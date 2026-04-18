Ferencz Orsolya nem hallgat; Csányi Sándor előáll, Magyar Péter kezet fog Gulyás Gergellyel

Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
A következő Országgyűlés előkészítése és a fideszes politikusok szembenézése voltak a nap legfontosabb témái olvasóink szerint.
Ferencz Orsolya tiszta szívvel dolgozott a hazáért
A Fidesz politikai-gazdasági felelősségéről, de a média és a közvélemény-kutatók felelősségéről is beszélt a Reakcióban Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP-kormány miniszteri biztosa, aki – mint leszögezte – nem hisz a „szekértábor-logikában”.
Mint felhívta a figyelmet: a keresztény-konzervatív oldalnak nem az értékei lettek mostanra kisebbek, hanem a mandátumszámai.
A Tisza Párt „teljes legitimációval” kezdhet kormányozni, ezt tudomásul kell venni – mondta, hozzátéve: méltósággal kell tudni veszíteni, ugyanakkor nyerni is.
Ettől kezdve a túloldal ne mutogasson senkire, hiszen a kormányzati felelősség súlya nála van”.
Magyar Péterrel – mondta – 2021 februárjában „kezdődött a világtörténelem”, a most már miniszterelnöki pozícióba érkező politikus korábban a „NER-kurzus” haszonélvezője volt.
„Én tiszta kézzel, tiszta szívvel dolgoztam a hazámért, az eredményét 2025-ben mindenki láthatta” – mondta, felidézve, hogy a HUNOR program egy „történelmi, nemzetegyesítő, fantasztikus, sikeres küldetéssé” vált, amiért nagyon sokat kellett küzdenie, de valójában 15 millió magyar ember sikere.
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Magyar-Gulyás kézfogás
Magyar Péter leendő miniszterelnök péntek délelőtt megérkezett első parlamenti egyeztetésére. A Tisza Párt elnöke bement a terembe, és egyesével kezet fogott a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőivel, Gulyás Gergellyel is.
Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselői tisztség és a magyar országgyűlési képviselői mandátum összeférhetetlen, ezért mielőtt átvenné a magyar parlamenti mandátumát, megszünteti európai parlamenti megbízatását. Hozzátette, hogy a procedúra már folyamatban van.
Mint ismert, az Európai Parlamentben Magyar Péter dolgozott a legkevesebbet a Tisza Párt képviselői közül; korábban többször is megjelentek olyan adatok, amelyek szerint részvételi aránya az üléseken alig érte el a 2 százalékot. Az EP-mandátumát azt követően vette fel, hogy a kampányban még azt ígérte: nem lesz európai parlamenti képviselő.
Csányi Sándort meglepte a Tisza-kétharmad
Az OTP Bank 2026-ra visszafogott gazdasági bővülést vár Magyarországon, rövid távon pedig nem számít gyors előrelépésre a bankadó megszüntetésében. A pénzintézet vezetése abban bízik, hogy idővel sor kerülhet a kivezetésére és csökkennek majd az állami beavatkozások a bankszektorban – erről beszélt Csányi Sándor, az OTP elnöke az éves közgyűlést követően.
A választási eredményekre reagálva úgy fogalmazott:
„A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett”.
Csányi Sándor elmondta, hogy egyelőre még nem egyeztetett a leendő Tisza Párt kormány képviselőivel, de erre hamarosan sor kerülhet. Addig abban bízik, hogy nem születnek a bankot érintő új döntések.
A tervezett vagyonadó kapcsán Csányi úgy fogalmazott, hogy annak logikáját egyelőre nem látja teljesen tisztán, ugyanakkor alapvetően méltányosnak tartja az elképzelést – a végleges megítéléshez azonban a részletszabályok ismeretét tartja szükségesnek.
Az euró bevezetésével kapcsolatban az OTP reális célnak tartja a csatlakozást, és úgy véli, a következő négy év elegendő lehet a szükséges feltételek megteremtésére.
