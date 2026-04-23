04. 23.
csütörtök
Fiatalítás

2026. április 23. 10:22

A választási vereséggel kapcsolatban sok megállapítást hallottunk, megoldási javaslatoknál pedig rendre előjön ez a szó.

Hegedűs Barbara
„Fiatalítás.

A választási vereséggel kapcsolatban sok megállapítást hallottunk, megoldási javaslatoknál pedig rendre előjön ez a szó.

De mit is jelent?
Véleményem szerint évek óta megbújó strukturális okok is hozzájárultak a Tisza felemelkedéséhez és a Fidesz-KDNP szövetségének lesújtó vereségéhez. De ez nem a végét jelenti, hanem a megújulásnak a kezdetét.

A Fidesz története szinte példa nélküli. Egy egyetemi bajtársi szövetség, amely intellektuális tudással, politikai hittel és elképesztő szívóssággal felépített egy olyan pártszövetséget, amely történelmi eredményeket ért el. Azonban régóta fennálló kérdés a szövetségen belül a fiatalabb korosztályban; generációs párt lesz a Fidesz, amely eltűnik az »ősfideszes« generációval vagy túléli az idők viharait?! Azt gondolták sokan, hogy talán van még 4 év megválaszolni ezt a kérdést, de április 12-e más szeleket hozott. Egy olyan helyzet állt elő, hogy határozott és gyors válaszra van szüksége a közösségnek.

Ez a kérdés égetőbb, mint valaha, de nem most vetődött fel. A 2022-es 2/3-os győztes választás ápolt és eltakart, ezáltal lehetőséget adott a válasz elodázására, figyelmen kívül hagyására.

Elfedte azt a tényt, hogy az ország számos pontján lennének fiatalok, akik csatlakoznának a munkához, de úgy érezte a közösség magja, hogy ennek még nincs itt az ideje. Hittek abban, hogy a bölcsesség és politikai tapasztalat felülírhatja a közeledő és egyre növekvő szükséget.

Elfedte, hogy a fiatalítás gondolata csak néhány elszigetelt helyen és néhány politikai szereplő köré szerveződött, de nem tudott átfogó, és valóban átérzett stratégia lenni. Ezért hiányzott egy olyan védőháló helyi szinteken, amely elég erős talapzatot nyújt a megváltozott politikai környezetben. Április 13-án aztán felkelt a nap és szembejött a valóság, mert a közösség számára nem volt elégséges a bölcsesség és politikai tapasztalat, hiányzott az alulról szerveződő, támaszt nyújtó, szükségszerű fiatal erő.

Korábban politikai ifjúsági szervezet vezetőként számos helyen tapasztaltam, hogy a fiatalokra nem lehetőségként, hanem potenciális versenytársként tekintenek, emiatt képződött egy plafon, ami gátja volt annak, hogy gyarapodjunk. Vagyunk jópáran, akik magunk eszközével próbáltunk jelezni, küzdeni ez ellen, de sok helyen falakba ütköztünk sajnos.

Én szerencsésnek mondhatom magamat, mert Veszprémben olyan csapatszellem van, amely támogatta és beemelte a fiatal generációt, ellenkező esetben talán nem maradtam volna én sem itt.

Az elmúlt két évben láttam jópár olyan ismerősömet, akikkel korábban egy poltikai közösség oldalán álltunk, de most egy másik szervezettel szimpatizálnak. Őket hiba lenne árulónak nevezni. Ehelyett szembe kell nézni a hibáinkkal, hiszen nem tudtunk nekik egy olyan közössség vízióját mutatni, ahol érdemes dolgozni és küzdeni az értékeink mentén.

Én továbbra is hiszek Orbán Viktor személyében, politikájában és a megújulás reményében! Mert számtalanszor megmutatta, hogy képes és hajlandó a közösséget jó irányba vezetni, változni együtt a világgal, úgy, hogy közben a közösséget összetartó alapvető értékek ne sérüljenek. A párt vele tud megújulni, de ennek egy elengedhetetlen feltétele van: az »ősfideszes« generációt tisztelettel kérjük, adják át a tapasztalatot és segítsék a közösségünk megújulását, de ne a frontvonalról. Támogassák a munkát, legyenek szellemi bástyák ebben a példaértékű múlttal, elkötelezettséggel és kitartással rendelkező szövetségben, de adják át a stafétát!

Olyan döntések szülessenek, amelyek a jövőnek szólnak és amelyek azt üzenik, hogy a közösségünk készen áll arra, hogy újult erővel képviselje a patrióta erőket határon innen és túl. Lehetünk mi az új generációja a bajtársi szövetségnek, amely intellektuális tudással, politikai hittel és elképesztő szívóssággal megőrizheti, amit az elődeink felépítettek. Szellemi bástyákkal körülvéve, akire támaszkodhatunk, ha iránymutatásra van szükség. Mert a Haza az első!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
aacius
2026. április 23. 10:46
Lázár már vagy 8 éve elmondta, hogy fiatalítás kell. Kövér már az önkományzati választáskor megmondta, hogy nehéz jelölteket találni, mert ciki a fidesz logó a helyi jobboldali közéleti szereplőknek. A fidesz szavazóbázisa egy értékközösség, amit a saját elitje elárult, amikor túltolta a nemzeti tőkésréteg létrehozását, ennek célszemélyeit nem kvalitás hanem lojalitás alapon válogatta ki, és mindent felülmúló pénzkoncentrátumokat hozott létre ahelyett hogy sok tehetséges vállalkozót hozott volna helyzetbe. A tiszások tapsolni fognak ahhoz hogy a Mészároshoz vándorló pénzek hirtelen mennek a külföldi multikhoz és tőkecsoportokhoz, megszűnik a "korrupció", pusztán azért mert ezeknek a gazdagodását nem látják majd. Az átlagember nem fog többet látni a pénzből, és ha elkobozzák a NER vagyonokat, akkor azok nagy része külföldre kimenekítésre kerül a maradék itthon becsődöl, és csak roszabb lesz.
sensuscommunis
2026. április 23. 10:38
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO oldalán,amelyben kérjük Sulyok Tamást Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Orbán Viktor már aláírta. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az alkotmányos rendet ! Osszuk meg a hirt !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!