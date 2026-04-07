Hatalmas meglepetést okozott JD Vance: élőben találkozhatnak vele a diákok

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden délelőtt valamivel 10 óa után landolt az amerikai alelnök gépe a Liszt Ferenc repülőtéren. Onnan konvoj vitte Vance-t és kíséretét a Karmelitába, ahol az egyeztetéseket követően közös sajtótájékoztatót tart majd Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével. A napot pedig egy nagygyűléssel zárják majd.