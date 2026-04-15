„Ennél rosszabb már nem is lehet” – Zelenszkij szerint alig maradt Patriot rakétájuk, ami nélkül ukrán légvédelem sincs

Jelenleg Ukrajna vészes hiányt tapasztal amerikai Patriot légvédelmi rakétákból, amelyek az ukrán légvédelem részét képezik – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában, amelyet az UNIAN hírügynökség szemlézett szerdán.

Most olyan hiányunk van, hogy annál rosszabb már nem is lehet”

– mondta az államfő. Ezt a Közel-Keleten kialakult helyzettel hozta összefüggésbe, és hangsúlyozta, hogy az iráni háború negatívan hat Ukrajnára. „Ha a háború tovább tart, kevesebb fegyver jut Ukrajnának. Ez mindenki számára kihívás. Ez az egész világ háborúja. Nem csak az Egyesült Államoké és Izraelé” – jelentette ki Zelenszkij. Emellett segítséget ajánlott fel a Hormuzi-szoros feloldásához, kiemelve, hogy Kijev a szoros megnyitása mellett áll. „Már van tapasztalatunk a Fekete-tenger blokádjával kapcsolatban, Amerika viszont még nem keresett meg ez ügyben minket” – tette hozzá.