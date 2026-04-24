Eddig járhat még a személyi védelem a leköszönő állami vezetőknek

Több állami és közjogi vezető rövidesen távozhat hivatalából, ezért újra előtérbe került, kinek és meddig jár személyi védelem Magyarországon. A kérdés azok után kapott figyelmet, hogy Magyar Péter visszautasította az országos rendőrfőkapitány felajánlását, amely szerint az állam vigyázott volna minden lépésére – írta meg a tenyek.hu.

A személyi védelem szabályait a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996 os kormányrendelet rögzíti. Ez határozza meg, kik részesülnek kötelező védelemben, és hivataluk megszűnése után meddig illeti meg őket ez a szolgáltatás. A védelmet a Terrorelhárítási Központ vagy a Készenléti Rendőrség látja el, a honvédelmi miniszter esetében pedig egy 2025 ös rendelet alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi és biztosítja.