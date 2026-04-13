Időben le kell szedni a választási plakátokat, különben fizethetnek a pártok

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A Kutyapárt komoly bajba kerülhet anyagilag, mivel nem érték el az 1 százalékos küszöböt sem.
Még sokáig maradhat a plakáterdő országszerte: az Infostart emlékeztetője szerint az április 12-i országgyűlési választásokat követően 30 napjuk van az induló jelölteknek és pártoknak arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Az is látszik, hogy melyik pártoknak lehet anyagilag a legfájóbb a választási eredmény. A DK talán nem kerül pénzügyi válságba azzal, hogy átlépte az 1 százalékos küszöböt, a Kutyapárt viszont anyagilag nagyon komoly bajba került.
A törvény szerint május 12-én 16 óráig kell eltávolítani a plakátokat annak, aki azt kitette az utcákra,
ha pedig ez nem történik meg, akkor a helyi önkormányzatok léphetnek a határidő lejára után, a költségeket pedig kiszámlázhatják a szervezeteknek/jelölteknek.
A lap emlékeztetett: a legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló „kampányoszlopokat” helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Az önkormányzatok így próbálták megelőzni a „vadkampányolást”, vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat házfalakra, villanyoszlopokra, telefonfülkékre, aluljárók falára vagy hidakra ragasszák fel.
A központi költségvetésből több mint 1,7 millió forint támogatás illette meg a jelölteket a kampányra, de ezen kívül minden pártlistát állító párt is jogosult támogatásra. Ha egy szervezet mind a 106 választókerületben tudott jelöltet állítani, akkor 1,029 milliárd forintra volt jogosult.
Az a párt, amely legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet, az összeg 40 százalékára volt jogosult, ami körülbelül 686 millió forint.
A jelölteknek a választókerületi eredmény jogerőre emelkedését követő 15 napon belül el kell számolniuk az állami támogatás felhasználásával. Aki a határidő lejártáig ezt nem teszi meg, annak az állami támogatás kétszeresét kell visszafizetnie. Ha a jelölt a szavazás előtt kiesett – például azzal, hogy lemondott a jelölésről vagy elveszíti a választhatóság jogát –, akkor vissza kellett fizetnie a központi támogatást. Annak a jelöltnek is vissza kell fizetnie, aki elindult ugyan a választáson, de nem szerezte meg az egyéni választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 2 százalékát. Az országos listánál ez a határ 1 százalék.
A fentiek alapján az országgyűlési választáson induló, de a parlamenti bejutási küszöböt nem elérő Demokratikus Koalíció, ami listán 1,16 százalékot ért el (a hétfő reggeli, 98,94 százalékos feldolgozottság szerint) az április 12-i választáson, pénzügyi túlélése biztosított, tehát nem kell visszafizetnie a kampánytámogatást. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,82 százalékos eredménye viszont komoly pénzügyi kudarcot is jelent.
