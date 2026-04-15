„Hűséges magyar nő vagyok. Nem csak a magánéletemben voltam az. Nemcsak akkor szerettem a férjemet, amikor minden szép és jó volt, hanem akkor is, amikor nagy baj jött, megváltozott az életünk, nem számítottunk az életünket teljesen megváltoztató nehézségre és úgy éreztem, hogy teljesen elvesztettem a biztonságot és a családom védőbástyáját.

Ugyanígy kell szeretnünk Magyarországot és a nemzeti közösségünket. Bajban, nehézségben is! Most sokan érezzük úgy, hogy elvesztettük a védőbástyánkat.

De ez nem igaz! Ne feledjük, hogy Orbán Viktor mindig a legnagyobb kihíváskor, a legnagyobb nehézségben van ereje teljében! Rá most is és mindig számíthatunk!