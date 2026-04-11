„Gyűlölködésre nem lehet nemzetet, hazát építeni” – Kapu Tibor megható üzenettel buzdít szavazásra minden magyart (VIDEÓ)

Ajándékot vitt Kapu Tibor Orbán Viktornak (VIDEÓ)
A megható átadóról felvétel is készült.
Az űrhajós szerint komoly felelősségünk, hogy Magyarország ne a gyűlöletkeltés és a megosztottság, hanem a közös sikerek országa lehessen.
„Újra véleményt mondhatunk hazánk jövőjéről. Szavazatunkkal hozzájárulhatunk és részt vállalhatunk Magyarország sorsának alakításából” – írta Facebook-üzenetében Kapu Tibor űrhajós, aki szerint komoly felelősségünk, hogy Magyarország ne a gyűlöletkeltés és a megosztottság, hanem a közös sikerek országa lehessen. Úgy véli, tisztelnünk kell minden döntést, véleményt akkor is, ha az eltér a sajátunktól.
A megható átadóról felvétel is készült.
A gyűlölködésre nem lehet nemzetet, hazát építeni. Mindannyian magyarok vagyunk”
– írta a magyar űrhajós.
„Tavaly megtiszteltek azzal, hogy egy emberként álltak mögöttem. Kérem, most álljanak ki Magyarország mellett azzal, hogy elmennek szavazni és a legjobb belátásuk szerint leadják a voksukat. Ne feledjük, másnap mindig felkel a Nap és ugyanabban az országban fog mindannyiunkra sütni. Sokkal több köt össze minket, mint amennyi elválaszthatna” – szólított fel Kapu Tibor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala