Időben le kell szedni a választási plakátokat, különben fizethetnek a pártok

A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illette meg a jelölteket a kampányra, de ezen kívül minden pártlistát állító párt is jogosult támogatásra. Ha egy szervezet mind a 106 választókerületben tudott jelöltet állítani, akkor 1,029 milliárd forintra volt jogosult.

Az a párt, amely legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet, az összeg 40 százalékára volt jogosult, ami körülbelül 686 millió forint.

A jelölteknek a választókerületi eredmény jogerőre emelkedését követő 15 napon belül el kell számolniuk az állami támogatás felhasználásával. Aki a határidő lejártáig ezt nem teszi meg, annak az állami támogatás kétszeresét kell visszafizetnie. Ha a jelölt a szavazás előtt kiesett – például azzal, hogy lemondott a jelölésről vagy elveszíti a választhatóság jogát –, akkor vissza kellett fizetnie a központi támogatást. Annak a jelöltnek is vissza kell fizetnie, aki elindult ugyan a választáson, de nem szerezte meg az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2 százalékát. Az országos listánál ez a határ 1 százalék.

A fentiek alapján az országgyűlési választáson induló, de a parlamenti bejutási küszöböt nem elérő Demokratikus Koalíció, ami listán 1,16 százalékot ért el (a hétfő reggeli, 98,94 százalékos feldolgozottság szerint) az április 12-i választáson, pénzügyi túlélése biztosított, tehát nem kell visszafizetnie a kampánytámogatást. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalékos eredménye viszont komoly pénzügyi kudarcot is jelent.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert