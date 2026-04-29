Gulyás Gergely: A Fidesz minden támogatást megad a Tiszának a védett üzemanyagár megtartásához

Erre ráfaraghatnak Magyar Péterék: nem tetszik Brüsszelnek, ami Magyarországon zajlik, azonnal megindult a vizsgálat
Az Európai Bizottság szerint sérti az uniós jogot a védett üzemanyagárak rendszere.
A Fidesz leendő frakcióvezetője így reagált az Unió Magyarország ellen indított eljárására.
A Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Bizottság megtámadta a védett üzemanyagárat – reagált Gulyás Gergely Facebookon a Magyarország és Szlovákia ellen indított brüsszeli eljárásra reagálva.
Az Európai Bizottság szerint sérti az uniós jogot a védett üzemanyagárak rendszere.
Mint kifejtette, meglátása szerint Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, „mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe”.
Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható – különösen a határhoz közeli területeken”
– következtetett Gulyás.
A leendő frakcióvezető ezután kimondta: a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelés elleni fellépéshez
a Fidesz minden támogatást megad az új kormánynak, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat.
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala