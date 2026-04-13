Íme, a körzetek, ahol az újraszámlálás sem kizárt
Pár helyen csupán néhány tucat vagy száz szavazat választja el az első és második helyezettet.
Több egyéni választókerületben is rendkívül szoros az állás, ahol a feldolgozottság már meghaladja a 98 százalékot, mégis csupán néhány tucat vagy száz szavazat választja el az első és második helyezettet – írja az Index. Hozzáteszik:
a hátralévő voksok akár teljesen át is írhatják a végeredményt,
nem kizárt az újraszámlálás sem.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
A Zala vármegyei 2. számú választókerületben jelenleg Varga Balázs vezet 24 977 szavazattal, míg Nagy Bálint mindössze 59 szavazattal marad el tőle. A feldolgozottság 99,31 százalékos, ugyanakkor még akár 4 506 voks is beérkezhet, ami könnyen megfordíthatja az eredményt.
Tolna vármegye 3. számú körzetében Süli János áll az élen 19 476 szavazattal, de előnye csupán 138 voks Cseh Tamás előtt. Itt a feldolgozottság 98,80 százalékos, és még több mint kétezer szavazat sorsa ismeretlen, ami szintén nyitva hagyja a versenyt.
Hasonlóan szoros a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú választókerületében is, ahol Simon Miklós 22 943 szavazattal vezet, előnye azonban mindössze 173 szavazat Barna-Szabó Tímea előtt. A 98,86 százalékos feldolgozottság mellett itt még 3 416 voks érkezhet be.
Hangsúlyozzák: a jelenlegi állás alapján ezek a körzetek valódi billegő területeknek számítanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd