Vörös szőnyeg, díszőrség, fokozott készültség – így fogadták a repülőtéren JD Vance-t (VIDEÓ)

Végre itt van: így landolt JD Vance gépe Magyarországon (VIDEÓ)
Mozgalmas napnak néz elébe Budapesten az amerikai alelnök.
Az amerikai alelnök már korábban is méltatta a magyar kormányt, és most is támogatásáról biztosítja Orbán Viktort.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt JD Vance amerikai alelnök gépe az Air Force 2. A magasrangú politikust a magyar kormány részéről népes delegáció fogadta a reptéren.
A tudósításban elhangzott, hogy Donald Trump helyettesét páncélozott konvoj szállítja majd a budai várba, hivatalos programjának első állomására. Emellett magas a biztonsági készültség, a nap folyamán Budapest több pontján lezárásokra kell készülni, és fokozott lesz a rendőri jelenlét is a magyar fővárosban.
Az amerikai alelnök érkezése történelmi, legutóbb ugyanis 50 éve járt Magyarországon ilyen magas rangú amerikai képviselő.
Miután Vance és felesége, a second lady leért a lépcsőn a vörös szőnyegre, Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője köszöntötte, majd váltottak néhány szót.
A riporter tájékoztatása szerint az amerikai alelnök kedélyesen beszélgetett a magyar külügyminiszterrel. Ezután konvoj az M3-a úton haladt tovább Budapest belvárosába. JD Vance hivatalos programjának első állomása a Karmelita, ahol a tárgyalásokat követően közös sajtótájékoztatót tart majd Orbán Viktor miniszterelnökkel.
A tudósításban felidézték, hogy JD Vance már többször is méltatta a magyar kormányzatot, és most is vélhetően támogatásáról biztosítja majd Orbán Viktort és kormányát az április 12-i választások előtt.
Mozgalmas napnak néz elébe Budapesten az amerikai alelnök.