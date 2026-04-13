Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
országgyűlési választás 2026 állami támogatás párt választás

Időben le kell szedni a választási plakátokat, különben fizethetnek a pártok

2026. április 13. 21:03

A Kutyapárt komoly bajba kerülhet anyagilag, mivel nem érték el az 1 százalékos küszöböt sem.

Még sokáig maradhat a plakáterdő országszerte: az Infostart emlékeztetője szerint az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.

A törvény szerint május 12-én 16 óráig kell eltávolítani a plakátokat annak, aki azt kitette az utcákra, 

ha pedig ez nem történik meg, akkor a helyi önkormányzatok léphetnek a határidő lejára után, a költségeket pedig kiszámlázhatják a szervezeteknek/jelölteknek. 

A lap emlékeztetett: a legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló „kampányoszlopokat” helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a „vadkampányolást”, vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, telefonfülkékre, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.

Komoly pénzek

A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illette meg  a jelölteket a kampányra, de ezen kívül minden pártlistát állító párt is jogosult támogatásra. Ha egy szervezet mind a 106 választókerületben tudott jelöltet állítani, akkor 1,029 milliárd forintra volt jogosult. 

Az a párt, amely legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet, az összeg 40 százalékára volt jogosult, ami körülbelül 686 millió forint.

A jelölteknek a választókerületi eredmény jogerőre emelkedését követő 15 napon belül el kell számolniuk az állami támogatás felhasználásával. Aki a határidő lejártáig ezt nem teszi meg, annak az állami támogatás kétszeresét kell visszafizetnie. Ha a jelölt a szavazás előtt kiesett – például azzal, hogy lemondott a jelölésről vagy elveszíti a választhatóság jogát –, akkor vissza kellett fizetnie a központi támogatást. Annak a jelöltnek is vissza kell fizetnie, aki elindult ugyan a választáson, de nem szerezte meg az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2 százalékát. Az országos listánál ez a határ 1 százalék.

A fentiek alapján az országgyűlési választáson induló, de a parlamenti bejutási küszöböt nem elérő Demokratikus Koalíció, ami listán 1,16 százalékot ért el (a hétfő reggeli, 98,94 százalékos feldolgozottság szerint) az április 12-i választáson, pénzügyi túlélése biztosított, tehát nem kell visszafizetnie a kampánytámogatást. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalékos eredménye viszont komoly pénzügyi kudarcot is jelent.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 13. 21:42
Leszarom a kutyákat.
Válasz erre
0
0
cint04
2026. április 13. 21:38
Errefele a Fidesznek nem lesz gondja a tiszások az összeset letépték.
Válasz erre
0
0
wombatmenhely
2026. április 13. 21:29
A kutyapártnak annyi, Kovácsnak a 12. ker.-ben elfogyott a többsége, a nője a 9.-ben talán kihúzhatja max. 3 évig, oszt mehetnek az emésztőgödörbe. A DögKút pedig a jó Thürmer elvtárs és csapatának sorsára jut.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. április 13. 21:18
és ki szedi le a sok zelenszkijjel díszített kamu-plakátot?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!