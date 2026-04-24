Eddig járhat még a személyi védelem a leköszönő állami vezetőknek

Milliárdos lyukat üthet a költségvetésen a Tisza adóterve
Elemzők szerint a Tisza által tervezett az intézkedéscsomag évente akár 800 és 1000 milliárd forint közötti bevételkiesést is okozhat.
A hatályos szabályok szerint nem minden leköszönő állami vezetőt illet meg továbbra is személyi védelem.
Több állami és közjogi vezető rövidesen távozhat hivatalából, ezért újra előtérbe került, kinek és meddig jár személyi védelem Magyarországon. A kérdés azok után kapott figyelmet, hogy Magyar Péter visszautasította az országos rendőrfőkapitány felajánlását, amely szerint az állam vigyázott volna minden lépésére – írta meg a tenyek.hu.
A személyi védelem szabályait a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996 os kormányrendelet rögzíti. Ez határozza meg, kik részesülnek kötelező védelemben, és hivataluk megszűnése után meddig illeti meg őket ez a szolgáltatás. A védelmet a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség látja el, a honvédelmi miniszter esetében pedig egy 2025 ös rendelet alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi és biztosítja.
A köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész esetében a velük közös háztartásban élő házas vagy élettárs, valamint gyermek is részesülhet védelemben, ha ez alapos okból szükséges. Ez a jogosultság ugyanakkor a hivatalosan védett személy védelmének megszűnésével együtt ér véget.
***
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
