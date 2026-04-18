Csányi Sándor Magyar Péter Ferencz Orsolya

Ferencz Orsolya nem hallgat; Csányi Sándor előáll, Magyar Péter kezet fog Gulyás Gergellyel

2026. április 18. 09:47

A következő Országgyűlés előkészítése és a fideszes politikusok szembenézése voltak a nap legfontosabb témái olvasóink szerint.

2026. április 18. 09:47
Ferencz Orsolya tiszta szívvel dolgozott a hazáért

A Fidesz politikai-gazdasági felelősségéről, de a média és a közvélemény-kutatók felelősségéről is beszélt a Reakcióban Ferencz Orsolya, a Fidesz–KDNP-kormány miniszteri biztosa, aki – mint leszögezte – nem hisz a „szekértábor-logikában”.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Mint felhívta a figyelmet: a keresztény-konzervatív oldalnak nem az értékei lettek mostanra kisebbek, hanem a mandátumszámai.

A Tisza Párt „teljes legitimációval” kezdhet kormányozni, ezt tudomásul kell venni – mondta, hozzátéve: méltósággal kell tudni veszíteni, ugyanakkor nyerni is. 

Ettől kezdve a túloldal ne mutogasson senkire, hiszen a kormányzati felelősség súlya nála van”.

Magyar Péterrel – mondta – 2021 februárjában „kezdődött a világtörténelem”, a most már miniszterelnöki pozícióba érkező politikus korábban a „NER-kurzus” haszonélvezője volt.

„Én tiszta kézzel, tiszta szívvel dolgoztam a hazámért, az eredményét 2025-ben mindenki láthatta” – mondta, felidézve, hogy a HUNOR program egy „történelmi, nemzetegyesítő, fantasztikus, sikeres küldetéssé” vált, amiért nagyon sokat kellett küzdenie, de valójában 15 millió magyar ember sikere.

Ezt is ajánljuk a témában


Magyar-Gulyás kézfogás


Magyar Péter leendő miniszterelnök péntek délelőtt megérkezett első parlamenti egyeztetésére. A Tisza Párt elnöke bement a terembe, és egyesével kezet fogott a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőivel, Gulyás Gergellyel is.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselői tisztség és a magyar országgyűlési képviselői mandátum összeférhetetlen, ezért mielőtt átvenné a magyar parlamenti mandátumát, megszünteti európai parlamenti megbízatását. Hozzátette, hogy a procedúra már folyamatban van.

Mint ismert, az Európai Parlamentben Magyar Péter dolgozott a legkevesebbet a Tisza Párt képviselői közül; korábban többször is megjelentek olyan adatok, amelyek szerint részvételi aránya az üléseken alig érte el a 2 százalékot. Az EP-mandátumát azt követően vette fel, hogy a kampányban még azt ígérte: nem lesz európai parlamenti képviselő.
 

Ezt is ajánljuk a témában


Csányi Sándort meglepte a Tisza-kétharmad

Az OTP Bank 2026-ra visszafogott gazdasági bővülést vár Magyarországon, rövid távon pedig nem számít gyors előrelépésre a bankadó megszüntetésében. A pénzintézet vezetése abban bízik, hogy idővel sor kerülhet a kivezetésére és csökkennek majd az állami beavatkozások a bankszektorban – erről beszélt Csányi Sándor, az OTP elnöke az éves közgyűlést követően.

A választási eredményekre reagálva úgy fogalmazott: 

„A Tisza győzelme benne volt a lehetőségek között, de a kétharmados győzelem engem is meglepett”.

Csányi Sándor elmondta, hogy egyelőre még nem egyeztetett a leendő Tisza Párt kormány képviselőivel, de erre hamarosan sor kerülhet. Addig abban bízik, hogy nem születnek a bankot érintő új döntések.

A tervezett vagyonadó kapcsán Csányi úgy fogalmazott, hogy annak logikáját egyelőre nem látja teljesen tisztán, ugyanakkor alapvetően méltányosnak tartja az elképzelést – a végleges megítéléshez azonban a részletszabályok ismeretét tartja szükségesnek.

Az euró bevezetésével kapcsolatban az OTP reális célnak tartja a csatlakozást, és úgy véli, a következő négy év elegendő lehet a szükséges feltételek megteremtésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Hegedüs Róbert


 

kiborg-2
2026. április 18. 13:03
Ami Magyarországon történt, az nem választás volt. Ez egy tőkeáttételes kivásárlás volt. A modern európai történelem legambiciózusabb intézményi választási manipulációját láthatjuk. newsletter-amuseonx-com.translate.goog/p/the-eu-didnt-just-influence-hungarys?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
gyaloggos
2026. április 18. 12:43
S EZUTÁN kerülnek még majd nyilvánosságra IGEN-igen durva csalások, lopások! EZ tuti! MINDENT nem tudnak eltüntetni!
Amerigo
2026. április 18. 12:05
F.O. nem mérte fel, hogy mekkora hiba volt a lánglelkü‘ (felesleges) hordószónoklata! Ö éppen annyira a kudarc része, mint bárki más! Kulturált ember ilyet nem tesz, csak a puzsérok, marosánok, esetleg az öszödi böszme. Abba kellene hagyni ezt, a számvetést gyorsan, belsö körben kell elvègezni. MP the Man vigyorogva nézi ezt a müsort. Nem kellene eljátszani neki ezt a brutus‘ szinjátékot. A Fidesznek egyben kell maradni, fiatalitani, megújulni, kldobni a felesleges homokzsákokat. Egy fiatal nöi alelnök kellene, de ugyebár F.O. már öregecskedö, foglalkozzon az ürkutatással. Amugy sincs karizmája. O.V. nélkül nincs Fidesz bármennyire is szeretné s drogos csöcselék vezére a zsupér.
Bastyaelvtars
2026. április 18. 11:53
Ebből nem fog felálllni a felcsúti. Nézzétek meg birkák mi ment az országban a választás éjszakáján. Atbasztak benneteket!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!