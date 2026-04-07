Hatalmas meglepetést okozott JD Vance: élőben találkozhatnak vele a diákok

Vörös szőnyeg, díszőrség, fokozott készültség – így fogadták a repülőtéren JD Vance-t (VIDEÓ)
Az amerikai alelnök már korábban is méltatta a magyar kormányt, és most is támogatásáról biztosítja Orbán Viktort.
A hírt Szalai Zoltán főigazgató jelentette be.
Életre szóló találkozásban lesz része szerdán az MCC diákjainak: JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke délelőtt egy beszélgetésen Szalai Zoltán főigazgató vendége lesz.
Szalai bejegyzésében azt is elárulta, hogy sok más mellett a magyar–amerikai kapcsolatokról, a vezetői lét kihívásairól és a legaktuálisabb globális folyamatokról beszélgetnek majd.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden délelőtt valamivel 10 óa után landolt az amerikai alelnök gépe a Liszt Ferenc repülőtéren. Onnan konvoj vitte Vance-t és kíséretét a Karmelitába, ahol az egyeztetéseket követően közös sajtótájékoztatót tart majd Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. A napot pedig egy nagygyűléssel zárják majd.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd