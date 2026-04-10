Fontos közleményt adott ki a rendőrség a választásokkal kapcsolatban – erre érdemes figyelni vasárnap

A rendőrség már a választást megelőző napon, valamint a szavazás napján is folyamatos jelenlétet biztosít a szavazóhelyiségek környezetében. A szavazóhelyiségekben azonban elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnöke felel a rend fenntartásáért; a rendőrség csak kérésre avatkozik be.

Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a fogvatartottak élhessenek választójogukkal. Ennek érdekében a hatóságok felmérik a mozgóurna-igényeket, kapcsolatot tartanak a választási szervekkel, és biztosítják a szavazás lebonyolítását a büntetés-végrehajtási intézményekben is.

A rendőrség emellett garantálja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda zavartalan működését is, biztosítva ezzel a választási infrastruktúra stabilitását. A közlemény kitér arra is, hogy a rendőrség állománya számára biztosított a szabad választójog gyakorlása. A hivatásos rendőrök azonban csak civil ruhában, fegyver és kényszerítő eszköz nélkül adhatják le voksukat.

Érdekesség, hogy a szolgálatot teljesítő egyenruhások számára a választás napján külön öltözködési szabályok is érvényesek: a kötelező viselet a fehér ing vagy blúz, míg a Készenléti Rendőrség állománya fehér teniszingben látja el feladatait – mindezt lőfegyver nélkül.

A hatóságok hangsúlyozzák: a cél a választások rendjének megőrzése, miközben minden állampolgár számára biztosított marad a szabad és biztonságos részvétel.