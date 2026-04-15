háború volodimir zelenszkij ukrajna

„Ennél rosszabb már nem is lehet” – Zelenszkij szerint alig maradt Patriot rakétájuk, ami nélkül ukrán légvédelem sincs

2026. április 15. 16:10

Az ukrán elnök az iráni háborúra panaszkodott.

2026. április 15. 16:10
null

Jelenleg Ukrajna vészes hiányt tapasztal amerikai Patriot légvédelmi rakétákból, amelyek az ukrán légvédelem részét képezik – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett szerdán.

Most olyan hiányunk van, hogy annál rosszabb már nem is lehet” 

– mondta az államfő. Ezt a Közel-Keleten kialakult helyzettel hozta összefüggésbe, és hangsúlyozta, hogy az iráni háború negatívan hat Ukrajnára. „Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának. Ez mindenki számára kihívás. Ez az egész világ háborúja. Nem csak az Egyesült Államoké és Izraelé” – jelentette ki Zelenszkij. Emellett segítséget ajánlott fel a Hormuzi-szoros feloldásához, kiemelve, hogy Kijev a szoros megnyitása mellett áll. „Már van tapasztalatunk a Fekete-tenger blokádjával kapcsolatban, Amerika viszont még nem keresett meg ez ügyben minket” – tette hozzá.

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz csapatok gyakorlatilag a teljes frontvonal mentén fokozták a támadásaikat, az ukrán erők pedig aktív védekezést folytatnak, és márciusban mintegy 50 négyzetkilométernyi terület felett állították helyre az ellenőrzést.

(MTI)

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 15. 16:48
"aradatisza 2026. április 15. 16:38 Valaki elmondja miért jó orosz faszt szopni?" Itt rossz helyen keresed a választ, nincsen benne tapasztalatunk, nomeg nem is akarunk szerezni, keress magadnak valami dékást, bár most azok valamiért nagyon eltűntek.
yalaelnok
2026. április 15. 16:47
ez valóban jó hír! egy gramm fegyvert se a latorállamnak! az oroszok viszont adják nekik a bombákat, az utolsó náciig!
aradatisza
2026. április 15. 16:38
Valaki elmondja miért jó orosz faszt szopni?
Karvaly
2026. április 15. 16:30
Pár napja ott tartottak, hogy terminátorokkal foglaltak el egy várost, már nincs is szükségük gyalogságra. Akkor most mi ez a panaszkodás? Meg több robot, aztán irány Kelet, csak arra vigyázzanak, hogy Vlagyivosztoknál ne essenek a tengerbe.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!