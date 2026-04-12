Tiszás aktivista Ecküről, a heremutogató énekesről: Ez a gyökér több havi munkámat cseszte el
Írt az anyukája, hogy ő a Fideszre fog szavazni, mert nem akarja, hogy ilyen „senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben”.
Magyar Péter megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik képviselői alkotják.
„A Tisza Párt és vezetője már bebizonyította, hogy a gyűlöleten és a hergelésen kívül nincs más üzenete. Hiszen azt már elmondták jó előre, hogy először nyerni akarnak, utána mindent lehet, a szándékaikat nem hozhatták nyilvánosságra, mert akkor azonnal megbuktak volna. Ezért hazudoztak, gyűlölködtek , fröcsögtek és uszítottak. A péntek esti rendszerváltónak nevezett bulin pedig az is bebizonyosodott, hogy kellően felhergelték a követőiket. Kimutatták az igazi arcukat, akasztással fenyegettek, mocskosfideszeztek és obszcén, trágár hangnemet ütöttek meg.
Az egész ország láthatta, hogy kik ők és mit akarnak. A szeretet és gyűlölet, a béke és a háború világa csap össze ma a voksoláson. Ez a döntés most fontosabb, mint bármikor. A jövőnk függ tőle.
Reinfrank néni, az Orbán Viktor Akciócsoport alapítója adott egy levelet a hírlapírónak, és arra kérte, hogy írja bele a szokásos vasárnapi jegyzetébe.
Íme a levél:
Magyarok!
A gonosz feni ránk a fogát. Ideküldte Magyar Pétert, a család és hazaárulót, hogy szerezze meg az országunkat. Megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik ravasz képviselői alkotják. Luxusautókon köszön vissza ránk az utcán a Tisza jelmondata. Ez a párt nem a nép, nem a nemzet, nem a magyarok pártja. A pénzéhség, az erőszak, a gyűlölködés és a hazugság tartja össze ezt a bandát.
Ne üljünk fel ennek a hatalmas átverésnek! Ma nekünk kell lépni és közösen megakadályozni a gonosz győzelmét.
Mi vagyunk a többség, mutassuk meg! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”
Írt az anyukája, hogy ő a Fideszre fog szavazni, mert nem akarja, hogy ilyen „senkiházi drogosok irányítsák az országot háborúk sújtotta időkben”.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán