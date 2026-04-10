Fantasztikus égi jelenségnek lehetünk szemtanúi április 22-én – így érdemes készülni aznap éjszakára

Április 22-én éri el maximumát a Lyridák meteorhullása, emellett négy égitest látványos együttállása is megfigyelhető lesz az égbolton – közölte az MTI-vel pénteken a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az április 14. és a hónap vége között aktív Lyridák meteorraj maximumát várhatóan április 22-én, 21 óra 40 perckor éri el. Bár a raj óránként átlagosan 18 fényes hullócsillagot produkál, Magyarországról a még alacsonyan járó radiáns miatt óránként 8-10 hullócsillagot lehet majd észlelni.