Elfedte azt a tényt, hogy az ország számos pontján lennének fiatalok, akik csatlakoznának a munkához, de úgy érezte a közösség magja, hogy ennek még nincs itt az ideje. Hittek abban, hogy a bölcsesség és politikai tapasztalat felülírhatja a közeledő és egyre növekvő szükséget.

Elfedte, hogy a fiatalítás gondolata csak néhány elszigetelt helyen és néhány politikai szereplő köré szerveződött, de nem tudott átfogó, és valóban átérzett stratégia lenni. Ezért hiányzott egy olyan védőháló helyi szinteken, amely elég erős talapzatot nyújt a megváltozott politikai környezetben. Április 13-án aztán felkelt a nap és szembejött a valóság, mert a közösség számára nem volt elégséges a bölcsesség és politikai tapasztalat, hiányzott az alulról szerveződő, támaszt nyújtó, szükségszerű fiatal erő.

Korábban politikai ifjúsági szervezet vezetőként számos helyen tapasztaltam, hogy a fiatalokra nem lehetőségként, hanem potenciális versenytársként tekintenek, emiatt képződött egy plafon, ami gátja volt annak, hogy gyarapodjunk. Vagyunk jópáran, akik magunk eszközével próbáltunk jelezni, küzdeni ez ellen, de sok helyen falakba ütköztünk sajnos.

Én szerencsésnek mondhatom magamat, mert Veszprémben olyan csapatszellem van, amely támogatta és beemelte a fiatal generációt, ellenkező esetben talán nem maradtam volna én sem itt.

Az elmúlt két évben láttam jópár olyan ismerősömet, akikkel korábban egy poltikai közösség oldalán álltunk, de most egy másik szervezettel szimpatizálnak. Őket hiba lenne árulónak nevezni. Ehelyett szembe kell nézni a hibáinkkal, hiszen nem tudtunk nekik egy olyan közössség vízióját mutatni, ahol érdemes dolgozni és küzdeni az értékeink mentén.