Istennel a hazáért és a szabadságért – II. Rákóczi Ferenc emlékezete

Három és fél évszázada, 1676. március 27-én született II. Rákóczi Ferenc, a magyar függetlenségi hagyományok és szabadságeszmény megtestesítője. Mészáros Kálmán történésszel, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársával, a korszak kiemelkedő kutatójával beszélgettünk a fejedelem küzdelmes életéről és örökségéről.

Fejedelmi vér

Az ifjú Ferenc erdélyi fejedelmek leszármazottja volt, sőt oldalági felmenői között tudhatta Báthory István lengyel királyt is. Erdély trónját nagyapja, II. Rákóczi György elveszítette, apja, I. Rákóczi Ferenc csak a puszta címet viselte.