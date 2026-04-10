országos rendőr - főkapitányság rendőrség választás

Fontos közleményt adott ki a rendőrség a választásokkal kapcsolatban – erre érdemes figyelni vasárnap

2026. április 10. 09:56

A hatóságok szerint minden feltétel adott a zavartalan lebonyolításhoz.

Pártatlanságot és fokozott jelenlétet ígér a rendőrség az országgyűlési választás napjára: a hatóságok szerint minden feltétel adott a zavartalan lebonyolításhoz – olvasható a police.hu-n

Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése alapján a rendőrség az országgyűlési képviselők általános választása során is politikai befolyástól mentesen végzi feladatait. A voksolás napján, 2026. április 12-én országos és területi szinten is külön törzsek felállításával készülnek az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére.

A központi irányítást a Készenléti Rendőrség bázisán működő országos törzs látja el, míg a fővárosi és vármegyei rendőr-főkapitányságokon csapatszolgálati törzsek koordinálják a helyi feladatokat.

Folyamatos lesz a jelenlét

A rendőrség már a választást megelőző napon, valamint a szavazás napján is folyamatos jelenlétet biztosít a szavazóhelyiségek környezetében. A szavazóhelyiségekben azonban elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnöke felel a rend fenntartásáért; a rendőrség csak kérésre avatkozik be.

Külön figyelmet fordítanak arra is, hogy a fogvatartottak élhessenek választójogukkal. Ennek érdekében a hatóságok felmérik a mozgóurna-igényeket, kapcsolatot tartanak a választási szervekkel, és biztosítják a szavazás lebonyolítását a büntetés-végrehajtási intézményekben is.

A rendőrség emellett garantálja a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda zavartalan működését is, biztosítva ezzel a választási infrastruktúra stabilitását. A közlemény kitér arra is, hogy a rendőrség állománya számára biztosított a szabad választójog gyakorlása. A hivatásos rendőrök azonban csak civil ruhában, fegyver és kényszerítő eszköz nélkül adhatják le voksukat.

Érdekesség, hogy a szolgálatot teljesítő egyenruhások számára a választás napján külön öltözködési szabályok is érvényesek: a kötelező viselet a fehér ing vagy blúz, míg a Készenléti Rendőrség állománya fehér teniszingben látja el feladatait – mindezt lőfegyver nélkül.

A hatóságok hangsúlyozzák: a cél a választások rendjének megőrzése, miközben minden állampolgár számára biztosított marad a szabad és biztonságos részvétel.

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hernadvolgyi-2
2026. április 10. 10:32
Valamikor réges-régen, még a kocsmák is be voltak zárva, nehogy a tudatlan szavazó eltévessze azt az egy jelöltet.
cserresznye
2026. április 10. 10:28
Remélem, hogy nem kell beavatkozni. remélem, hogy meg tudják fékezni a csőcseléket, és időben hidegre tenni a külföldről küldött felforgató elemeket- akik szerintem már itt szunnyadnak. Csak volna már hétfő.
Welszibard
2026. április 10. 10:22
A kijevi Majdanon Victoria Nuland egy nejlon zacskóból osztogatta a pogácsát a felheccel tüntetőknek. De azt nem mutatta, hogy a másik kezével 5 milliárd dollárt osztogatott a az USA demokratáknak bepucsító ukrán liberálisoknak. Mint ahogy a TELEX letagadta Peter Magyar gigerli 2 pofonját és a telefonlopását is - ugyanúgy le fogja tagadni a lumpen bűnöző elemek alkalmazását is - mint ahogy ezt az emlékezetes Lázár fórumot provokáló bűnöző múltúak esetében tették.
bagira004
•••
2026. április 10. 10:16 Szerkesztve
Nagyon helyesen . Választók közérzete jobb lesz ha a rendőrség látókörben lesz . "A rendőrség már a választást megelőző napon, valamint a szavazás napján is folyamatos jelenlétet biztosít a szavazóhelyiségek környezetében. Folyamatos lesz a jelenlét " Útcára is rendőröket , szépen csendben igazoltassanak autókat mit visznek csomagtartókba rakterekbe betekinteni , nem lehetetlen bűnözők akadnak a horogra . Ahol nagy mozgás kereszteződések vannak arra irányulni feltűnés nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!