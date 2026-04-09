Európa átlagbérek térkép

Friss térkép bizonyítja a brutális különbségeket az európai átlagbérekben, Magyarország büszke lehet – fájdalmas gyomros ez az ellenzéki károgóknak

2026. április 09. 10:49

„Ideje újragondolni az átlagbérek mítoszát.”

2026. április 09. 10:49
„Mindenki az átlagbérekről beszél. De felteszi valaki a kérdést, hogy egy adott országban hányan dolgoznak ténylegesen napi 8 órában?” – tette fel a nagy kérdést Sebestyén Géza legújabb posztjában.

Egy európai térkép brutális különbséget mutat”

– hívta fel a figyelmet az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Emlékeztetett, hogy „Magyarországon a teljes népesség közel fele teljes állásban dolgozik, miközben olyan országokban, mint Olaszország vagy Hollandia, ez a mutató a lakosság negyedét sem éri el. Ugyanaz a kontinens, teljesen eltérő valóság”.

„Azonban az átlagbér csak akkor vethető össze országok között, ha a teljes állásban dolgozók aránya közel azonos. Ha sokan részmunkaidőben vannak, az átlagbér nem a tipikus dolgozó anyagi helyzetét írja le, hiszen az átlagbért a teljes állásúakra számítjuk” – tette hozzá.

Az Eurostat is kimondja, hogy az országok közti jövedelmi különbségek jelentős része nem a bérszintből, hanem a munkaidő-szerkezetből fakad

– mondta ki Sebestyén Géza.

Forrás: Reddit

Magyarországon a részmunkaidős arány mindössze 4,2 százalék, miközben Hollandiában 38,6 százalék. Ez azt jelenti, hogy nálunk a dolgozók döntő többsége teljes állásban van, így jó eséllyel közel átlagbért kap, szemben minden harmadik hollanddal, aki a részmunkaidő után részfizetést visz csak haza” – fejtette ki, majd hozzátette:

  • Bár Hollandiában a foglalkoztatási ráta magas, 83,5 százalék, de ennek nagy része részmunkaidő. Az OECD szerint a nők közel 60 százaléka ilyen formában dolgozik.
  • Olaszországban még a foglalkoztatási ráta is alacsonyabb, 67,1 százalék. Vagyis ott kevesebben dolgoznak, mint nálunk, és még a részmunkaidősek aránya is több.

„Ha pedig egy országban sok a részmunkaidős, akkor ott sokan nem kapnak átlagbért. Magyarországon viszont a többség teljes állásban van, így az átlagbér sokkal inkább valós dolgozói jövedelmet tükröz”.

Sebestyén Géza végül kijelentette, hogy mindezek alapján

ideje újragondolni az átlagbérek mítoszát.”

Nyitókép: Freepik

 

gyaloggos
2026. április 09. 11:34
TÁRGY -és tényszerűen: MAGYARORSZÁG az EU utolsó három helyen van, csak BULGÁRIA és GÖRÖGORSZÁG van mögöttünk. A magyar átlagbér: 18.400 euró éves szinten.
Mantinka
2026. április 09. 11:34
Sebestyén Géza hazudik! Magyarország az élmezőnyben van! A sok százezer magyar azért megy ki külföldre dolgozni, hogy kevesebbet keressen, mint Magyarországon. Magyarországon keresnek a majdnem a legtöbbet az EU-ban! Persze a fidesz politikusokat kivéve, mert ők nagyon szegények a vagyonnyilatkozatokat megtekintve.
gyaloggos
2026. április 09. 11:29
EZ a SEBESTYÉN, meg SZALAI PIROSKA ACZÉL elvtársékat megszégyenítő módon hazudnak, nyomják a PÁRTPROPAGANDÁT!
franciscofranco
2026. április 09. 11:24
„Magyarországon a részmunkaidős arány mindössze 4,2 százalék, miközben Hollandiában 38,6 százalék És egy részmunkaidős hollandnak hány részmunkahelye van?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!