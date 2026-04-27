Elhunyt Földes Imre

Földes Imre 1934. március 8-án született Budapesten. Zongoratanulmányait a Goldmark Zeneiskolában kezdte 1943-ban, 1949 és 1955 között a budapesti Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakiskola zeneszerzés szakán tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán végzett Viski János növendékeként 1960-ban.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola zenetörténet-, zeneirodalom-, zeneelmélet- és szolfézstanára volt 1961-től 1966-ig, 1961 és 2003 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében, az 1960-as-70-es években a Magyar Iparművészeti Főiskolán, majd 1971-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi ágazatán tanított zeneelméletet, szolfézst és zenetörténetet.

Oktatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Eötvös József Kollégiumban és az Országos Közművelődési Központ Karnagyi Továbbképzőjén is. A budapesti TIT József Attila Szabadegyetemén 1960-tól kezdve csaknem 60 évfolyamon keresztül tartott zenetörténeti, zeneelméleti, művelődéstörténeti előadásokat.