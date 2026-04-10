égi jelenség égbolt április

Fantasztikus égi jelenségnek lehetünk szemtanúi április 22-én – így érdemes készülni aznap éjszakára

2026. április 10. 15:27

A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik.

Április 22-én éri el maximumát a Lyridák meteorhullása, emellett négy égitest látványos együttállása is megfigyelhető lesz az égbolton – közölte az MTI-vel pénteken a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az április 14. és a hónap vége között aktív Lyridák meteorraj maximumát várhatóan április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt óránként 8-10 hullócsillagot lehet majd észlelni. 

Az éjszaka előrehaladtával egyre több Lyrida látszhat majd az égen.

A Lyridák az egyik legrégebben ismert meteorraj: kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik.

A tájékoztatás szerint a megfigyeléshez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni. A raj ritkán intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.

Április 22-én 21 óra után egy látványos együttállás is megfigyelhető lesz az égbolton. 

Az Ikrek csillagképben tartózkodó Jupiter és a Hold egymáshoz közel látszik majd, fölöttük pedig a csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égen. Az égi jelenségek megfigyelésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó programmal készül, amelyről a honlapjukon olvasható részletes tájékoztatás.

(MTI)

Nyitókép: Thilina Kaluthotage / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

