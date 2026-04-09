Friss térkép bizonyítja a brutális különbségeket az európai átlagbérekben, Magyarország büszke lehet – fájdalmas gyomros ez az ellenzéki károgóknak

Emlékeztetett, hogy „Magyarországon a teljes népesség közel fele teljes állásban dolgozik, miközben olyan országokban, mint Olaszország vagy Hollandia, ez a mutató a lakosság negyedét sem éri el. Ugyanaz a kontinens, teljesen eltérő valóság”.
„Azonban az átlagbér csak akkor vethető össze országok között, ha a teljes állásban dolgozók aránya közel azonos. Ha sokan részmunkaidőben vannak, az átlagbér nem a tipikus dolgozó anyagi helyzetét írja le, hiszen az átlagbért a teljes állásúakra számítjuk” – tette hozzá.
Az Eurostat is kimondja, hogy az országok közti jövedelmi különbségek jelentős része nem a bérszintből, hanem a munkaidő-szerkezetből fakad
– mondta ki Sebestyén Géza.
„Magyarországon a részmunkaidős arány mindössze 4,2 százalék, miközben Hollandiában 38,6 százalék.Ez azt jelenti, hogy nálunk a dolgozók döntő többsége teljes állásban van, így jó eséllyel közel átlagbért kap, szemben minden harmadik hollanddal, aki a részmunkaidő után részfizetést visz csak haza” – fejtette ki, majd hozzátette:
Bár Hollandiában a foglalkoztatási ráta magas, 83,5 százalék, de ennek nagy része részmunkaidő. Az OECD szerint a nők közel 60 százaléka ilyen formában dolgozik.
Olaszországban még a foglalkoztatási ráta is alacsonyabb, 67,1 százalék. Vagyis ott kevesebben dolgoznak, mint nálunk, és még a részmunkaidősek aránya is több.
„Ha pedig egy országban sok a részmunkaidős, akkor ott sokan nem kapnak átlagbért. Magyarországon viszont a többség teljes állásban van, így az átlagbér sokkal inkább valós dolgozói jövedelmet tükröz”.
Sebestyén Géza végül kijelentette, hogy mindezek alapján
p
2
0
1
