04. 29.
szerda
Tisza Párt Brüsszel Fidesz Gulyás Gergely kötelezettségszegési eljárás

Gulyás Gergely: A Fidesz minden támogatást megad a Tiszának a védett üzemanyagár megtartásához

2026. április 29. 16:40

A Fidesz leendő frakcióvezetője így reagált az Unió Magyarország ellen indított eljárására.

2026. április 29. 16:40
A Fidesz elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Bizottság megtámadta a védett üzemanyagárat – reagált Gulyás Gergely Facebookon a Magyarország és Szlovákia ellen indított brüsszeli eljárásra reagálva.

Mint kifejtette, meglátása szerint Brüsszel azért indított kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, „mert ezt a kedvezményt csak a magyar autósok vehetik igénybe”.

Ha azonban mindenkire vonatkozna a védett üzemanyagár, akkor az fenntarthatatlan lenne és az üzemanyagellátás nem lenne biztosítható – különösen a határhoz közeli területeken”

– következtetett Gulyás.

A leendő frakcióvezető ezután kimondta: a védett üzemanyagár eltörlésére irányuló brüsszeli követelés elleni fellépéshez

a Fidesz minden támogatást megad az új kormánynak, amennyiben nem szünteti meg a védett üzemanyagárat.

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Squalline
2026. április 29. 19:01
Gyengeség bármiben is támogatni ezeket. Jelen esetben azt kellene kommunikálni, ez a fidesz vívmánya. Nem mi értünk egyet vele, hanem ő velünk.
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:59
Ha Bütyök miniszterelnök felesküdött, akkor ez onnantól az ő problémája. Ha pedig nem sikerül tartani, akkor egyből lesz mit megmagyarázni a rá szavazóknak. És persze Orbán Viktrnak megint igaza lesz.
B_kanya
2026. április 29. 18:40
campesino 2026. április 29. 17:43 "5000 milliardos hiannyal adjak at a koltsegvetest" Lejes hiánnyal a románok?
nemecsekerno-007-01
2026. április 29. 18:34
franciscofranco 2026. április 29. 17:51 ,,Sára Botond budapesti főispánt korrupcióval gyanúsította....,, ,,A jegyszedő anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt.,, 70 ezer Ft értékű borral, te fasszopó bolsevik. Állítólag.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!