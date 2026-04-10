04. 10.
péntek
országgyűlési választás 2026 iroda nvi figyelem szavazás

Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet az NVI – ezeket érdemes szem előtt tartani a vasárnapi választáskor

2026. április 10. 14:01

Az NVI azt kérte, hogy a szavazók lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kérte az iroda.

A választási szervek mind a magyarországi, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására felkészültek, az országgyűlési választásra a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) pénteken az MTI-vel. Azt írták: a külképviseletek közül több helyszínen és néhány budapesti átjelentkezős szavazókörben is meghaladja a háromezret a névjegyzéken szereplők száma.

Hozzátették: a lebonyolításhoz szükséges számban lesz jelen szavazatszámláló bizottsági tag, illetve választási iroda tag, valamint az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például tollról, borítékról gondoskodik.  

Közölték, a szavazás gördülékeny lebonyolítása érdekében ahol meghaladja a választópolgárok száma az 1500-at, ott lehetséges, ahol pedig meghaladja a kétezret, ott kötelező legfeljebb 800 fős bontásban szétszedni a névjegyzéket, és külön asztalhoz vagy alszavazókörbe osztani a szavazókat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy mindezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt. Az NVI azt kérte, hogy a szavazók lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kérte az iroda.

Emlékeztettek arra: a szavazókörök Magyarországon 19 órakor zárnak, de azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a sorba, még leadhatják szavazatukat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi. Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérésre ad a választónak.

Közölték azt is, hogy aki nem tudja, hol szavazhat, az ellenőrizheti ezt a https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/valasztopolgaroknak/szavazohelyiseg-kereses oldalon.

(MTI)

Nyitókép (illusztráció): MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2026. április 10. 14:24
" az NVI megfelelő számú szavazólapról és választási kellékről, például tollról, borítékról gondoskodik." Jobb ha mindenki saját tollat használ !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.