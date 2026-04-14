Itt a bejelentés: megvágják a budapesti járataikat a kínai légitársaságok

Dráma Ferihegyen: azonnal visszafordították a Barcelonába induló repülőt
Madár repült a gép hajtóművébe.
A Budflyer értesülései szerint két nagy kínai légitársaság is hirtelen módosította a korábban stabilnak tűnő budapesti menetrendjét, mindössze két nappal az után, hogy politikai fordulat történt Magyarországon.
A beszámoló szerint a China Southern Airlines a Kanton–Budapest útvonalon csökkenti a járatsűrűséget: a heti három járat helyett májustól már csak heti két gép közlekedik, a csütörtöki járatokat törölték a menetrendből.
Hasonló lépést tett a Hainan Airlines is, amely a Sencsen–Budapest járatot ideiglenesen heti egyre vágta vissza. A társaság a korábban stabil, heti kétszeri – téli és nyári szezonban is működő – menetrendből a hétfői járatot vette ki, így májusban egyelőre csak egy összeköttetés marad.
A légitársaságok döntése rövid időn belül érezhető változást hoz a budapesti kínai járathálózatban, különösen annak fényében, hogy a korábbi menetrendek viszonylag stabil növekedési pályát jeleztek.
Nyitókép: Attila Volgyi / XINHUA / Xinhua via AFP