Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt HAZAÁRULÓK országgyűlési választás 2026 Magyar Péter

Ez fogja eldönteni a választást, nincs mese, lépnünk kell!

2026. április 12. 06:57

Magyar Péter megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik képviselői alkotják.

null
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt és vezetője már bebizonyította, hogy a gyűlöleten és a hergelésen kívül nincs más üzenete. Hiszen azt már elmondták jó előre, hogy először nyerni akarnak, utána mindent lehet, a szándékaikat nem hozhatták nyilvánosságra, mert akkor azonnal megbuktak volna. Ezért hazudoztak, gyűlölködtek , fröcsögtek és uszítottak. A péntek esti rendszerváltónak nevezett bulin pedig az is bebizonyosodott, hogy kellően felhergelték a követőiket. Kimutatták az igazi arcukat, akasztással fenyegettek, mocskosfideszeztek és obszcén, trágár hangnemet ütöttek meg. 

Az egész ország láthatta, hogy kik ők és mit akarnak. A szeretet és gyűlölet, a béke és a háború világa csap össze ma a voksoláson. Ez a döntés most fontosabb, mint bármikor. A jövőnk függ tőle.

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés

Reinfrank néni, az Orbán Viktor Akciócsoport alapítója adott egy levelet a hírlapírónak, és arra kérte, hogy írja bele a szokásos vasárnapi jegyzetébe.

Íme a levél:

Magyarok!

A gonosz feni ránk a fogát. Ideküldte Magyar Pétert, a család és hazaárulót, hogy szerezze meg az országunkat. Megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik ravasz képviselői alkotják. Luxusautókon köszön vissza ránk az utcán a Tisza jelmondata. Ez a párt nem a nép, nem a nemzet, nem a magyarok pártja. A pénzéhség, az erőszak, a gyűlölködés és a hazugság tartja össze ezt a bandát.

Ne üljünk fel ennek a hatalmas átverésnek! Ma nekünk kell lépni és közösen megakadályozni a gonosz győzelmét.

Mi vagyunk a többség, mutassuk meg! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

 

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mantinka
2026. április 12. 07:47
ORBÁN megalakított egy pártot, amelynek vezérkarát spiclik, hazaárulók, vamzerok és a multik képviselői alkotják. tökéletes mandineres hogy legyet a cikk írója ennyire buta? mandiner a legalja!
chief Bromden
2026. április 12. 07:34
"Magyar Péter megalakított egy pártot" Egy protest szavazatokat gyűjtő pártot, a Fidesz II-t. Az alakuló ülésre megvilágosodnak a spiclik, a hazaárulók. Lehet tiszta Fidesz parlamentünk lesz? Aki nem szeretne csalódni, inkább szavazzon az eredetire.
franciscofranco
2026. április 12. 07:33
A Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Femina szerint jólesik a vasárnapi ebéd után a pihe-puha narancsos bukta telex.hu/zacc/2026/04/11/femina-narancsos-bukta-jolesik-vasarnapi-ebed-utan
franciscofranco
2026. április 12. 07:25
Obsitos TechnikusGordon. 2026. április 12. 07:20 Ha nem lennél debil tiszaros, láthatnád, hogy a Mandiner cikkeinek háromnegyede vagy ukránszopó, vagy a tiszarnak alányaló... :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!