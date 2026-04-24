terrorelhárítási központ Magyar Péter alkotmánybíróság személyi védelem miniszterelnök

Eddig járhat még a személyi védelem a leköszönő állami vezetőknek

2026. április 24. 18:48

A hatályos szabályok szerint nem minden leköszönő állami vezetőt illet meg továbbra is személyi védelem.

Több állami és közjogi vezető rövidesen távozhat hivatalából, ezért újra előtérbe került, kinek és meddig jár személyi védelem Magyarországon. A kérdés azok után kapott figyelmet, hogy Magyar Péter visszautasította az országos rendőrfőkapitány felajánlását, amely szerint az állam vigyázott volna minden lépésére – írta meg a tenyek.hu.

A személyi védelem szabályait a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996 os kormányrendelet rögzíti. Ez határozza meg, kik részesülnek kötelező védelemben, és hivataluk megszűnése után meddig illeti meg őket ez a szolgáltatás. A védelmet a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség látja el, a honvédelmi miniszter esetében pedig egy 2025 ös rendelet alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi és biztosítja.

  • A köztársasági elnök mandátuma alatt állandó védelmet élvez, tisztsége megszűnése után pedig élete végéig jogosult személyi védelemre, rezidenciahasználatra és gépkocsira.
  • A miniszterelnök védelmét hivatali ideje alatt a Terrorelhárítási Központ biztosítja. Megbízatása megszűnését követően fél évig illeti meg az „utóbiztosítást”, amely indokolt esetben meghosszabbítható.
  • Az Országgyűlés elnöke hivatali ideje alatt állandó védelemben részesül, mandátuma lejárta után pedig a miniszterelnökhöz hasonlóan fél évig jár neki az "utóbiztosítást".
  • Az Alkotmánybíróság elnöke és a Kúria elnöke hivatali idejük alatt kapnak állandó védelmet, amely tisztségük megszűnése után még fél évig megilleti őket.
  • A külügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a legfőbb ügyész számára hivatali idejük alatt kötelező az állandó védelem.

A köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külügyminiszter és a legfőbb ügyész esetében a velük közös háztartásban élő házas vagy élettárs, valamint gyermek is részesülhet védelemben, ha ez alapos okból szükséges. Ez a jogosultság ugyanakkor a hivatalosan védett személy védelmének megszűnésével együtt ér véget.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 17 komment

Takagi
2026. április 24. 21:11
Milliók védelme alatt áll. Szól és mi bármikor megyünk ingyen.
Reszelő Aladár
2026. április 24. 20:59
De majd jön a 2/3 és senki nem kap semmit. Úgy könnyebb elvinni őket és végre Magyarország lehet az a szuperdemoratikus hely, ahol az ellenzék vezetőit be lehet börtönözni vádak nélkül.
csak_egy_onzo_es_ostoba_fideszes_a_sok_kozul
2026. április 24. 19:47
Remélem egyik habzó szájú fideszes sem fogja elfogadni a támogatásokat amiket Magyar Péter kormánya adni fog! Ti mertek pofázni hogy tiszásként élni mertünk a kormány támogatásaival, a magyar adófizetők pénzéből? Itt tudjátok jelezni az adataitok megadásával, hogy nem éltek Magyar Péter kormányának támogatásaival, továbbra is az orbán kormány nyugdíjszámítását kéritek: /magyartisza.hu/
massivement5
2026. április 24. 19:42
Védelem? Miféle védelem? A szuverén nindzsakormányzó mindenkit megvéd, mindenkit IS, az atomháborútól és az ukrán gyermeksebészektől.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!