országgyűlési választás 2026 újraszámlálás szavazat

Íme, a körzetek, ahol az újraszámlálás sem kizárt

2026. április 13. 06:34

Pár helyen csupán néhány tucat vagy száz szavazat választja el az első és második helyezettet.

Több egyéni választókerületben is rendkívül szoros az állás, ahol a feldolgozottság már meghaladja a 98 százalékot, mégis csupán néhány tucat vagy száz szavazat választja el az első és második helyezettet – írja az Index. Hozzáteszik: 

a hátralévő voksok akár teljesen át is írhatják a végeredményt, 

nem kizárt az újraszámlálás sem.

A Zala vármegyei 2. számú választókerületben jelenleg Varga Balázs vezet 24 977 szavazattal, míg Nagy Bálint mindössze 59 szavazattal marad el tőle. A feldolgozottság 99,31 százalékos, ugyanakkor még akár 4 506 voks is beérkezhet, ami könnyen megfordíthatja az eredményt.

Tolna vármegye 3. számú körzetében Süli János áll az élen 19 476 szavazattal, de előnye csupán 138 voks Cseh Tamás előtt. Itt a feldolgozottság 98,80 százalékos, és még több mint kétezer szavazat sorsa ismeretlen, ami szintén nyitva hagyja a versenyt.

Hasonlóan szoros a helyzet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú választókerületében is, ahol Simon Miklós 22 943 szavazattal vezet, előnye azonban mindössze 173 szavazat Barna-Szabó Tímea előtt. A 98,86 százalékos feldolgozottság mellett itt még 3 416 voks érkezhet be.

Hangsúlyozzák: a jelenlegi állás alapján ezek a körzetek valódi billegő területeknek számítanak.

Nyitókép: MTI/Molnár Edvárd

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. április 13. 07:52
Ugyan a kocka el van vetve ..eredménye ha lesz az már csak szépség tapasz.!
Mantinka
2026. április 13. 07:32 Szerkesztve
hátralévő voksok akár teljesen át is írhatják a végeredményt Nobel-díjas fideszes szakértők szerint nem kizárt, hogy a fidesz nyer 2/3-dal, ahogy folyamatosan előre jelezte minden szakértő.
bekeev-2025
2026. április 13. 07:25
johannluipigus 2026. április 13. 07:23 Ezt elbuktuk. Nem kicsit. Na mi van, harcinyugger. Miért nem nagy a szád, mint azelőtt? alenkakurva is hallgat. 🤣🤣🤣🤣🤣
johannluipigus
2026. április 13. 07:23
Ezt elbuktuk. Nem kicsit.
