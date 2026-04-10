Fantasztikus égi jelenségnek lehetünk szemtanúi április 22-én – így érdemes készülni aznap éjszakára

A tájékoztatás szerint a megfigyeléshez nincs szükség távcsőre, ugyanakkor érdemes fényszennyezéstől mentes, tiszta égboltot keresni. A raj ritkán intenzívebb kitöréseket és fényes tűzgömböket is produkálhat, ilyenkor akár 90 meteor is felvillanhat óránként.
Április 22-én 21 óra után egy látványos együttállás is megfigyelhető lesz az égbolton.
Az Ikrek csillagképben tartózkodó Jupiter és a Hold egymáshoz közel látszik majd, fölöttük pedig a csillagkép két legfényesebb csillaga, a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt egy feltűnő, álló téglalap alakot rajzol ki az égen. Az égi jelenségek megfigyelésére a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó programmal készül, amelyről a honlapjukon olvasható részletes tájékoztatás.
(MTI)
Nyitókép: Thilina Kaluthotage / NurPhoto / NurPhoto via AFP