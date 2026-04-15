trauma magyar történelem vereség orbán viktor

Hányszor volt már ilyen a magyar történelemben? És mégis megmaradtunk és itt vagyunk!

2026. április 15. 05:59

Ne feledjük, hogy Orbán Viktor mindig a legnagyobb kihíváskor, a legnagyobb nehézségben van ereje teljében!

2026. április 15. 05:59
Nevén Nevezem
„Hűséges magyar nő vagyok. Nem csak  a magánéletemben voltam az. Nemcsak akkor szerettem a férjemet, amikor minden szép és jó volt, hanem akkor is, amikor nagy baj jött, megváltozott az életünk, nem számítottunk az életünket teljesen megváltoztató nehézségre és úgy éreztem, hogy teljesen elvesztettem a biztonságot és a családom védőbástyáját.

Ugyanígy kell szeretnünk Magyarországot és a nemzeti közösségünket. Bajban, nehézségben is!  Most sokan érezzük úgy, hogy elvesztettük a védőbástyánkat. 
De ez nem igaz! Ne feledjük, hogy Orbán Viktor mindig a legnagyobb kihíváskor, a legnagyobb nehézségben van ereje teljében! Rá most is és mindig számíthatunk!

Nem adjuk fel, nem keseredünk el, megyünk és harcolunk tovább!

A végén úgyis mindig az igazság és a patrióták fognak győzni! Nem pedig a nemzetvesztő, idegen érdekeket szolgálók! Hányszor volt már ilyen a magyar történelemben? És mégis megmaradtunk és itt vagyunk!”

Nyitókép: Facebook

az erediti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
august
•••
2026. április 15. 09:00 Szerkesztve
A magyaroknak itt lenne az ideje felnőni a demokrácia felelősségéhez. ------------ A következmények nélküli országban szinte lehetetlennel fölérő vállalkozás. Mert ugye az ellenzéki univerzumban a Fidesz ellopta az országot a Balatonnal együtt, még a délibábot is lelopta a Hortobágyról. Az pedig, hogy a családja megvásárol egy egykori, -nyugati képeskönyvekben is kiállított, az akkori korhoz méltó európahírű mintagazdaságot a lepusztult állapotában, és annak újjáépítésébe kezd a családja, ezt állítják be a lopások emblemetikus célpontjává. Bige úr meg ott ül a 90-es években privatizált Nitrogénművekben, Wáberer úr meg a hazatolt Hungarokaminnal, Raskó úr meg sok 100 holdas gazdaságával a magyar gazdák egykori megnyomorítójaként.. Akik, mint tudjuk soga nem loptak, oda születtek a leggazdagabb 10 milliárdosok közé
ergo07-2
2026. április 15. 08:54
Ami elkövetkezik - szerintem 1,5-2 év -, azt sajnos a fiataloknak és a túl jól élő rétegnek meg kell tapasztalni. Tizenhat évig harcolt, dolgozott egy réteg, hogy a mai színvonal meglegyen. Horthyék óta nem voltunk ezen a szinten, de a kommunisták most rengetegen lettek, ráadásul sorosék minden ide irányítottak: pénzt, paripát (social media). El kellett engedni, tudomásul kellett venni, hogy amit visszaszereztünk, az most elvész. Óriási áldozat, de a hazánk múlott rajta, az ukránok nem tudtak elfoglalni.
ergo07-2
2026. április 15. 08:49
Elkerültünk egy polgárháborút. Nem csak a választás éjszakáján - ismerőstől tudom, aki tiszás - mindenre elszántan "bármire" képesek lettek volna, ha a "dagadt nem adja át a hatalmat". Eufóriában voltak, ami még tart, mert látjuk az agresszív beszólásokat, provokálásokat, mert nem tudták kiélni. Ezt akadályozta meg Orbán. Köszönjük.
balbako_
2026. április 15. 08:38
Édesapámat akit mérnökként meghurcolt a Rákosi rezsim '56-ban felkeresték a barátai, hogy gyertek itt a teherautó van még hely rajta menjünk nyugatra! Apám komoran szívta a cigarettáját aztán azt mondta. Mi maradunk menjenek ezek. Szegény nem élhette meg, hogy ezek elmentek. (Pláne úgy, hogy most 2026-ban visszajöttek!)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!