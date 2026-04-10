Fontos tudnivalókra hívta fel a figyelmet az NVI – ezeket érdemes szem előtt tartani a vasárnapi választáskor

Felhívták a figyelmet arra, hogy mindezek ellenére bizonyos napszakokban kialakulhatnak sorok a szavazóhelyiségek előtt. Az NVI azt kérte, hogy a szavazók lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják a szavaztuk leadását, a várakozáshoz pedig a türelmüket kérte az iroda.

Emlékeztettek arra: a szavazókörök Magyarországon 19 órakor zárnak, de azok a választópolgárok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a sorba, még leadhatják szavazatukat.

Az NVI felhívta a figyelmet arra, hogy már nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz, és elegendő, ha a választó az érvényes személyi igazolványát, az útlevelét vagy a vezetői engedélyét magával viszi. Borítékot a szavazatszámláló bizottság kizárólag kérésre ad a választónak.

Közölték azt is, hogy aki nem tudja, hol szavazhat, az ellenőrizheti ezt a https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/valasztopolgaroknak/szavazohelyiseg-kereses oldalon.

(MTI)