte, hogy a magyar embereket arra biztatná: ne azt kérdezzék maguktól, ki Európa-párti vagy -ellenes, illetve ki az Amerika-párti vagy -ellenes, hanem azt, ki áll ki értük és képviseli az érdekeiket.
Vance úgy fogalmazott:
Én egy olyan embert látok, aki hevesen kiáll Magyarország érdekeiért. Azért vagyok itt, hogy segítsek neki ebben a kampányciklusban.”
Az amerikai alelnök arról is beszélt, hogy megbeszélésükön öt olyan dolgot jelöltek meg, amire szükség van az amerikai-magyar partnerség előmozdítása érdekében. Vance hozzátette: Magyarországnak olyan vezetőre van szükség, aki egy olyan látogatás során is a hazája érdekében tárgyal. Az alelnök utalt a digitális cenzúrára is és feltette a kérdést, miért mondják meg a Brüsszelben a közösségimédia-vállalatoknak, milyen információkat adhatnak a magyar szavazóknak, utalva ezzel az Európai Unió felől érkező komoly cenzúrára.
„Azt gondolom, hogy a magyar választók felnőttek, szuverének, ahogy a saját országuk is, és képesnek kell lenniük bármilyen információt megtekinteni, amit szeretnének a választásokkal kapcsolatban anélkül, hogy valaki egy távoli fővárosban úgy kezelné őket, mint a gyerekeket” – szögezte le.
Hangsúlyozta, hogy a szuverenitás és a demokrácia az emberek választásáról szól és részben azért van itt, mert az Egyesült Államok szerint a brüsszeli bürokraták beavatkozása valóban szégyenletes.
„Nem fogom megmondani a magyaroknak, hogy hogyan szavazzanak, és pontosan erre ösztönzöm a brüsszeli bürokratákat is, hogy tegyék ugyanezt. Viktor, köszönöm szépen, hogy itt lehetek!” – zárta gondolatait az amerikai alelnök.
Nyitókép: Peter Kohalmi / AFP