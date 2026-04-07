Vörös szőnyeg, díszőrség, fokozott készültség – így fogadták a repülőtéren JD Vance-t (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, magyar idő szerint valamivel délelőtt 10 óra után landolt JD Vance amerikai alelnök gépe az Air Force 2. A magasrangú politikust a magyar kormány részéről népes delegáció fogadta a reptéren.

A tudósításban elhangzott, hogy Donald Trump helyettesét páncélozott konvoj szállítja majd a budai várba, hivatalos programjának első állomására. Emellett magas a biztonsági készültség, a nap folyamán Budapest több pontján lezárásokra kell készülni, és fokozott lesz a rendőri jelenlét is a magyar fővárosban.