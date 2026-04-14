Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
04. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 14.
kedd
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
háború erdély habsburg rákóczi ferenc magyar

Istennel a hazáért és a szabadságért – II. Rákóczi Ferenc emlékezete

2026. április 14. 16:32

Háromszázötven éve született a nagy mágnásdinasztia és uralkodók örököse, aki vezérlő fejedelemként sokévnyi harcot vívott egy felborult világrendben az önálló Magyarország megteremtéséért. II. Rákóczi Ferencre emlékezünk születése évfordulóján.

2026. április 14. 16:32
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Három és fél évszázada, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, a magyar függetlenségi hagyományok és szabadságeszmény megtestesítője. Mészáros Kálmán történésszel, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársával, a korszak kiemelkedő kutatójával beszélgettünk a fejedelem küzdelmes életéről és örökségéről.

 

Fejedelmi vér

Az ifjú Ferenc erdélyi fejedelmek leszármazottja volt, sőt oldalági felmenői között tudhatta Báthory István lengyel királyt is. Erdély trónját nagyapja, II. Rákóczi György elveszítette, apja, I. Rákóczi Ferenc csak a puszta címet viselte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A gyermek Rákóczi az édesanyja, Ilona révén a Zrínyik törökverő hagyományát örökölte. Viszont nagyapja, Zrínyi Péter – Zrínyi Miklós hadvezér és költő öccse – már az oszmánok pártfogását kereste a Habsburgokkal szemben, és emiatt vérpadra jutott sógorával, Frangepán Ferenc Kristóffal együtt. A Wesselényi nádor nevével jelzett összeesküvést követő megtorlások így megroppantották a Zrínyi, Frangepán és Rákóczi családok politikai erejét: 
I. Rákóczi Ferenc is csak anyja, Báthory Zsófia közbenjárására tarthatta meg életét 400 ezer arany váltságdíjért cserébe. „A család mindkét ágát sújtó, feldolgozatlan tragédiák ellenére

 a kis Rákóczi neveltetését az uralkodói szerepkörre felkészítő dinasztikus hagyományok határozták meg. 

Apja korai elvesztése után anyja és nagyanyja féltő gondoskodása vette körül, s ő maradt a család újbóli felemelkedésének egyetlen reménysége” – emeli ki a történész.

Zrínyi Ilona 1682-ben, két évvel anyósa halála után ment nőül a nála nyolc évvel fiatalabb Thököly Imréhez, aki röviddel később török segédlettel Felső-Magyarország fejedelme lett. A roppant kiterjedésű Rákóczi-vagyon, a birtokok, várak és katonáskodók innentől mind az ő hatalmát szolgálták. „A Rákóczi-ház emberei, főként a Báthory Zsófiától megörökölt szolgálattevők azonban betolakodót láttak benne, és a gyermek Rákóczi is ekként viszonyult mostohaapjához. Édesanyjához szeretettel ragaszkodott, de rá is úgy tekintett, mint aki férje túlságos befolyása alá került.”

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. április 14. 18:42
Minap volt az M1 "Ez itt a kérdés" c. műsorán a Borsi Rákóczi kastély igazgatója. Szimpatikus ember, szimpatikusat mondott. Nincs ellenkezés Borsiban magyarok és szlovákok között.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. április 14. 16:54 Szerkesztve
mágnásdinasztia -----?--- vezérlő fejedelemként sokévnyi harcot vívott egy felborult világrendben az önálló Magyarország megteremtéséért ---- inkább saját uralmú ország létrehozásáért. Szerencse, hogy Pálffy János a maradék újraverbuiválódott kuruc seregét Gidrafánál rommá verte, Feri meg lelécelve futott lengyel orosz támogatásért és Ferkó távolláte okán a Szatmári békét két alvezére egyike kötötte meg helyette, Pálffy János megbízott cs.-i békekötővel.
Válasz erre
0
0
mlotta
•••
2026. április 14. 16:39 Szerkesztve
Istenítélete sújtotta most Magyarországot. A Fidesz is tele lett homoszexuálisokkal és a társadalom 80-85% megtagadta hatát fordított Fiának, Úr Jézus Krisztusnak. Így most démonikus sátánista erők (pl SZDSZ, LMBTQIP, stb) ragadták magukhoz a hatalmat. Kollektív bűnbánat és valódi megtérés nélkül itt már változás nem lesz csak romlás és féktelen aberráció.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!